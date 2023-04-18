Елизавета Туктамышева: «Сегодня наша группа посетила Академию танца Бориса Эйфмана. Такой красивой школы я еще никогда не видела»

Елизавета Туктамышева рассказала о визите группы Мишина в Академию танца Бориса Эйфмана.

Вместе с Туктамышевой Академию посетили , , , , Матвей Ветлугин, и Владислав Сезганов.

«Сегодня наша группа посетила Академию танца Бориса Эйфмана. 😍 Такой красивой школы я еще никогда не видела. Все продумано до самых мелочей!

Спасибо за приглашение и экскурсию. 🧡 Было увлекательно!» – написала фигуристка.