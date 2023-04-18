Даниил Глейхенгауз: «Возможно, для меня самого не зашла программа Щербаковой «Восток», которую я поставил в олимпийский год»

Теги Максим Траньков сборная России Олимпийская сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Евгения Медведева Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

Даниил Глейхенгауз скептически высказался о программе Анны Щербаковой «Восток».

В олимпийском сезоне фигуристке поставили короткую программу под музыку The Songs of Distant Earth Кирилла Рихтера. Но до начала Олимпиады ей сменили постановку на Dangerous Affairs Инона Зура.

– Какая у тебя самая любимая постановка?

– Это самый ужасный вопрос, который можно задать постановщику, потому что если она всего одна, то ты плохо поработал десять лет.

Когда прошла Олимпиада в Корее и у меня брали интервью, в тот момент я мог остановиться на программах пяти, включая олимпийские программы Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Сейчас спустя столько лет это даже для себя будет неправдой, если я назову только одну.

– А ты можешь назвать хоть одну, которую считаешь провальной? Ну или не провальной, а которая просто не зашла.

– Ну, она не может быть провальной, потому что мы все равно делали все на максимум. Если говорить о последних, то не зашла – и, возможно, для меня самого не зашла – программа, которую я поставил Ане Щербаковой. Короткая программа «Восток», которую я поставил в олимпийский год.

– Я прям думал, что ты об этом скажешь.

– Да? Мне нравилась музыка.

– Она просто была не олимпийская.

– Может быть. У меня были сомнения, но мы все послушали, решили, что хорошо, начали ставить. И в целом нам нравилось, как Аня интерпретирует эту музыку, она и по движениям была интересная. Но когда я увидел это на соревнованиях – дважды – то на второй раз я для себя все понял.

И хоть это была уже середина сезона, я разговаривал с Аней и с ее родителями и сказал: поверьте мне, я чувствую, что нужно менять эту программу.

Я в это время уже искал музыку на следующий год. И про одну композицию, которую я услышал, я сразу подумал – это уже не на следующий год, это нужно делать здесь и сейчас, чтобы Аня с ней поехала на Олимпиаду, – рассказал Глейхенгауз в интервью Максиму Транькову.

