Наталья Бестемьянова: «Огромное счастье, что Костомарова выписали. Мотивация у него прекрасная, дай бог ему сил и здоровья»
Наталья Бестемьянова пожелала здоровья Роману Костомарову после его выписки из больницы.
«Конечно, все мы следили за его судьбой, очень переживали. Это огромное счастье, что его выписали.
Мотивация у него прекрасная, дай бог ему сил и здоровья. Не сомневаемся, что ему и того, и другого хватит. Мы теперь в нем вообще не сомневаемся», – сказала Бестемьянова.
«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице
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