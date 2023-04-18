Даниил Глейхенгауз: «Возможно, для меня самого не зашла программа Щербаковой «Восток», которую я поставил в олимпийский год»
Даниил Глейхенгауз скептически высказался о программе Анны Щербаковой «Восток».
В олимпийском сезоне фигуристке поставили короткую программу под музыку The Songs of Distant Earth Кирилла Рихтера. Но до начала Олимпиады ей сменили постановку на Dangerous Affairs Инона Зура.
– Какая у тебя самая любимая постановка?
– Это самый ужасный вопрос, который можно задать постановщику, потому что если она всего одна, то ты плохо поработал десять лет.
Когда прошла Олимпиада в Корее и у меня брали интервью, в тот момент я мог остановиться на программах пяти, включая олимпийские программы Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Сейчас спустя столько лет это даже для себя будет неправдой, если я назову только одну.
– А ты можешь назвать хоть одну, которую считаешь провальной? Ну или не провальной, а которая просто не зашла.
– Ну, она не может быть провальной, потому что мы все равно делали все на максимум. Если говорить о последних, то не зашла – и, возможно, для меня самого не зашла – программа, которую я поставил Ане Щербаковой. Короткая программа «Восток», которую я поставил в олимпийский год.
– Я прям думал, что ты об этом скажешь.
– Да? Мне нравилась музыка.
– Она просто была не олимпийская.
– Может быть. У меня были сомнения, но мы все послушали, решили, что хорошо, начали ставить. И в целом нам нравилось, как Аня интерпретирует эту музыку, она и по движениям была интересная. Но когда я увидел это на соревнованиях – дважды – то на второй раз я для себя все понял.
И хоть это была уже середина сезона, я разговаривал с Аней и с ее родителями и сказал: поверьте мне, я чувствую, что нужно менять эту программу.
Я в это время уже искал музыку на следующий год. И про одну композицию, которую я услышал, я сразу подумал – это уже не на следующий год, это нужно делать здесь и сейчас, чтобы Аня с ней поехала на Олимпиаду, – рассказал Глейхенгауз в интервью Максиму Транькову.
а если серьезно, то олимпийская КП - одна из лучших Аниных программ
Что это - интуиция? Профессионализм? Талант?
Возможно, всё вместе и что-то ещё..
Браво Глейхенгаузу, что почувствовал, признал ошибку и вовремя исправил, и Ане, которая идеально вписалась и успела вкатать новую программу. Результат на табло🥇
"Очень плодотворный получился отпуск в Мексике. Огромное количество музык и некоторых идея я придумал именно там. Начнем с короткой программы Саши Трусовой – «Фрида». Я приехал с этой идеей и музыкой на сборе, еще не выбирал, кто это будет катать.
Сказал: чувствую, вижу, что это будет интересно и хорошо – кому? Этери Георгиевна сказала: давай Саше. Я даже сначала удивился: Саше? Она: ну, такого не было, давай попробуем – будет либо огонь, как ее волосы, либо нет.
Мы начали ставить, и сразу пошло. "
Заинтересованного в чем? Если он такой бездарь зачем его прикрывать и держать в штабе?