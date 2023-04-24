Валиева и Траньков танцуют «Уэнздей», Этери обнимается с Тарасовой. Первый канал показал бэкстейдж шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Первый канал показал бэкстейдж шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.
В шоу Тутберидзе выступают Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Софья Акатьева, Аделия Петросян и другие известные фигуристы.
Редкое интервью помощника Тутберидзе – об интуиции Этери, неудачной программе Щербаковой и отстранении России
«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью
Валиева понятно , душа всякого представления.
Целиком шоу есть где нибудь в хорошей записи ?