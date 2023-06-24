Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Cудебное разбирательство слишком затянулось, а чистые спортсмены расплачиваются за это»

Американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что допинг-дело Камилы Валиевой затянулось.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Чжоу выступал за сборную США, занявшую второе место в командном турнире по фигурному катанию. Победила российская команда в составе с Валиевой, но церемония награждения не состоялась из-за начала допинг-расследования в отношении спортсменки.

«Прошло 500 дней с тех пор, как на Олимпийских играх-2022 должна была пройти церемония награждения после командного турнира, а мы по-прежнему ждем.

То, что должно было стать простым делом о чистоте спорта и честной конкуренции, превратилось в сложное судебное разбирательство, которое слишком затянулось, а мы, чистые спортсмены, расплачиваемся за это.

Мы хотим прозрачности, отчетности и объективности – эта система должна поддерживать принципы, на которых основываются Олимпийские игры.

Я призываю МОК (Международный олимпийский комитет), РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) и WADA (Всемирное антидопинговое агентство) сделать все, что в их законных силах, чтобы содействовать должному решению по итогам слушаний в CAS (Спортивном арбитражном суде) 26-29 сентября.

Также я призываю ISU (Международный союз конькобежцев), команды Японии и Канады (занявшие в командном турнире 3-е и 4-е места соответственно – Sports.ru) вместе с нами публично обозначить позицию в защиту чистого спорта и справедливых результатов, чтобы чистые атлеты не наказывались за проступки спортсменов, причастных к допингу», – написал фигурист в инстаграме.

Чжоу также сообщил, что американская команда отдала пустые футляры для медалей в музей, и опубликовал фото.