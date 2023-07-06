Инна Гончаренко: «Костомаров всегда будет тем или иным образом в фигурном катании. Его восстановление — это потрясающе»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Инна Гончаренко Матч ТВ Фигурное катание

Инна Гончаренко считает, что Роман Костомаров будет по-прежнему связан с фигурным катанием.

Сегодня олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел 175 дней. На фоне осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей. 

«В фигурном катании пути различные. Думаю, что люди, которые всю жизнь отдали нашему виду спорта, добились олимпийских высот, проявили себя как артисты различных шоу — они никогда не смогут уйти из этого вида спорта.

Костомаров всегда будет тем или иным образом в фигурном катании. Я в этом уверена. Его восстановление — это потрясающе. Безусловно, мы его увидим в различных передачах и шоу, связанных с фигурным катанием. Все его ждут с нетерпением.

У него огромная сила воли и любовь к фигурному катанию, он все сможет преодолеть, — сказала заслуженный тренер России.

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий