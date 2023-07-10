Мишин о Коляде: «Я не прощаюсь с Михаилом, я говорю: «До завтра, дорогой Миша»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Михаил Коляда Матч ТВ Фигурное катание

Алексей Мишин назвал работу с Михаилом Колядой самым ярким впечатлением.

Коляда объявил о приостановке спортивной карьеры. 

«В моей тренерской карьере было много ярких спортсменов. Я хочу сказать, что наиболее яркое впечатление в моем сердце и душе тренера оставила работа с Мишей Колядой. Несмотря на то что мне повезло, и у меня были очень яркие и интересные спортсмены.

Я не прощаюсь с Михаилом, я говорю: «До завтра, дорогой Миша», — сказал заслуженный тренер России. 

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15 комментариев

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Kontiolahti
Лукавите, Алексей Николаевич. Впрочем, как и всегда.
+15
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Иван Иванов
На трибунах становится тише…
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
+15
-4
+11
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Ягун Ягунини
"наиболее яркое впечатление в моем сердце и душе тренера оставила работа с Мишей Колядой. Несмотря на то что мне повезло, и у меня были очень яркие и интересные спортсмены"
А как же многократный олимпийский чемпион?) Он, что, не самое яркое впечатление оставил?)
+7
-1
+6
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Залина Малина
"До свиданья, наш ласковый Миииша!" Грустно это всё.
+5
0
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Светлана Романова
А поговорить с дорогим Мишей где нибудь на сборах в курортной атмосфере Мексики,Кисловодска,Турции видно не судьба.
+5
-1
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Anatiana
Боль...
Пустота...
Апатия...
+5
-2
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Оле-Лукойе
Плющенко сейчас небось недоволен))
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Анастасия Луговицкая
Звучит, как какой-то троллинг
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Александр Скворцов
Мишин: Я говорю вам до свиданья я говорю вам до свиданья
А прощанье не для нас
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Лека-Лека
До завтра в шоу?
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Светлана Романова
Ответ Anatiana
Боль... Пустота... Апатия...
Не то слово.
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Александр Скворцов
До завтра, печалиться напрасно брось,
Ты ведь знаешь - до завтра,
Мы никогда не будем врозь.
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Додик Аксель
Да и Миша с нами и фигурным катанием не прощается. Взял академический отпуск...
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