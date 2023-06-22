Маргарита Дробязко: «У меня нет ни счетов, ни недвижимости в Литве»

Теги танцы на льду сборная Литвы Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Фигурное катание

Фигуристка Маргарита Дробязко заявила, что не имеет счетов и недвижимости в Литве.

Ранее стало известно, что сейм Литвы инициировал процесс лишения Дробязко гражданства из-за ее участия в шоу Татьяны Навки. 

Фигуристка родилась в Москве, но с 1992 года выступала в танцах на льду за Литву.

В паре с мужем Повиласом Ванагасом она становилась призером ЧМ-2000, двукратным призером чемпионатов Европы (2000, 2006), тринадцатикратной чемпионкой страны.

Сейчас Дробязко и Ванагас живут в России. 

– Мы видели сегодняшние новости. Это может сказаться на ваших счетах или недвижимости в той стране?

– Нет, у меня нет ни счетов, ни недвижимости в Литве, – сказала Дробязко. 

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка

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