Валиева и Траньков танцуют «Уэнздей», Этери обнимается с Тарасовой. Первый канал показал бэкстейдж шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Первый канал показал бэкстейдж шоу «Чемпионы на льду» в Москве.

В шоу Тутберидзе выступают , , , Камила Валиева, , Аделия Петросян и другие известные фигуристы.

Редкое интервью помощника Тутберидзе – об интуиции Этери, неудачной программе Щербаковой и отстранении России

«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью