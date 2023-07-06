Вероника Жилина сменила группу в академии Плющенко. Она будет тренироваться под руководством Михайлова и Алексеева («Р-Спорт»)
Фигуристка Вероника Жилина сменила тренировочную группу в академии Евгения Плющенко.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Спортсменка будет работать в команде тренеров Дмитрия Михайлова и Сергея Алексеева. Ранее она тренировалась в группе Александра Абта и Артема Значкова. Руководителем этих групп является Плющенко.
В прошедшем сезоне Жилина выиграла финал Гран-при России среди юниоров и стала серебряным призером первенства России.
А кстати, к Плюху действительно в этом году переходов что-то почти нет. Я имею, более-менее засветившихся спортсменов, мелкие-то, наверное, приходят. А из уходов--Нелюбова ушла
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