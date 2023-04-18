Елизавета Туктамышева: «Сегодня наша группа посетила Академию танца Бориса Эйфмана. Такой красивой школы я еще никогда не видела»
Елизавета Туктамышева рассказала о визите группы Мишина в Академию танца Бориса Эйфмана.
Вместе с Туктамышевой Академию посетили Алексей Мишин, Татьяна Мишина, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Софья Самодурова и Владислав Сезганов.
«Сегодня наша группа посетила Академию танца Бориса Эйфмана. 😍 Такой красивой школы я еще никогда не видела. Все продумано до самых мелочей!
Спасибо за приглашение и экскурсию. 🧡 Было увлекательно!» – написала фигуристка.
У Эйфмана круто, конечно.