Бадаев – о сравнениях Фахретдинова с Чимаевым: «Мне это не нравится, у них разные дороги»

Асланбек Бадаев призвал не сравнивать Рината Фахретдинова с Хамзатом Чимаевым.

«Мне не нравится сравнение. Чимаев и Фахретдинов идут разными дорогами. Кто-то доходит до вершин раньше, кто-то позже, кто-то не доходит.

Уверен, что любой амбициозный боец изначально чувствует себя в одном ряду с самыми лучшими. Все идут за поясом, все хотят побеждать.

Другое – как их воспринимает общественность. Болельщики Фахретдинова скажут, что он давно в одном ряду с .

Болельщики Хамзата скажут, что его пока никто не знает, у кого он выиграл? У каждого будут свои аргументы. Это два разных бойца и две разных дороги», – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

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