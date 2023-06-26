Железняков о деле Валиевой: «Учитывая политическую обстановку и отношение в мире к России, не думаю, что вопрос решится в позитивном для нас ключе»

Хореограф группы Этери Тутберидзе высказался о допинговом деле Камилы Валиевой.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что в деле Валиевой не стоит ждать справедливости.

«Надо научиться смотреть правде в глаза, поэтому я согласен с Поздняковым. Когда тешишь себя иллюзиями и ждешь хорошего и прекрасного, становится больнее от того результата, который получаешь по итогу. Надо готовиться к худшему и надеяться на лучшее.

Учитывая политическую обстановку и отношение в мире к России, не думаю, что вопрос решится в позитивном для нас ключе. Они не дадут нам никакие медали или будут затягивать с решением», – сказал .

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли