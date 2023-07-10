Мишин о Коляде: «Я не прощаюсь с Михаилом, я говорю: «До завтра, дорогой Миша»

Алексей Мишин назвал работу с Михаилом Колядой самым ярким впечатлением.

Коляда объявил о приостановке спортивной карьеры.

«В моей тренерской карьере было много ярких спортсменов. Я хочу сказать, что наиболее яркое впечатление в моем сердце и душе тренера оставила работа с Мишей Колядой. Несмотря на то что мне повезло, и у меня были очень яркие и интересные спортсмены.

Я не прощаюсь с Михаилом, я говорю: «До завтра, дорогой Миша», — сказал заслуженный тренер России.