Мишин о Коляде: «Я не прощаюсь с Михаилом, я говорю: «До завтра, дорогой Миша»
Алексей Мишин назвал работу с Михаилом Колядой самым ярким впечатлением.
Коляда объявил о приостановке спортивной карьеры.
«В моей тренерской карьере было много ярких спортсменов. Я хочу сказать, что наиболее яркое впечатление в моем сердце и душе тренера оставила работа с Мишей Колядой. Несмотря на то что мне повезло, и у меня были очень яркие и интересные спортсмены.
Я не прощаюсь с Михаилом, я говорю: «До завтра, дорогой Миша», — сказал заслуженный тренер России.
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
А как же многократный олимпийский чемпион?) Он, что, не самое яркое впечатление оставил?)
Пустота...
Апатия...
А прощанье не для нас
Ты ведь знаешь - до завтра,
Мы никогда не будем врозь.