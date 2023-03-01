Татьяна Мишина: «Коляда после болезни пока в форму не вошел, сегодня первый день появился на катке. Заканчивать он не собирается»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Татьяна Мишина Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина рассказала о состоянии фигуриста Михаила Коляды.

Сегодня стало известно, что Коляда примет участие в турнире по шоу-программам, который пройдет 18 марта в Москве.

«Михаил после болезни пока в форму не вошел. Он сегодня первый день появился на катке, ничего не говорил об участии в шоу‑программах.

Думаю, в конце сезона у него будет какой‑то старт в Петербурге. Все же большой перерыв (в выступлениях) делать не стоит. Заканчивать он не собирается.

Возможно, наберет форму и у него будет желание выйти, прокатать, проверить силы и состояние. Он классный фигурист, такой еще не скоро появится с такими данными и харизмой», – сказала Мишина.

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36 комментариев

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Додик Аксель
Если Миша выступает в ледовых шоу Авербуха, то почему ему не выступить в шоу-программе.
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Александр Шульгин
Ответ Lilia Sadykova
Куда? обратно к маме Чеботаревой? Хотя может и стоит вернуться,, она реально его холила и лелеяла как сына
Да куда угодно в Санкт-Петербурге много хороших тренеров
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Александр Шульгин
Ответ Евгения Гринева
Странно тогда включать в список фигуристов, которые не подтверждали участие
Это надо у федерации. спросить
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Девушка Безимени
у мишина так просто не заканчивают
+1
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Дружба11
Татьяна Николаевна, Миша в прекрасной форме-мы посмотрели его выступления у Авера в шоу.А для чего для конкурса шоу программ Мишина прыгучесть-Миша и без прыжков будет в лидерах.
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Carg0
Ответ vanessa2021
Походу Миша не в курсе, что он выступает в шоу- конкурсе)))
Это Мишина, похоже, не в курсе, что он ходит на тренировки. У неё он всегда первый день на катке.
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Дружба11
Татьяна Николаевна, Здравствуйте,я вас очень прошу принять тот факт,что помимо Жени СЕмененко-есть Миша Коляда-его ОЧЕНЬ любит зритель,это неизменно.Он ФАВОРИТ зрительских сердец.
Пожалуйста Дорогая и уважаемая Татьяна Николаевна-подарите Мише Ваше внимание и теплоту-шанс работать с таким как он выпал Вам,а ему работать с Вами.Организуйте уж Мишу программу или не препятствуйте его полету на шоу турнире.
Мы очень ждем именно Мишу Коляду.Пожалуйста не лишайте не зрителя, не Мишу шанса проявить себя!!!
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Ольга Васильева
В этом тренерском штабе похоже мало что знают о Михаиле.
Выкладывались его прокаты в городах Подмосковья в те лютые морозы. Видимо это было частью лечебного процесса.
Там Авербух превозносил роль тренера Мишина и восхищался температурными рекордами.
+2
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Оз
Очередная история мутная история у Мишиных: фигуристы говорят и делают одно, а Профессор с женой абсолютно противоположное. А ведь Коляда вообще-то в сборной, за него Профессор деньги получает от Федры, а они оказывается не знают, что Коляда будет участвовать в шоу программах. Странные тренеры конечно...
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Lilia Sadykova
Ответ Александр Шульгин
Надеюсь Миша уйдет от Мишина видно что больше Мишин в нем не заинтересован
Куда? обратно к маме Чеботаревой? Хотя может и стоит вернуться,, она реально его холила и лелеяла как сына
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JL JL
Какая форма, чего форма, зачем форма.
Нет, какая-никакая форма, конечно нужна. Не растолстеть. Для шоу. Барыш нужен.
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ФК фан
Что-то в штабе Мишина всё время в показаниях путаются. Что с Глебом, что с Мишей всё мутно .Как Миша участвует в шоу, не тренируясь, форму всё равно поддерживать надо, и как он мог подать заявку в обход штаба на турнир по шоу?
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Lilia Sadykova
Ответ Светлана Менова
Я извиняюсь, но как в отсутствие формы он собирается шоу-программу катать? Всё равно нужны хоть какие-то приличные кондиции, даже если он не собирается прыгать.
а вы думаете Миша вообще никакой? Может соревновательную форму и не набрал, но на шоу главное шоу и артистизм, а не колличество четверных. А с артистизмом у Миши точно проблем нет.
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Djusik
Миша прогадал с этим переходом. Ничего хорошего у Мишина не приобрел. Половину стартов пропустил и те что выступал толку никакого. Хотя программы были интересные. имхо
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Дружба11
Ответ Natalia Gladkia
Везде и .. всегда, только будь на льду- он твоя стихия и жизнь!
Поддерживаю Вас Наталья!!!
Такой талантище должен Светить людям!!!
+4
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Katerina Sunny
Ответ Jessi
Без обзвона никак. Нужно уточнить, участвуют ли спортсмены из списка, или список фейковый
Нижняя часть по заявкам, нужно уточнять только верхнюю.
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Евгения Гринева
Ответ Александр Шульгин
Транткову и подовать не надо его федерация записала как Олимпийского чемпиона, он только отказался может
Странно тогда включать в список фигуристов, которые не подтверждали участие
+2
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Natalia Gladkia
Ответ Дружба11
Миша твой зритель ждет тебя!!!!!!!!
Везде и .. всегда, только будь на льду- он твоя стихия и жизнь!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Без обзвона никак. Нужно уточнить, участвуют ли спортсмены из списка, или список фейковый
+1
-2
-1
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Katerina Sunny
Ответ vanessa2021
Походу Миша не в курсе, что он выступает в шоу- конкурсе)))
Миша туда попал по отбору заявок. А заявку мог и без Мишиных подать.
+4
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Александр Шульгин
Надеюсь Миша уйдет от Мишина видно что больше Мишин в нем не заинтересован
+14
-2
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vanessa2021
Ответ Zholtay
Рудковская говорила, у нас в отличие от шоу Навки и Авербуха люди прыгают, а не по кругу ходят как у них. По кругу это я хожу, на меня посмотрите! Так что Миша по кругу ходить может же…как мадам Рудковская сказала
Рудковская причем к теме ветки?
+3
-2
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Zholtay
Рудковская говорила, у нас в отличие от шоу Навки и Авербуха люди прыгают, а не по кругу ходят как у них. По кругу это я хожу, на меня посмотрите! Так что Миша по кругу ходить может же…как мадам Рудковская сказала
+2
-1
+1
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vanessa2021
Походу Миша не в курсе, что он выступает в шоу- конкурсе)))
+2
-5
-3
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Аксель Миши Коляды
Вот честно так обидно за Мишу, потому что он как минимум процентов на 50 не реализовал свой талант. Всё какие-то болезни и неудачи(
+3
0
+3
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