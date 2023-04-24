Валиева и Траньков танцуют «Уэнздей», Этери обнимается с Тарасовой. Первый канал показал бэкстейдж шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Теги Максим Траньков сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян ледовые шоу Фигурное катание

Первый канал показал бэкстейдж шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

В шоу Тутберидзе выступают Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Софья Акатьева, Аделия Петросян и другие известные фигуристы. 

Редкое интервью помощника Тутберидзе – об интуиции Этери, неудачной программе Щербаковой и отстранении России

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3 комментария

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olvl
Прямо, уух! Сколько красоты, энергии, улыбок, любви, счастливых глаз в одном ролике. И сколько технически сложного было показано, аж дух захватывает. Все большие молодцы. И очень приятно всех видеть.
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Lapo Elkann
Транькова словно подменили или превратился в грузина. В этом сезоне такой атмосферный , вежливый , почти идеальный. Ну точно лучший ведущий первого.
Валиева понятно , душа всякого представления.
Целиком шоу есть где нибудь в хорошей записи ?
+8
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Мурка Мурлыковна
Спортс, медведь где-то сдох, что это вы сподобились.
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