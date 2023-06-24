Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Cудебное разбирательство слишком затянулось, а чистые спортсмены расплачиваются за это»
Американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что допинг-дело Камилы Валиевой затянулось.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Чжоу выступал за сборную США, занявшую второе место в командном турнире по фигурному катанию. Победила российская команда в составе с Валиевой, но церемония награждения не состоялась из-за начала допинг-расследования в отношении спортсменки.
«Прошло 500 дней с тех пор, как на Олимпийских играх-2022 должна была пройти церемония награждения после командного турнира, а мы по-прежнему ждем.
То, что должно было стать простым делом о чистоте спорта и честной конкуренции, превратилось в сложное судебное разбирательство, которое слишком затянулось, а мы, чистые спортсмены, расплачиваемся за это.
Мы хотим прозрачности, отчетности и объективности – эта система должна поддерживать принципы, на которых основываются Олимпийские игры.
Я призываю МОК (Международный олимпийский комитет), РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) и WADA (Всемирное антидопинговое агентство) сделать все, что в их законных силах, чтобы содействовать должному решению по итогам слушаний в CAS (Спортивном арбитражном суде) 26-29 сентября.
Также я призываю ISU (Международный союз конькобежцев), команды Японии и Канады (занявшие в командном турнире 3-е и 4-е места соответственно – Sports.ru) вместе с нами публично обозначить позицию в защиту чистого спорта и справедливых результатов, чтобы чистые атлеты не наказывались за проступки спортсменов, причастных к допингу», – написал фигурист в инстаграме.
Чжоу также сообщил, что американская команда отдала пустые футляры для медалей в музей, и опубликовал фото.
а это что значит?
а это значит, что в Пекине она была такая же чистая как Чжоу и даже месяцем ранее на ЧЕ тоже чистая.
какой-то нанограмм тмз на ЧР, а разговоров то, разговоров....
как будто обнаружили в ее олимпийской пробе целую россыпь запрещенных веществ или какой-то очень серьезный препарат.
Западные СМИ информируют так что большинство думают, что нарушение случилось на ОИ, но он то знает прекрасно о чистых пробах перед и на ОИ, про задержку лабой и при этом плачется о справедливости и честной конкуренции. Понимаю что он расстроен из-за ковидного снятия, но так же понимаю что не мужик он.
Этого американца за клевету надо отстранить от спорта
Спортс , сделайте статью про переносы награжний на ОИ. Будет интересно, каков регламент и были ли прецеденты переноса. это ключевой момент в деле Валиевой. Если бы не было нежелания награждать Рос. спортсменов, наградили бы , а потом после выяснения причин , отобрали . как бывает обычно и часто.
Я давно смотрю ОИ и такого не помню.