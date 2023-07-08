Глава ФВСР об Азиатских играх: «Нужно понять, готов ли Минспорт финансировать участие наших спортсменов в нейтральном статусе»

Теги Вячеслав Екимов Олимпийская сборная России ОКР ФВСР Азиатские игры Матч ТВ Велоспорт

Вячеслав Екимов высказался о допуске россиян к Азиатским играм 2023 года в Китае.

«Для того чтобы понять, насколько вообще все это возможно для нас, нужно услышать на этот счет позицию нашего Олимпийского комитета.

Во‑вторых, если мы говорим о нейтральном статусе, тогда нужно понять, готов ли Минспорт финансировать участие наших спортсменов в этом статусе для участия в Азиатских играх.

От этих двух составляющих будут зависеть решение по участию», — заявил президент Федерации велосипедного спорта России.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах

Российские и белорусские спортсмены будут допущены на Азиатские игры в нейтральном статусе и вне медального зачета

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