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62 комментария

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kate_ko
да ладно, Даниил Маркович, скажите честно, что прочитали наши комменты на спортсе ;)))
а если серьезно, то олимпийская КП - одна из лучших Аниных программ
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EmperorNazer
Менять программу посередине олимпийского сезона - огромный риск, но в данном случае этот риск оправдался на 100%. Изначальная КП была неплохой, и в шоу-формате на «Влюбленных в ФК» смотрелась здорово, но все же она не была олимпийского уровня. Зато новая программа идеально села на Аню и даже в своем «сыром» варианте на Гран-при во Франции произвела вау-эффект. Ну а на Олимпиаде она откатала ее просто на разрыв. На мой взгляд, это лучшая постановка Глейхенгауза в том сезоне и одна из лучших в карьере Ани, наряду с «Парфюмером».
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Hardy
зато вторая КП в том сезоне шедевр)
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Olga.t
Глейх предъявляет к своей работе высокие требования, из всех хороших вариантов ищет отличный, единственный победный.
Что это - интуиция? Профессионализм? Талант?
Возможно, всё вместе и что-то ещё..
+43
-14
+29
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Misson
Ответ Olga.t
Глейх предъявляет к своей работе высокие требования, из всех хороших вариантов ищет отличный, единственный победный. Что это - интуиция? Профессионализм? Талант? Возможно, всё вместе и что-то ещё..
Последнее слово в Хрустальном всегда за Тутберидзе. Она делает окончательный отбор, она и отвечает за конечный результат. В случае с программами Анны в олимпийский сезон уже можно уверенно сказать, что чутье и профессиональный вкус ДГ и ЭТ их опять не подвели. Результат на табло.
+31
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Ирина Иванова
Правильное решение, как оказалось. Кто не рискует, тот не пьет шампанское) Истинное удовольствие слушать интервью.
+34
-11
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Николай Криницкий
Ответ Верю-не верю
Божечки, какой еще восток, Даня, ставь Фее нудли и никогда не прогадаешь, другому не обучена)
Вы совсем ку-ку? Восток поменяли, ещё на более быструю и энергичную прошу, во многом благодаря ей Аня выиграла ОИ, от чего вы до сих пор страдаете.
+37
-16
+21
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Евгения Гринева
Ответ Верю-не верю
Божечки, какой еще восток, Даня, ставь Фее нудли и никогда не прогадаешь, другому не обучена)
Эти "нудли" мало кто бы смог выкатать
+34
-14
+20
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Lanapiano
Зато олимпийская короткая Анюты теперь одна из любимых! Яркая, свежая!
Браво Глейхенгаузу, что почувствовал, признал ошибку и вовремя исправил, и Ане, которая идеально вписалась и успела вкатать новую программу. Результат на табло🥇
+36
-16
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Владислава Крюкова
Ответ Алексей Токарев
Почти все программы, которые он поставил Трусовой, были провальными.
Ну ну. То-то Фриду и Круэлу все ругали и говорили как эти программы ей не идут))
+23
-4
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Katerina Sunny
Эту программу Ани много критиковали, может и к критике прислушался. И хорошо, что Аня успела накатать новую КП к ОИ.
+25
-8
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ретроградный меркурий
Решение было в любом случае правильным, потому что новая программа вышла просто шедевральной. Но мне и "песни далёкой Земли" нравилась. Посмотрел на неё после сезона в формате показалки - отличная программа и Аня её здорово катает. Просто чуть-чуть не олимпийского уровня, и Глейх как максималист быстро это понял.
+34
-18
+16
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EmperorNazer
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
Первый канал выкатывал чуть ли не получасовое видео о том, как создавалась эта программа, и на всем его протяжении с Аней работал только Глейхенгауз.
+16
-5
+11
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Додик Аксель
Тогда не мало было интервью с автором музыки Кириллом Рихтером. Многие любители фигурного катания эту постановку не приняли и критиковали. Наверняка в ТШТ это тоже читали и сами видели, что для ОИ она не подходит. И хорошо, что решились на новую постановку.
+12
-3
+9
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russalka
Программа-то вовсе неплохая, но абсолютно не для Ани. Она в ней смотрелась чужеродно. Щербакова конечно, хорошо интерпретирует, но ей не всё подвластно. Вот и не смогла побороть этот стиль.
+27
-18
+9
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Екатерина Ивановская
Эта программа была действительно ни о чем, какой-то набор звуков и совершенно не подходила Щербаковой. А вот вторая программа наоборот, села как влитая.
+22
-15
+7
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Сырок с кокосом
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
А настоящий автор постановки Новый Орлеан?)
+7
-1
+6
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Den3Lo
Да ладно тебе). Икать наверно надоело, тк мы тебя тут часто вспоминали глядя на это творчество. Однако работа над ошибками была проведена на 5 + и олимпийская программа настоящий шедевр. Жаль так мало раз видели ее на соревнованиях
+19
-14
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steelhard
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
Розанов, ты что ли?
+6
-1
+5
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Hardy
Ответ Lotte Fischbach
Комментарий удален модератором
хейтера не спрашивали
+12
-7
+5
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Владислава Крюкова
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
Про Фриду
"Очень плодотворный получился отпуск в Мексике. Огромное количество музык и некоторых идея я придумал именно там. Начнем с короткой программы Саши Трусовой – «Фрида». Я приехал с этой идеей и музыкой на сборе, еще не выбирал, кто это будет катать.

Сказал: чувствую, вижу, что это будет интересно и хорошо – кому? Этери Георгиевна сказала: давай Саше. Я даже сначала удивился: Саше? Она: ну, такого не было, давай попробуем – будет либо огонь, как ее волосы, либо нет.

Мы начали ставить, и сразу пошло. "
+5
-1
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Владислава Крюкова
Ответ Новый Орлеан
Комментарий удален пользователем
Вам 10 лет что-ли?
Заинтересованного в чем? Если он такой бездарь зачем его прикрывать и держать в штабе?
+7
-3
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Владислава Крюкова
Ответ Алексей Токарев
Обе олимпийские например. Много их, всё перечислять что ли?
Ну т.е. Фрида и Круэла все-таки провальные?))))
+3
0
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ретроградный меркурий
Ответ lenapan
Да обе не шедевры, но КП привычнее для образа Щербаковой. Уже проверенный на судьях стайл, который им импонирует, и за который они готовы ставить высокие компоненты. Тогда как новый стиль программы заставляет обращать внимание на недостатки, которые раньше могли пройти незамеченными.
Какой нелепый комментарий. Более нестандартной для себя КП, чем Dangerous affairs, Щербакова не катала никогда за всю карьеру
+5
-2
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Анна Лисина
КП у Ани отличная. Хорошо, что поменяли.
+8
-5
+3
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