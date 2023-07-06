Отец Костомарова: «Все очень рады, что Роме удалось выйти из этой ситуации, у него железный характер»

Теги Роман Костомаров танцы на льду Здоровье Фигурное катание

Отец Романа Костомарова высказался о выписке сына из больницы.

Олимпийского чемпиона в танцах на льду госпитализировали в январе с пневмонией, после чего на фоне осложнений перенес несколько ампутаций.

«Очень тяжелый путь для нас всех. Я до последнего не верил и до сих пор не верю, что такое могло произойти с Ромой и со всей нашей семьей.

Все очень рады, что Роме удалось выйти из этой ситуации, у него железный характер», – сказал Сергей Костомаров.

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

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1 комментарий

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Александр Скворцов
Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей!(С)
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