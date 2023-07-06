Роман Костомаров: «Журналисты достали. Ничего говорить пока не хочу»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Спорт-Экспресс Фигурное катание

Роман Костомаров признался, что его достали журналисты.

Сегодня олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел 175 дней. 

«Журналисты достали? Достали, да. Ничего говорить пока не хочу», – сказал Костомаров. 

«Чувствую себя отлично, нормально все. Дальнейшие планы? Нет-нет, я сейчас никаких интервью не даю», – добавил он. 

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

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4 комментария

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kate_ko
они даже нас достали! не представляю, каково все это время было семье Романа и теперь ему самому
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Ирина С
Навязчивость, баспардонность, бестактность: всё это испытала на себе семья Романа. Думаю, пора остановиться и дать Роману и его близким придти в себя, успокоиться, осознать, что жизнь наконец-то добежала до белой полосы: то, что Роман хочет показать, чем хочет поделиться - он показывает сам, делится сам. Пусть так и будет!
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varick
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Лучше бы сказал огромное спасибо журналистам, за то что сделали из него героя, и не стали раскапывать обстоятельства при которых он попал в эту историю.
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Kareglazaya
Представляю, как его жену достали за все эти месяцы...
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