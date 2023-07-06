Ирина Роднина: «Почему бы Костомарову не возглавить Федерацию фигурного катания России?»

Ирина Роднина считает, что Роман Костомаров мог бы возглавить Федерацию фигурного катания России.

Сегодня олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел 175 дней. На фоне осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей.

«Смотрела видео занятий . Видно его оптимистичное настроение, бодрый дух и желание скорее вернуться к нормальной жизни.

Фигурное катание рано или поздно закончится. Это не может быть делом и профессией всей жизни. Почему бы Роману не возглавить Федерацию фигурного катания России?

Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается. Костомаров — олимпийский чемпион, он известен в мире спорта», — сказал .

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице