Железняков о деле Валиевой: «Учитывая политическую обстановку и отношение в мире к России, не думаю, что вопрос решится в позитивном для нас ключе»

Теги сборная России допинг Станислав Поздняков CAS женское катание Политика Алексей Железняков Камила Валиева Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе высказался о допинговом деле Камилы Валиевой.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что в деле Валиевой не стоит ждать справедливости.

«Надо научиться смотреть правде в глаза, поэтому я согласен с Поздняковым. Когда тешишь себя иллюзиями и ждешь хорошего и прекрасного, становится больнее от того результата, который получаешь по итогу. Надо готовиться к худшему и надеяться на лучшее.

Учитывая политическую обстановку и отношение в мире к России, не думаю, что вопрос решится в позитивном для нас ключе. Они не дадут нам никакие медали или будут затягивать с решением», – сказал Алексей Железняков.

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24 комментария

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yulia-25.ru
Причём здесь политическая ситуация. Факт наличия положительной допинг пробы был. Если случайное попадание - доказывайте, а не нойте, про то, что нас все не любят.
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yulia-25.ru
Ответ Роман Волков
Кроме Факта пробы есть ещё и Факт Задержки оглашения, что может говорить, а для меня однозначно говорит, о выдуманности и всего этого дела. Им нужно было знать, кто будет выступать в Команднике, если бы в командник поставили Щербакову с Трусовой то, не сомневаюсь, допинг нашли бы у кого-то из них.
Пробы Трусовой и Щербаковой пришли вовремя и они были чистые. Не надо с больной головы на здоровую. В теории заговора не верю. Случайное загрязнение продукта возможно. Задержанная проба полностью на вине наших, надо было следить.
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AllaS
Очень интересно теперь свои просчеты будут сваливать на обстановку.
Больше года расследовали , тянули сами получается.
Надо было перед формированием команды на ОИ смотреть за кейсами спортсменов ОКР и РУСАДА , как они там взаимодействуют , халатность на лицо, недосмотрели и теперь на обстановку жалуются , это проще всего.
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Navian
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Никогда не поверю, что Железняков такие фразы умеет выговаривать.
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Лена Самойлова
То есть виноват дедушка не со стаканом, а с платочком
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Olga.t
Ответ yulia-25.ru
Пробы Трусовой и Щербаковой пришли вовремя и они были чистые. Не надо с больной головы на здоровую. В теории заговора не верю. Случайное загрязнение продукта возможно. Задержанная проба полностью на вине наших, надо было следить.
Конечно, нашим надо было отслеживать. Но это во-вторых.
А в первую очередь шведской лаборатории надо было всё делать вовремя, и провести анализ, и сообщить о положительной пробе до ОИ.
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yulia-25.ru
Ответ Olga.t
Конечно, нашим надо было отслеживать. Но это во-вторых. А в первую очередь шведской лаборатории надо было всё делать вовремя, и провести анализ, и сообщить о положительной пробе до ОИ.
Ну так и нашим надо было требовать результат в срочном порядке, а не везти спортсменку на авось.
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Manowar66
Поздняков считает, что ее оправдают ))
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Девушка Безимени
да если б для всех вас
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yulia-25.ru
Ответ asusp527
Вот здесь-то собака и зарыта. И Горшков умер неспроста, ошибка его как руководителя.
Конечно он переживал. Мне его жаль. Кажется добрый был человек.
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yulia-25.ru
Ответ Lapo Elkann
это вы переходите на личности, ничего не зная , вынесли вердикт. Из за политической ситуации не наградили росс. сборную. Это ясно всем во всем мире ( кроме пользователей из Украины и " болельщиков " бывших фигуристок ).
Не наградили не только российскую сборную. Медалей лишили всех из за обнаружения допинга у спортсменки из РФ, и случилось это до политической ситуации.
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yulia-25.ru
Ответ Лена Самойлова
То есть виноват дедушка не со стаканом, а с платочком
Ну обвинить деда с платочком будет сложнее. 🤔
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