Ирина Роднина: «Почему бы Костомарову не возглавить Федерацию фигурного катания России?»
Ирина Роднина считает, что Роман Костомаров мог бы возглавить Федерацию фигурного катания России.
Сегодня олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел 175 дней. На фоне осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей.
«Смотрела видео занятий Романа. Видно его оптимистичное настроение, бодрый дух и желание скорее вернуться к нормальной жизни.
Фигурное катание рано или поздно закончится. Это не может быть делом и профессией всей жизни. Почему бы Роману не возглавить Федерацию фигурного катания России?
Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается. Костомаров — олимпийский чемпион, он известен в мире спорта», — сказал Роднина.
«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице
эта мысль никого почему-то не посещала.
Он, несомненно, замечательный спортсмен, чемпион, но почему все эти идеи назначить его главой Федерации, открыть школу и пр. появились только тогда, когда он стал инвалидом? Бред какой-то...
Это замечательно, что он не сдается, проходит реабилитацию, но это как-то обесценивает жизни других людей, которые сталкиваются с такими же проблемами. Им почему-то никто не говорит, что они теперь достойны что-нибудь возглавить.
Спортивными вопросами последние годы рулили коллегиально, и это вряд ли изменится в ближайшие годы потому что нет одного центра силы.
Более того, он стал "героем" потому что он антиваксер, не сделавший прививку от ковида, а потом когда заболел, полез лечиться в ледяную воду.
Т.е. он идиот в квадрате.
Да, как раз такой чел и нужен в руководстве ффкр.