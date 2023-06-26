Железняков о деле Валиевой: «Учитывая политическую обстановку и отношение в мире к России, не думаю, что вопрос решится в позитивном для нас ключе»
Хореограф группы Этери Тутберидзе высказался о допинговом деле Камилы Валиевой.
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что в деле Валиевой не стоит ждать справедливости.
«Надо научиться смотреть правде в глаза, поэтому я согласен с Поздняковым. Когда тешишь себя иллюзиями и ждешь хорошего и прекрасного, становится больнее от того результата, который получаешь по итогу. Надо готовиться к худшему и надеяться на лучшее.
Учитывая политическую обстановку и отношение в мире к России, не думаю, что вопрос решится в позитивном для нас ключе. Они не дадут нам никакие медали или будут затягивать с решением», – сказал Алексей Железняков.
Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли
Больше года расследовали , тянули сами получается.
Надо было перед формированием команды на ОИ смотреть за кейсами спортсменов ОКР и РУСАДА , как они там взаимодействуют , халатность на лицо, недосмотрели и теперь на обстановку жалуются , это проще всего.
А в первую очередь шведской лаборатории надо было всё делать вовремя, и провести анализ, и сообщить о положительной пробе до ОИ.