Отец Костомарова: «Все очень рады, что Роме удалось выйти из этой ситуации, у него железный характер»

Отец Романа Костомарова высказался о выписке сына из больницы.

Олимпийского чемпиона в танцах на льду госпитализировали в январе с пневмонией, после чего на фоне осложнений перенес несколько ампутаций.

«Очень тяжелый путь для нас всех. Я до последнего не верил и до сих пор не верю, что такое могло произойти с Ромой и со всей нашей семьей.

Все очень рады, что Роме удалось выйти из этой ситуации, у него железный характер», – сказал Сергей Костомаров.

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице