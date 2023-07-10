Илья Авербух: «Для меня Коляда давно остановил карьеру. Возраст дает о себе знать в спорте»

Илья Авербух отреагировал на решение Михаила Коляды приостановить карьеру.

«Для меня давно остановил карьеру. Совершенно не удивительно, что он на это решился. Возраст дает о себе знать в спорте.

Возможно, мы еще увидим его на льду, но понять его решение можно. Люди заканчивают свои карьеры рано или поздно. Просто пришло время.

Хватит обсуждать это как что-то невероятное. Это часть карьеры», — сказал .