Роднина о допуске к Азиатским играм: «Большим прогрессом это не считаю, потому что последние 1,5 года российские спортсмены не принимали участие в соревнованиях»

Ирина Роднина отреагировала на допуск россиян к Азиатским играм.

«Для самих спортсменов — это очень хорошая новость. Все-таки есть возможность выступить на Играх. То, что азиаты принимают такое решение — очень хорошо. Это лишний раз доказывает, что большая часть территории России находится в Азии.

Юридически нет оснований нас не допускать вообще никуда. Если говорить об олимпийском движении, они лишают возможности выступать сразу, а потом вопрос о возвращении идет полушажками. Шаг вперед — два назад.

Каким-то большим прогрессом это не считаю, потому что последние полтора года российские и белорусские спортсмены не принимали участие в соревнованиях.

Уже многие федерации подвели практически под банкротство. У них появились большие финансовые проблемы. Упал интерес к соревнованиям по телевидению, они теряют рекламодателей. Самый наглядный пример — чемпионат мира по хоккею. Об этом также сообщали в Международном союзе конькобежцев.

Наверно, они не хуже нас считают свой бюджет, свои финансы. Это очень напоминает историю с ПАСЕ. Когда нас громко выгоняли, долго мучали. А потом без взносов России они посчитали, что им очень тяжело существовать», — сказала .

Российские и белорусские спортсмены будут допущены на Азиатские игры в нейтральном статусе и вне медального зачета

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