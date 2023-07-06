Роман Костомаров: «Журналисты достали. Ничего говорить пока не хочу»

Роман Костомаров признался, что его достали журналисты.

Сегодня олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел 175 дней.

«Журналисты достали? Достали, да. Ничего говорить пока не хочу», – сказал Костомаров.

«Чувствую себя отлично, нормально все. Дальнейшие планы? Нет-нет, я сейчас никаких интервью не даю», – добавил он.

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице