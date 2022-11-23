Плющенко о развитии спорта: «Мы продолжаем прогрессировать. Фигурное катание в России двигается достаточно неплохо»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о прогрессе фигурного катания в России на фоне отсутствия международных соревнований.

«Продолжает ли российское фигурное катание прогрессировать в условиях изоляции? Конечно, мы продолжаем прогрессировать.

Если взять моих спортсменов – Веронику Жилину, которая исполняет три четверных прыжка в произвольной программе, три с половиной оборота аксель с четырьмя сложнейшими элементами... В этом сезоне она уже показала этот набор.

Это касается и второй моей спортсменки Софьи Титовой, которая тоже показывает четверные прыжки и аксель три с половиной оборота.

Мы точно прогрессируем, если мы говорим о моих спортсменах и моей школе. Мы прогрессируем с Никитой Сарновским, который показал три четверных прыжка и два три с половиной оборота акселя и занял второе место на этапе Гран-при России.

Есть спортсмены из других школ, которые тоже прогрессируют, есть, кто неудачно где-то откатались. Вообще, фигурное катание в России двигается достаточно неплохо», – сказал Плющенко.