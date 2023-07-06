Вероника Жилина сменила группу в академии Плющенко. Она будет тренироваться под руководством Михайлова и Алексеева («Р-Спорт»)

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Сергей Алексеев Дмитрий Михайлов Р-Спорт Академия Плющенко Вероника Жилина Александр Абт Фигурное катание

Фигуристка Вероника Жилина сменила тренировочную группу в академии Евгения Плющенко.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Спортсменка будет работать в команде тренеров Дмитрия Михайлова и Сергея Алексеева. Ранее она тренировалась в группе Александра Абта и Артема Значкова. Руководителем этих групп является Плющенко.

В прошедшем сезоне Жилина выиграла финал Гран-при России среди юниоров и стала серебряным призером первенства России.

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18 комментариев

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alexnew
Информация уровня Трусова сменила Тутберидзе и Глейхенгауза на Тутберидзе и Дудакова. Условно говоря.
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Анастасия Платонова
Понятно, понятно. Перешла от Плющенко Е.В. к Е.В.Плющенко.
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garovatat
инфа конечно зашибись какая интересная)) кому нужны эти сообщения о внутрибракадемных ротациях? да еще так загадочно - от источника близкого к ситуации! смех)) какие выводы можно из этого сделать? Ну кроме того, что раз в год, в июле месяце Вероника "меняет группу" в связи с тем, что тякучка у них там в горках страшная, громких слов о громких фамилиях много, а по факту эффективной команды как не было, так и нет. Михайлов/Алексеев, все на них, весь дом на них))
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Oleandra
Новых спортсменов из других штабов в АП не перешло, приходится говорить о внутренних приходах и уходах..
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Бильм@н
Такой заголовок как будто она штаб поменяла.
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Кокич
Передислокация.
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Леди Брэкнелл
Вот это новость, особенно через два дня после публикации фоток групп АП 😂
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Oleandra
Ответ Алёна Вода
Пришёл Алексахин Михаил. Он, если не ошибаюсь был 4-м на Первенстве по младшему возрасту. Но, признаться, мне он ничем не запомнился...
я имею в виду громких переходов не было.. а юниоров новых он всегда набирает на каждый сезон..
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alexnew
Так Абт вроде как уже давно не тренирует?
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vika27
Абт же вроде уехал
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Алёна Вода
Ответ Oleandra
Новых спортсменов из других штабов в АП не перешло, приходится говорить о внутренних приходах и уходах..
Пришёл Алексахин Михаил. Он, если не ошибаюсь был 4-м на Первенстве по младшему возрасту. Но, признаться, мне он ничем не запомнился...
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Додик Аксель
Ну очень своевременная информация. В медицине заторможенность ( брадипсихия ) имеет свою этиологию, патогенез, диагностику и лечение. В сфере информации ( в данном случае спортивной ) можно говорить о профессионализме и дилетанстве.
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tan_kette
То-та я гляжу Вероника Тодес крутит и поддержки тренирует.
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Любитель_ФК
Даже не знаю как это комментировать? Сейчас остроумные люди напишут массу всевозможных комментариев с издевкой и юмором, можно будет посмеяться. Только хочется спросить, а разве не Михайлова и Алексеева , мы наблюдали при каждом выступлении Жилиной, ну конечно с Плющенко во главе? До сегодняшнего дня было понятно, что кто бы там за кадром не тренировал Жилину и даже ее мама, главным тренером остается Плющенко, т.к. ни одно выступление Вероники без присутствия Плющенко не обходилось. Но после этой информации не вольно возникает вопрос? Что сам Плющенко так не уверен в Жилиной, что все время пытается ее как бы сбагрить в какие-то свои внутренние, тренерские коллективы и естественно снимая с себя всю ответственность за результат. Я вроде директор, а это все они, но зная Плющенко и его методы, как только будет большая победа, первая заявит Рутковская, это все заслуга Евгения Викторовича, ну а если не будет побед, тогда понятное дело, будет заявлено, что Плющенко здесь не причем, он к Жилиной отношения не имеет. Так уже бывало . В связи с таким заявлением о новой тренерской бригаде, становится тревожно за спортивное состояние Вероники, неужели все не так с ней хорошо, что заранее стелят соломку.
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Алёна Вода
Ответ alexnew
Так Абт вроде как уже давно не тренирует?
Поэтому и перестановки, перетасовки между группами производят.
А кстати, к Плюху действительно в этом году переходов что-то почти нет. Я имею, более-менее засветившихся спортсменов, мелкие-то, наверное, приходят. А из уходов--Нелюбова ушла
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Н.Ф.
Ответ Кокич
Передислокация.
Начальство приказало менять точку.
Перебазироваться.
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