Илья Авербух: «Для меня Коляда давно остановил карьеру. Возраст дает о себе знать в спорте»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Илья Авербух отреагировал на решение Михаила Коляды приостановить карьеру.

«Для меня Михаил давно остановил карьеру. Совершенно не удивительно, что он на это решился. Возраст дает о себе знать в спорте.

Возможно, мы еще увидим его на льду, но понять его решение можно. Люди заканчивают свои карьеры рано или поздно. Просто пришло время.

Хватит обсуждать это как что-то невероятное. Это часть карьеры», — сказал Авербух

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6 комментариев

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Kontiolahti
Илья собственноручно вбил последний гвоздик со своими шоу, стоило Михаилу распробовать вольную жизнь - стало понятно, что на соревновательную каторгу он больше не вернётся. Любовь к ФК и ненависть к соревнованиям дивно примиряются в шоу- покатушках.
Знаю, что многим нравится, но я никакие шоу просто не воспринимаю, даже с Ханю. Для меня ФК это спорт, соперничество, нерв, результат.
+12
0
+12
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Sveta Arhipova
Если Михаил будет выступать в шоу, то для меня это будет одной из причин, по которой я решу пойти именно на это шоу. Кстати, Трусливый лев в его исполнении был прекрасен)
+6
-2
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Светлана Романова
Так вот откуда уши растут.Шоу у Авербуха продолжается.На одних пенсионерах типа Ягудина и Тотьмяниной кассу не сделаешь.А Миша это касса,Миша это сборы.
+7
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Юра Плисецкий
Ну что ж, Авербух поставил Мише роскошные программы, теперь забрал к себе.
Желаю, чтобы талант Миши по- прежнему расцветал на льду на радость зрителям.
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scorp19
Неужели честный человек нашёлся. без всяких кокетсв
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Светлана Романова
Ответ Kontiolahti
Илья собственноручно вбил последний гвоздик со своими шоу, стоило Михаилу распробовать вольную жизнь - стало понятно, что на соревновательную каторгу он больше не вернётся. Любовь к ФК и ненависть к соревнованиям дивно примиряются в шоу- покатушках. Знаю, что многим нравится, но я никакие шоу просто не воспринимаю, даже с Ханю. Для меня ФК это спорт, соперничество, нерв, результат.
Так его к Авербуху дорогой тренер Мишин отправил.От Авербуха вернуться будет сложно и не возможно.Мишин это прекрасно знает.
+1
-1
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