Максим Траньков: «Сила характера у Костомарова просто невероятная – настоящий спортсмен, человек невероятной воли, мужик»

Теги Максим Траньков Роман Костомаров Здоровье Фигурное катание

Максим Траньков отреагировал на новость о выписке Романа Костомарова из больницы.

«Этот день, наконец, настал, позади полгода переживаний и веры, что все обязательно наладится – так и произошло.

Сила характера у Романа просто невероятная – настоящий спортсмен, человек невероятной воли, мужик.

История его преодоления еще не закончена, но он уже продемонстрировал всему миру, на что способен. Уверен, он еще не раз нас всех приятно удивит», – сказал Траньков.

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

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