Татьяна Мишина: «Коляда пока сам в раздумьях. Решил посмотреть, как и что будет дальше развиваться»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Татьяна Мишина Матч ТВ Спорт-Экспресс Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина высказалась о решении Михаила Коляда приостановить спортивную карьеру.

«Он пока сам в раздумьях. Пока принял такое решение. Окончательное или нет?..

Еще с Алексеем Николаевичем (Мишиным) не разговаривал, видимо, решил приостановить и подумать, посмотреть, как и что будет дальше развиваться», — заявила Мишина.

«Я не знаю причин такого решения. Михаил — взрослый человек, он может сам принимать решения. Мне бы хотелось, чтобы он свою карьеру еще возобновил», – цитирует Мишину «СЭ».

Серебряный призер Олимпиады-2018 Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру

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4 комментария

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Светлана Менова
Раз с АНМ вообще по этому поводу не разговаривал, значит по-настоящему контакта "спортсмен-тренер" у них не случилось.. (((
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Светлана Романова
А вы его в Турцию не взяли что ли.В Турции могли бы все обсудить.Оригинально конечно.
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Brokkoli
Смысла убиваться на тренировках при недоступности международных стартов нет для Миши. Ну а если вдруг случится чудо и бан снимут в ближайший год, может и вернется. А так-то готовый принц для новогоднего чеса
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Юра Плисецкий
Не взяли ни в Мексику, ни в Турцию. Где же поговорить со спортсменом-то?
Иногда наши тренеры удивляют.
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