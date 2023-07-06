Наталья Бестемьянова: «Огромное счастье, что Костомарова выписали. Мотивация у него прекрасная, дай бог ему сил и здоровья»

Наталья Бестемьянова пожелала здоровья Роману Костомарову после его выписки из больницы.

«Конечно, все мы следили за его судьбой, очень переживали. Это огромное счастье, что его выписали.

Мотивация у него прекрасная, дай бог ему сил и здоровья. Не сомневаемся, что ему и того, и другого хватит. Мы теперь в нем вообще не сомневаемся», – сказала .

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице