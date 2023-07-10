Татьяна Мишина: «Коляда пока сам в раздумьях. Решил посмотреть, как и что будет дальше развиваться»
Тренер Татьяна Мишина высказалась о решении Михаила Коляда приостановить спортивную карьеру.
«Он пока сам в раздумьях. Пока принял такое решение. Окончательное или нет?..
Еще с Алексеем Николаевичем (Мишиным) не разговаривал, видимо, решил приостановить и подумать, посмотреть, как и что будет дальше развиваться», — заявила Мишина.
«Я не знаю причин такого решения. Михаил — взрослый человек, он может сам принимать решения. Мне бы хотелось, чтобы он свою карьеру еще возобновил», – цитирует Мишину «СЭ».
Серебряный призер Олимпиады-2018 Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру
Иногда наши тренеры удивляют.