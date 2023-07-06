Максим Траньков: «Сила характера у Костомарова просто невероятная – настоящий спортсмен, человек невероятной воли, мужик»

Максим Траньков отреагировал на новость о выписке Романа Костомарова из больницы.

«Этот день, наконец, настал, позади полгода переживаний и веры, что все обязательно наладится – так и произошло.

Сила характера у Романа просто невероятная – настоящий спортсмен, человек невероятной воли, мужик.

История его преодоления еще не закончена, но он уже продемонстрировал всему миру, на что способен. Уверен, он еще не раз нас всех приятно удивит», – сказал Траньков.

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице