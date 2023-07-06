Дмитрий Губерниев: «Костомаров сейчас невероятный жизнелюб. Не удивлюсь, если он добьется огромных успехов в паралимпийском спорте»

Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о выписке Романа Костомарова из больницы.

«Восторгаюсь его мужеством, он – героический мужик. Мы видим невероятные вдохновляющие видео, как человек восстанавливается. Конечно, мое сердце рядом с Ромой. Я желаю ему продолжать жить, работать.

Я не сомневаюсь, что фигуристы, журналисты, болельщики и вся страна будут оказывать ему всяческую поддержку. Он – большой пример для нас, выдающийся спортсмен.

Конечно, Роман сейчас невероятный жизнелюб. Его возможности поистине безграничны. Я не удивлюсь, если он добьется огромных успехов в паралимпийском спорте. И уж точно не удивлюсь, если он выйдет на лед в качестве фигуриста», – сказал Губерниев.

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице