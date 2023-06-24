Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Cудебное разбирательство слишком затянулось, а чистые спортсмены расплачиваются за это»

Теги сборная России допинг МОК РУСАДА CAS сборная Канады фото сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Винсент Чжоу Камила Валиева Фигурное катание

Американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что допинг-дело Камилы Валиевой затянулось.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Чжоу выступал за сборную США, занявшую второе место в командном турнире по фигурному катанию. Победила российская команда в составе с Валиевой, но церемония награждения не состоялась из-за начала допинг-расследования в отношении спортсменки.

«Прошло 500 дней с тех пор, как на Олимпийских играх-2022 должна была пройти церемония награждения после командного турнира, а мы по-прежнему ждем.

То, что должно было стать простым делом о чистоте спорта и честной конкуренции, превратилось в сложное судебное разбирательство, которое слишком затянулось, а мы, чистые спортсмены, расплачиваемся за это.

Мы хотим прозрачности, отчетности и объективности – эта система должна поддерживать принципы, на которых основываются Олимпийские игры.

Я призываю МОК (Международный олимпийский комитет), РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) и WADA (Всемирное антидопинговое агентство) сделать все, что в их законных силах, чтобы содействовать должному решению по итогам слушаний в CAS (Спортивном арбитражном суде) 26-29 сентября.

Также я призываю ISU (Международный союз конькобежцев), команды Японии и Канады (занявшие в командном турнире 3-е и 4-е места соответственно – Sports.ru) вместе с нами публично обозначить позицию в защиту чистого спорта и справедливых результатов, чтобы чистые атлеты не наказывались за проступки спортсменов, причастных к допингу», – написал фигурист в инстаграме.

Чжоу также сообщил, что американская команда отдала пустые футляры для медалей в музей, и опубликовал фото.

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38 комментариев

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Геннадий Тёкин
Чистые спортсмены...с терапевтическими исключениями через одного.
+38
-11
+27
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Самасебезвезда
А кто сказал, что вы чистые? Вас просто еще не поймали.
+36
-14
+22
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Defender64
Почему все чистые российские спортсмены отстранены от соревнований? Это, конечно, для Чжоу неважно
+25
-5
+20
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Renki
Передать в музей пустые футляры от медалей - это, на самом деле, оригинальный ход.
+17
0
+17
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Syndycate
Чистейшие спортсмены, прям как Серена и Байлз)
+24
-9
+15
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sasha0872
Покажите кто-нибудь Чжоу его прокат в команднике. Это за этот прокат он хочет олимпийское золото? Хоть бы не позорился. Ладно бы Чен это написал, но Чжоу...
+16
-3
+13
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Геннадий Тёкин
Ответ Андрей Балабаев
И главное заранее уверен что Валиева виновна. А если вдруг оправдают.
Тогда им пропишут ещё парочку препаратов для душевного равновесия.
+13
-2
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Андрей Балабаев
Ответ Геннадий Тёкин
Чистые спортсмены...с терапевтическими исключениями через одного.
И главное заранее уверен что Валиева виновна. А если вдруг оправдают.
+16
-7
+9
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Nikolay Kozlov
Чистые но слабенькие.
+12
-4
+8
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Садковский Ян
Могут выступить на ОИ , как сборная Чистых не проверяемых спортсменов, вместо флага пусть несут пустой футляр
+7
0
+7
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Адриана
Вы чистые пока вас не поймали, ещё не известно, то-ли ковид у тебя был, а мож,что другое, а на Олимпиаде Ками была чиста, так что сиди и жди.
+11
-5
+6
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<vella>
ну так-то у Камилы олимпийские пробы чистые.
а это что значит?
а это значит, что в Пекине она была такая же чистая как Чжоу и даже месяцем ранее на ЧЕ тоже чистая.
какой-то нанограмм тмз на ЧР, а разговоров то, разговоров....
как будто обнаружили в ее олимпийской пробе целую россыпь запрещенных веществ или какой-то очень серьезный препарат.
+14
-9
+5
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Sincere
Ну так тебе сказали про конец сентября, вот сиди и жди теперь, 500 дней лета прям отмечают, не могу с этих нытиков😆
+9
-5
+4
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день добрый
Ответ Алеся Ткаченко
А где он про золото тут сказал?Он медаль заслуженную хочет получить
Если бы он не имел ввиду золото для себя, он бы не упоминал команду Канады с их четвертым местом.
+4
0
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polinarmax
ну и нытик. Хочет, чтобы всё было "честно и справедливо". А сами то вы честно поступаете, пытаясь присвоить себе чужую медальку?
+6
-2
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varick
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Пусть благодарит свои спецслужбы НАТО, которые устроили эту провокацию, и сделали так чтобы старая проба всплыла только на олимпиаде.
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Залина Малина
Нытик. Ничего не добился и жалуется первым.
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Любитель_ФК
Очередная американская шестерка подала свой писклявый голос, мы требуем, не смеши народ, они требуют. Вот когда будете выигрывать, тогда и будете требовать, а пока сидите тихо и ждите когда взрослые дяди разберутся, кто на самом деле чемпион, а кто только балаболит.
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-2
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Кашшай Чакырович
400 американских чистых спортсменов под допингом ,очень расстраиваются
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Лакс
И зачем нам цитируют инсту американского плаксы.
Западные СМИ информируют так что большинство думают, что нарушение случилось на ОИ, но он то знает прекрасно о чистых пробах перед и на ОИ, про задержку лабой и при этом плачется о справедливости и честной конкуренции. Понимаю что он расстроен из-за ковидного снятия, но так же понимаю что не мужик он.
+8
-6
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Гусеконь
чего это она не чистая если русада её оправдал?
Этого американца за клевету надо отстранить от спорта
+5
-3
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Lapo Elkann
Может " Лакс " знает , в каких случаях переносится награждение на ОИ.
Спортс , сделайте статью про переносы награжний на ОИ. Будет интересно, каков регламент и были ли прецеденты переноса. это ключевой момент в деле Валиевой. Если бы не было нежелания награждать Рос. спортсменов, наградили бы , а потом после выяснения причин , отобрали . как бывает обычно и часто.
Я давно смотрю ОИ и такого не помню.
+6
-4
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Шубы
да кто такой этот Чжоу? Да как он посмел? Сам ничего не добился. Отсидел всю Олимпиаду на попе прикрывшись ковидом, пока наша богиня рвала всех в команднике и героически выстояла в личке. Медали себе требует какие-то.
+8
-6
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Anna Stefan
Ответ sasha0872
Покажите кто-нибудь Чжоу его прокат в команднике. Это за этот прокат он хочет олимпийское золото? Хоть бы не позорился. Ладно бы Чен это написал, но Чжоу...
Там ещё Чен потенциальная ОЧ🙄 И тоже вроде когда-то возбухала.
+3
-1
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Scorpic
Ответ Самасебезвезда
А кто сказал, что вы чистые? Вас просто еще не поймали.
У вас есть какие-то факты, свидетельствующие об обратном? А вот у них есть, и негодование вполне объяснимо
+7
-6
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