Инна Гончаренко: «Не хочу обсуждать судейство, это неэтично. Понравились девочки Жени Плющенко, очень хорошая работа»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Инна Гончаренко Академия Плющенко Софья Титова Вероника Жилина Дарья Садкова Серия Гран-при России Фигурное катание

Инна Гончаренко высоко оценила прокаты учениц Евгения Плющенко в финале Гран-при России.

Подопечная Плющенко Вероника Жилина одержала победу, Софья Титова стала четвертой. Ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова взяла серебро.

«Не хочу обсуждать судейство, считаю, что это неэтично. Мне понравились девочки Жени Плющенко, очень хорошая работа.

Жалко, что Жилина сорвала четверной сальхов, она может его делать красиво, качественно, чисто, но сделала два четверных тулупа, один в конце – прекрасно.

Садкова сегодня для меня выглядела бледно, даже не говоря о каких-то срывах – и вращение не задалось, и катание было без настроения, она девушка утонченная, а здесь что-то не получилось – и она сникла, это было заметно.

Титова молодец, борется несмотря ни на что, прокат произвольной программы смотрелся на одном дыхании, произвела на меня очень хорошее впечатление, умница. Катала с настроением, несмотря на какие-то срывы.

Жалко, что не попала в призы, но все хотят, не бывает так, чтобы было все легко. Четвертое место очень обидное, но что нас не убивает, делает сильнее, характер у Сони сильный, это видно», – сказала Гончаренко.

Три минуты театра Плющенко после проката Титовой: радовался, нервно поглядывал на часы и обалдел от оценок

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23 комментария

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Сергей Риде
Ответ nadenki
Ну вы что?Какая Маша?Забудьте.Нет её и не было.Тут вон,как перед быком красной тряпкой..Ничего нет,кроме..
Гордееву поставили на третье место, дабы прикрыть снизу Садкову. Здесь всё грамотно сделали.
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Natalia Gladkia
Ответ Vladimir Arutin
Так Садкова катала попой по льду причем 2 раза ,а сорванное обнуленное вращение !Это идеал катания хрустальных?
В их " Вселенной хрустальной" ... да, все так изящно и эстетично, даже падения, тк это" кого надо" падения! так надо понимать!??
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Vladimir Arutin
Ответ Lukeria
Не идеал, но с падениями и чемпионами становятся, и это не отменяет того ,что Титова просто гонялась за прыжками, и не верится, что гончаренко этого не видела
Тогда Садкова просто гонялась за льдом !Назовите мне чемпиона с 2 падениями и обнуленным сорванным вращением .Разве на ЧР в танцах и то только с одним !
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Lukeria
Ответ Vladimir Arutin
Так Садкова катала попой по льду причем 2 раза ,а сорванное обнуленное вращение !Это идеал катания хрустальных?
Не идеал, но с падениями и чемпионами становятся, и это не отменяет того ,что Титова просто гонялась за прыжками, и не верится, что гончаренко этого не видела
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Сергей Риде
Ответ Vladimir Arutin
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А у нас в фигурке о судейском беспределе сказать, равно преступлению.
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Сергей Риде
Ответ Jessi
Это боты, которые внушают тем, кто прокат не смотрел ! Слава Богу есть интернет и любой может посмотреть эпичный прокат Титовой , достойный международной Медали и нашпигованную грибами недоедающую девочку
Не сворачивай. Я про шедевральный прокат Садковой написал.
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nadenki
Ответ Oleandra
А что ж про Гордееву промолчала? как-то и ТАТ, и Гончаренко про неё молчат, как-будто одна Даша Титову обошла.
Ну вы что?Какая Маша?Забудьте.Нет её и не было.Тут вон,как перед быком красной тряпкой..Ничего нет,кроме..
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Jessi
Ответ Сергей Риде
Что-то уже и с Гончаренко произошло? А тут некоторые считают, что Садкова шедевр откатала.
Это боты, которые внушают тем, кто прокат не смотрел ! Слава Богу есть интернет и любой может посмотреть эпичный прокат Титовой , достойный международной Медали и нашпигованную грибами недоедающую девочку
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Сергей Риде
Что-то уже и с Гончаренко произошло? А тут некоторые считают, что Садкова шедевр откатала.
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Татьяна
Ответ Соль.
Я бы на месте Плю протест бы подала.
Один раз возмутился и чем это закончилось? Все, кому не лень, изощрялись в оскорбительных эпитетах, как могли. Так что же получается, Евгений прав? То ли ещё будет...
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Vladimir Arutin
Ответ Lukeria
помнится Гончаренко про Трусову на ОИ говорила, что надо еще и кататься, не одними прыжками, а здесь что не так? Тоже федре в отместку
Так Садкова катала попой по льду причем 2 раза ,а сорванное обнуленное вращение !Это идеал катания хрустальных?
+5
-1
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Сергей Риде
Ответ Додик Аксель
Чем так комментировать прокаты юных фигуристок ( а это не единичный случай ), Гончаренко лучше пойти на курсы кройки и шитья.
это ты про свою койку?
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Vladimir Arutin
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Ольга Байкова
вот то судьям в кайф прятаться за такие "не этично". Твори что хочешь под руководством Лакерника.
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Додик Аксель
Чем так комментировать прокаты юных фигуристок ( а это не единичный случай ), Гончаренко лучше пойти на курсы кройки и шитья.
+3
-4
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Галина Александрова
Ответ Ir2019
Судей не обсуждала, но прокаты разобрала. Между строк всё отлично читается.
Но судей не обсуждала. Никогда.
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missis-Zima
Ответ Соль.
Я бы на месте Плю протест бы подала.
Наверняка подал,если только уговорили не связываться.Он сразу после проката подошел к Мишину.
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alexander bakulin
глупая гончаренко тоже, видать, правил не знает, как и публика на трибунах.
"бледной" садкову назвала. а там же не просто так, а "программа", как гоговичи нас уверяют
+11
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Соль.
Я бы на месте Плю протест бы подала.
+15
-8
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alexander bakulin
ещё одну купили.
да, гоговичи?
помнмися, гончаренко была у вас самое честной и независимой, когда гогиевне нализывала.
но увы. подлый плющ всех скупил скопом.
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-4
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Oleandra
А что ж про Гордееву промолчала? как-то и ТАТ, и Гончаренко про неё молчат, как-будто одна Даша Титову обошла.
+14
-6
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Ir2019
Ответ Галина Александрова
Что для Гончаренко неэтично, для ТАТ и Плющенко норма.
Судей не обсуждала, но прокаты разобрала. Между строк всё отлично читается.
+13
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Lukeria
помнится Гончаренко про Трусову на ОИ говорила, что надо еще и кататься, не одними прыжками, а здесь что не так? Тоже федре в отместку
+16
-2
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Галина Александрова
Что для Гончаренко неэтично, для ТАТ и Плющенко норма.
+5
-7
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