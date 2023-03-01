Татьяна Мишина: «Коляда после болезни пока в форму не вошел, сегодня первый день появился на катке. Заканчивать он не собирается»
Тренер Татьяна Мишина рассказала о состоянии фигуриста Михаила Коляды.
Сегодня стало известно, что Коляда примет участие в турнире по шоу-программам, который пройдет 18 марта в Москве.
«Михаил после болезни пока в форму не вошел. Он сегодня первый день появился на катке, ничего не говорил об участии в шоу‑программах.
Думаю, в конце сезона у него будет какой‑то старт в Петербурге. Все же большой перерыв (в выступлениях) делать не стоит. Заканчивать он не собирается.
Возможно, наберет форму и у него будет желание выйти, прокатать, проверить силы и состояние. Он классный фигурист, такой еще не скоро появится с такими данными и харизмой», – сказала Мишина.
Пожалуйста Дорогая и уважаемая Татьяна Николаевна-подарите Мише Ваше внимание и теплоту-шанс работать с таким как он выпал Вам,а ему работать с Вами.Организуйте уж Мишу программу или не препятствуйте его полету на шоу турнире.
Мы очень ждем именно Мишу Коляду.Пожалуйста не лишайте не зрителя, не Мишу шанса проявить себя!!!
Выкладывались его прокаты в городах Подмосковья в те лютые морозы. Видимо это было частью лечебного процесса.
Там Авербух превозносил роль тренера Мишина и восхищался температурными рекордами.
Нет, какая-никакая форма, конечно нужна. Не растолстеть. Для шоу. Барыш нужен.
Такой талантище должен Светить людям!!!