Маргарита Дробязко: «У меня нет ни счетов, ни недвижимости в Литве»
Фигуристка Маргарита Дробязко заявила, что не имеет счетов и недвижимости в Литве.
Ранее стало известно, что сейм Литвы инициировал процесс лишения Дробязко гражданства из-за ее участия в шоу Татьяны Навки.
Фигуристка родилась в Москве, но с 1992 года выступала в танцах на льду за Литву.
В паре с мужем Повиласом Ванагасом она становилась призером ЧМ-2000, двукратным призером чемпионатов Европы (2000, 2006), тринадцатикратной чемпионкой страны.
Сейчас Дробязко и Ванагас живут в России.
– Мы видели сегодняшние новости. Это может сказаться на ваших счетах или недвижимости в той стране?
– Нет, у меня нет ни счетов, ни недвижимости в Литве, – сказала Дробязко.
Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка
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