Наталья Бестемьянова: «Огромное счастье, что Костомарова выписали. Мотивация у него прекрасная, дай бог ему сил и здоровья»

Теги Роман Костомаров танцы на льду Наталья Бестемьянова Здоровье Фигурное катание

Наталья Бестемьянова пожелала здоровья Роману Костомарову после его выписки из больницы.

«Конечно, все мы следили за его судьбой, очень переживали. Это огромное счастье, что его выписали.

Мотивация у него прекрасная, дай бог ему сил и здоровья. Не сомневаемся, что ему и того, и другого хватит. Мы теперь в нем вообще не сомневаемся», – сказала Бестемьянова.

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий