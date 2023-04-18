Елизавета Туктамышева: «Сегодня наша группа посетила Академию танца Бориса Эйфмана. Такой красивой школы я еще никогда не видела»

Теги сборная России Алексей Мишин фото Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Владислав Сезганов Михаил Коляда Татьяна Мишина Софья Самодурова Матвей Ветлугин Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала о визите группы Мишина в Академию танца Бориса Эйфмана.

Вместе с Туктамышевой Академию посетили Алексей Мишин, Татьяна Мишина, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Софья Самодурова и Владислав Сезганов.

«Сегодня наша группа посетила Академию танца Бориса Эйфмана. 😍 Такой красивой школы я еще никогда не видела. Все продумано до самых мелочей!

Спасибо за приглашение и экскурсию. 🧡 Было увлекательно!» – написала фигуристка.

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13 комментариев

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Кеша
Елизавета красавица !
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Соль.
Действительно очень красиво! А Лиза какая красавица!
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ВИван
Приятно смотреть на мишинскую команду, а Лиза и Соня красавицы!
+19
-7
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Maria L
такая Лиза маленькая и хорошенькая ❤
+13
-6
+7
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fklover
Ответ Roman Ivanov
о господи у Само чтотовой сумка гуччи и айфон последний обязательно держит чтобы на фото видно, чуть ли на вытянутых руках не то что Лизон, императрица настоящая))) мне до сих обидно за 2019 год на ЧМ должны были быть Медведева, Загитова и Тукта!!
По такой же логике можно написать, что Тукта понтуется сумкой YSL на третьем фото. Специально надела на плечо, чтобы было видно.
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El Gran Capitan
Симпатяжки Лиза и Соня посетили красивую школу - всё гармонично! )

У Эйфмана круто, конечно.
+6
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smoky eyes
Ответ Roman Ivanov
о господи у Само чтотовой сумка гуччи и айфон последний обязательно держит чтобы на фото видно, чуть ли на вытянутых руках не то что Лизон, императрица настоящая))) мне до сих обидно за 2019 год на ЧМ должны были быть Медведева, Загитова и Тукта!!
Прямо уж на вытянутых руках… Сумки всю жизнь являются модным аксессуаром, и да, их покупают не для « средство передвижения» Модные молодые девушки, красота же. Можно только порадоваться и полюбоваться.
+7
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+5
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Мисс Вера
Ответ private dancer
Странное у вас представление о красоте )))
О красоте бессмысленно спорить)
+4
0
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Этери горячая
Ответ Варлампий Варлампий
на сайте YSL такая сумка 3200 баксов, 200 тысяч рублей как с куста, если у нее оригинал
Может быть, у нее есть щедрый спонсор
+2
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