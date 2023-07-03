Бадаев – о сравнениях Фахретдинова с Чимаевым: «Мне это не нравится, у них разные дороги»

Теги UFC полусредний вес (MMA) ACA Хамзат Чимаев Ринат Фахретдинов Бокс/MMA/UFC

Асланбек Бадаев призвал не сравнивать Рината Фахретдинова с Хамзатом Чимаевым.

«Мне не нравится сравнение. Чимаев и Фахретдинов идут разными дорогами. Кто-то доходит до вершин раньше, кто-то позже, кто-то не доходит.

Уверен, что любой амбициозный боец изначально чувствует себя в одном ряду с самыми лучшими. Все идут за поясом, все хотят побеждать.

Другое – как их воспринимает общественность. Болельщики Фахретдинова скажут, что он давно в одном ряду с Чимаевым.

Болельщики Хамзата скажут, что его пока никто не знает, у кого он выиграл? У каждого будут свои аргументы. Это два разных бойца и две разных дороги», – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

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