Роднина о допуске к Азиатским играм: «Большим прогрессом это не считаю, потому что последние 1,5 года российские спортсмены не принимали участие в соревнованиях»

Теги Ирина Роднина Олимпийская сборная России Азиатские игры Спорт-Экспресс Фигурное катание

Ирина Роднина отреагировала на допуск россиян к Азиатским играм.

«Для самих спортсменов — это очень хорошая новость. Все-таки есть возможность выступить на Играх. То, что азиаты принимают такое решение — очень хорошо. Это лишний раз доказывает, что большая часть территории России находится в Азии.

Юридически нет оснований нас не допускать вообще никуда. Если говорить об олимпийском движении, они лишают возможности выступать сразу, а потом вопрос о возвращении идет полушажками. Шаг вперед — два назад.

Каким-то большим прогрессом это не считаю, потому что последние полтора года российские и белорусские спортсмены не принимали участие в соревнованиях.

Уже многие федерации подвели практически под банкротство. У них появились большие финансовые проблемы. Упал интерес к соревнованиям по телевидению, они теряют рекламодателей. Самый наглядный пример — чемпионат мира по хоккею. Об этом также сообщали в Международном союзе конькобежцев.

Наверно, они не хуже нас считают свой бюджет, свои финансы. Это очень напоминает историю с ПАСЕ. Когда нас громко выгоняли, долго мучали. А потом без взносов России они посчитали, что им очень тяжело существовать», — сказала Роднина

Российские и белорусские спортсмены будут допущены на Азиатские игры в нейтральном статусе и вне медального зачета

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах

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7 комментариев

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Anna Stefan
Роднина🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
==Это лишний раз доказывает, что большая часть территории России находится в Азии.==
А на карте посмотреть не судьба? Нужны какие-то ещё "доказательства" географического положения России?
И вся остальная речь в том же духе - какой-то поток бессознательного🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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арап Петра Великого
Надо осваивать палочки, ложки и вилки скорей всего тоже запретят...
+3
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Yan D
Ответ Альфира Смирнова
Депутат Роднина--заместитель председателя Комитета ГД по международным делам. Вот что она конкретно сделала для изменения ситуации? Одни ,лишь, комментарии вдогонку...а поезд ушёл.
А кто Обаме банан показывал в Твиттере??? Вот то то же! Не спит, депут, работает!💪
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Anna Stefan
Ответ mahurat
Что-то в заголовке причинно-следственную связь не понял вообще.
Нам, простым юзерам спорца, не понять этого высокого полёта мысли.
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София Хайн
Если бы наши федерации не мылились, а перешли в Азиатские, то участвовали бы на полных правах. Позднякову далеко до Эрдогана. На двух стульях не получается усидеть.
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Альфира Смирнова
Депутат Роднина--заместитель председателя Комитета ГД
по международным делам.
Вот что она конкретно сделала для изменения ситуации?
Одни ,лишь, комментарии вдогонку...а поезд ушёл.
+4
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mahurat
Что-то в заголовке причинно-следственную связь не понял вообще.
+1
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