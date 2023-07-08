Роднина о допуске к Азиатским играм: «Большим прогрессом это не считаю, потому что последние 1,5 года российские спортсмены не принимали участие в соревнованиях»
Ирина Роднина отреагировала на допуск россиян к Азиатским играм.
«Для самих спортсменов — это очень хорошая новость. Все-таки есть возможность выступить на Играх. То, что азиаты принимают такое решение — очень хорошо. Это лишний раз доказывает, что большая часть территории России находится в Азии.
Юридически нет оснований нас не допускать вообще никуда. Если говорить об олимпийском движении, они лишают возможности выступать сразу, а потом вопрос о возвращении идет полушажками. Шаг вперед — два назад.
Каким-то большим прогрессом это не считаю, потому что последние полтора года российские и белорусские спортсмены не принимали участие в соревнованиях.
Уже многие федерации подвели практически под банкротство. У них появились большие финансовые проблемы. Упал интерес к соревнованиям по телевидению, они теряют рекламодателей. Самый наглядный пример — чемпионат мира по хоккею. Об этом также сообщали в Международном союзе конькобежцев.
Наверно, они не хуже нас считают свой бюджет, свои финансы. Это очень напоминает историю с ПАСЕ. Когда нас громко выгоняли, долго мучали. А потом без взносов России они посчитали, что им очень тяжело существовать», — сказала Роднина.
Российские и белорусские спортсмены будут допущены на Азиатские игры в нейтральном статусе и вне медального зачета
Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах
==Это лишний раз доказывает, что большая часть территории России находится в Азии.==
А на карте посмотреть не судьба? Нужны какие-то ещё "доказательства" географического положения России?
И вся остальная речь в том же духе - какой-то поток бессознательного🤦♀️🤦♀️🤦♀️
по международным делам.
Вот что она конкретно сделала для изменения ситуации?
Одни ,лишь, комментарии вдогонку...а поезд ушёл.