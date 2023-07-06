Инна Гончаренко считает, что Роман Костомаров будет по-прежнему связан с фигурным катанием.

Сегодня олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел 175 дней. На фоне осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей.

«В фигурном катании пути различные. Думаю, что люди, которые всю жизнь отдали нашему виду спорта, добились олимпийских высот, проявили себя как артисты различных шоу — они никогда не смогут уйти из этого вида спорта.

Костомаров всегда будет тем или иным образом в фигурном катании. Я в этом уверена. Его восстановление — это потрясающе. Безусловно, мы его увидим в различных передачах и шоу, связанных с фигурным катанием. Все его ждут с нетерпением.

У него огромная сила воли и любовь к фигурному катанию, он все сможет преодолеть, — сказала заслуженный тренер России.

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице