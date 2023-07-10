Анна Щербакова: «На Олимпиаде почти не ела – считала, что чем меньше ем, тем лучше буду тренироваться. Этот момент только сейчас приходит в норму»

Анна Щербакова поделилась воспоминаниями об Олимпийских играх в Пекине.

– Получается, что именно твой подход на Олимпиаде сработал. Поэтому интересно все рассмотреть под микроскопом – научи, покажи, расскажи.

– Мне кажется, что я была очень подготовленная, потому что это был мой третий взрослый сезон. И ответственность росла постепенно. Вначале сезон менее важный, потом ты готовишься к ЧМ, потом олимпийский сезон.

Все по нарастанию шло, и у меня не было резких взлетов и падений, меня постепенно ко всему жизнь готовила. К Олимпийским играм я полностью знала себя, свой организм, как готовиться, настраиваться, разминаться, что делать, чтобы не нервничать.

– Что ты ела на завтрак?

– Ой, мне кажется, я там почти не ела.

– От стресса?

– В тот момент я считала, что чем меньше ем, тем лучше буду тренироваться.

– А где же силы брать, Ань?

– Этот момент только сейчас приходит в норму, я начинаю понимать, как мне и есть, и чтобы силы были, и чтобы не переедать.

– Что слушала в плеере?

– Все было настолько спокойно весь день, музыку слушала жизнеутверждающую. Люблю перед соревнованиями слушать Imagine Dragons – мне кажется, у них такие заряжающие песни, мотивирующие.

Весь день был как по полочкам, все было хорошо, по расписанию, все как надо.

– На тренировке в полную силу?

– У меня всегда тренировка хуже, чем выступление. Утром я еще ловлю себя, а на соревнованиях уже в полную силу. Все усилия на старт, поэтому утренняя тренировка – она скорее разминочная.

Ничего не выбивалось, за исключением того, что я опоздала на автобус на произвольную...

– Подожди, как это было?

– На льду я очень сконцентрированная, а в жизни часто бываю рассеянной, что-то постоянно забываю, теряю, опаздываю. Опаздываю именно потому, что я что-то забыла, возвращалась, искала.

Как-то не так посмотрела расписание автобусов, чуть-чуть опоздала и простояла, ждала следующего автобуса. А я обычно приезжаю впритык к разминке. А на следующем автобусе приехала минут на 15 позже. Приехала минут за 40 до выхода на лед, а обычно приезжаю за час.

Разминка в зале сократилась раза в два. Но я делала вид, что так и должно быть – вбежала с очень уверенным видом, тренеры уже сидят.

Они ничего не сказали, потому что очень уверенно делала вид, что так и должно быть. Но сама чуть понервничала, – сказала олимпийская чемпионка в шоу «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшевой.

«Я поставила цель – пробовать все новое, но не поверхностно». Щербакова возвращается после года без спорта?