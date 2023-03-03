Инна Гончаренко: «Не хочу обсуждать судейство, это неэтично. Понравились девочки Жени Плющенко, очень хорошая работа»

высоко оценила прокаты учениц в финале Гран-при России.

Подопечная Плющенко Вероника Жилина одержала победу, стала четвертой. Ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова взяла серебро.

«Не хочу обсуждать судейство, считаю, что это неэтично. Мне понравились девочки Жени Плющенко, очень хорошая работа.

Жалко, что Жилина сорвала четверной сальхов, она может его делать красиво, качественно, чисто, но сделала два четверных тулупа, один в конце – прекрасно.

Садкова сегодня для меня выглядела бледно, даже не говоря о каких-то срывах – и вращение не задалось, и катание было без настроения, она девушка утонченная, а здесь что-то не получилось – и она сникла, это было заметно.

Титова молодец, борется несмотря ни на что, прокат произвольной программы смотрелся на одном дыхании, произвела на меня очень хорошее впечатление, умница. Катала с настроением, несмотря на какие-то срывы.

Жалко, что не попала в призы, но все хотят, не бывает так, чтобы было все легко. Четвертое место очень обидное, но что нас не убивает, делает сильнее, характер у Сони сильный, это видно», – сказала Гончаренко.

Три минуты театра Плющенко после проката Титовой: радовался, нервно поглядывал на часы и обалдел от оценок