Вероника Жилина сменила группу в академии Плющенко. Она будет тренироваться под руководством Михайлова и Алексеева («Р-Спорт»)

Фигуристка Вероника Жилина сменила тренировочную группу в академии Евгения Плющенко.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Спортсменка будет работать в команде тренеров и . Ранее она тренировалась в группе и Артема Значкова. Руководителем этих групп является .

В прошедшем сезоне выиграла финал Гран-при России среди юниоров и стала серебряным призером первенства России.