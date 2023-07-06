Дмитрий Губерниев: «Костомаров сейчас невероятный жизнелюб. Не удивлюсь, если он добьется огромных успехов в паралимпийском спорте»

Теги Роман Костомаров Дмитрий Губерниев Здоровье Фигурное катание

Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о выписке Романа Костомарова из больницы.

«Восторгаюсь его мужеством, он – героический мужик. Мы видим невероятные вдохновляющие видео, как человек восстанавливается. Конечно, мое сердце рядом с Ромой. Я желаю ему продолжать жить, работать.

Я не сомневаюсь, что фигуристы, журналисты, болельщики и вся страна будут оказывать ему всяческую поддержку. Он – большой пример для нас, выдающийся спортсмен.

Конечно, Роман сейчас невероятный жизнелюб. Его возможности поистине безграничны. Я не удивлюсь, если он добьется огромных успехов в паралимпийском спорте. И уж точно не удивлюсь, если он выйдет на лед в качестве фигуриста», – сказал Губерниев.

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

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3 комментария

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Александр Скворцов
Костомаров мужчина и молодец! А Губер при любом случае пиарит себя любимого!
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несахар
умеет же губерниев добрым словом поддержать.
ведь успех в паралимпийском спорте это именно то, о чем сейчас думает роман, а не о том, грубо говоря, как ходить в туалет например.
губерниев язык без костей, его уровень не телеведущий, а тамада сельского разлива.
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kovfun-barrios
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Костомаров так позитивен, только потому, что в его реабилитацию вкладывают миллиарды рублей и другие прокатчики его поддерживают ежедневно. Без финансовой и психологической поддержки, типа, как у обычного гражданина России он бы уже начал пить а то и руки бы на себя наложил. Так что никакой "силы воли" у него по сути нет, держится, за счёт поддержки других людей, но ни в коем случае не сам.
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