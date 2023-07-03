Тактаров сравнил бойца UFC Фахретдинова с Зинченко и Гюндоганом: «Александр – паникер, а Илкай и Ринат заставляют страх работать на себя»

Олег Тактаров сравнил бойца UFC Рината Фахретдинова с футболистами.

«Фахретдинов из тех, кто лучше чувствует себя, если бой очень ответственный. Чтобы было понятно, приведу пример из футбола.

Я бы на месте Микеля Артеты никогда бы не взял в команду Александра Зинченко, потому что он паникер, который ломается в самых важных матчах.

Он техничный игрок, но хорош, когда команда и так выигрывает. В финале Лиги чемпионов он накосячил, как и в этом сезоне в решающих матчах за чемпионство в составе «Арсенала».

Поэтому от него и избавился Хосеп Гвардиола. В прошлом сезоне он сделал ставку на психологически устойчивых игроков, таких как немец турецкого происхождения Илкай Гюндоган.

умеет преобразовывать психологическое напряжение и страх в энергию, которая работает на него. У некоторых страх работает в другую сторону. Они каменеют», – сказал .

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