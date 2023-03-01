Татьяна Мишина: «Коляда после болезни пока в форму не вошел, сегодня первый день появился на катке. Заканчивать он не собирается»

Тренер Татьяна Мишина рассказала о состоянии фигуриста .

Сегодня стало известно, что Коляда примет участие в турнире по шоу-программам, который пройдет 18 марта в Москве.

«Михаил после болезни пока в форму не вошел. Он сегодня первый день появился на катке, ничего не говорил об участии в шоу‑программах.

Думаю, в конце сезона у него будет какой‑то старт в Петербурге. Все же большой перерыв (в выступлениях) делать не стоит. Заканчивать он не собирается.

Возможно, наберет форму и у него будет желание выйти, прокатать, проверить силы и состояние. Он классный фигурист, такой еще не скоро появится с такими данными и харизмой», – сказала Мишина.