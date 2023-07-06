Ирина Роднина: «Почему бы Костомарову не возглавить Федерацию фигурного катания России?»

Теги Роман Костомаров сборная России Ирина Роднина танцы на льду Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что Роман Костомаров мог бы возглавить Федерацию фигурного катания России.

Сегодня олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел 175 дней. На фоне осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей. 

«Смотрела видео занятий Романа. Видно его оптимистичное настроение, бодрый дух и желание скорее вернуться к нормальной жизни.

Фигурное катание рано или поздно закончится. Это не может быть делом и профессией всей жизни. Почему бы Роману не возглавить Федерацию фигурного катания России?

Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается. Костомаров — олимпийский чемпион, он известен в мире спорта», — сказал Роднина

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kate_ko
эээ, может, потому что для того, чтобы чем-то управлять, надо уметь управлять?! Антон Сихарулидзе хотя бы в бизнесе поварился после ФК, а Роман всю жизнь катался в шоу, может, мухи отдельно, котлеты отдельно?
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
А до того, как он потерял руки и ноги,
эта мысль никого почему-то не посещала.
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Вся новостная лента состоит из вариантов, которыми можно поощрить Романа 🤦‍♀️
Он, несомненно, замечательный спортсмен, чемпион, но почему все эти идеи назначить его главой Федерации, открыть школу и пр. появились только тогда, когда он стал инвалидом? Бред какой-то...
Это замечательно, что он не сдается, проходит реабилитацию, но это как-то обесценивает жизни других людей, которые сталкиваются с такими же проблемами. Им почему-то никто не говорит, что они теперь достойны что-нибудь возглавить.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марина777
Странным путём идёт наше фк, за допинг награды, ордена, медали, квартиры московские, за инвалидность должности. Маразм цветёт бурным цветом.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ирина Константиновна, вы чё?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ника138
Интересная логика от Родниной - "Стань инвалидом по собственной глупости - получи должность руководителя федерации". Просто гигант мысли! Костомарову опыт работы на коньках и дружба со стаканом как раз пригодится для президенства(
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лакс
Там нужны молодые управленцы и обязательно финансисты, которые должны реформировать ФК по подобию тенниса и уйти от страновых квот.
Спортивными вопросами последние годы рулили коллегиально, и это вряд ли изменится в ближайшие годы потому что нет одного центра силы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Романова
Правильно бабушку Чайковскую на пенсию.Костомарова на ее место.Надо было раньше назначить.Не мотался бы ОЧ на пятом десятке лет,как школьник по открытым ледовым площадкам в большие морозы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
varick
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Костомаров артист-нарцисс, у него нет никаких управленческих задатков.
Более того, он стал "героем" потому что он антиваксер, не сделавший прививку от ковида, а потом когда заболел, полез лечиться в ледяную воду.
Т.е. он идиот в квадрате.

Да, как раз такой чел и нужен в руководстве ффкр.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Скворцов
А нужна ли вообще ФФКР!? Во всяком случае в таком виде как сейчас! С главой ФФКР времен Очакова и покорения Крыма и коррупцией!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий