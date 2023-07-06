Светлана Журова: «Если Костомаров откроет школу фигурного катания, это будет востребовано»

Светлана Журова считает, что Роман Костомаров мог бы открыть свою школу фигурного катания.

Сегодня олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел 175 дней. На фоне осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей.

«Это зависит от , фигурное катание – творческий процесс. Если он захочет, не обязательно заниматься катанием. Его знания, умения и понимание процесса будут иметь большое значение, он может быть востребован.

Сейчас не хватает специалистов в фигурном катании, которые что-то понимают в этом.

Если он откроет школу, это будет востребовано», – сказала депутат Госдумы.

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице