Екатерина Боброва: «Постановки программ – очень увлекательное занятие. На моем счету уже 8 программ для любителей разного уровня»

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Боброва Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Боброва рассказала о постановке программ для любителей.

«Постановки программ – очень увлекательное занятие. 🤗⁣⁣

На моем счету уже 8 программ для любителей разного уровня. Поверьте на слово, но любителям ставить программу намного сложнее, потому что скомпоновать что-то интересное из нескольких шагов, которые они умеют, та еще задачка. 😅⁣⁣

И я благодарю всех, кто мне доверился! Я полностью вкладываюсь в каждую постановку: идея, музыка, удобные шаги, элементы, которые уже есть, но и добавляю «приправы» из двух-трех новых шагов для остроты. 😅👌 ⁣

Открываю вам завесу тайны, как у меня происходит постановка.😉 Показать, разжевать и записать на видео каждый шаг. А потом все поменять.🙈 Шутка!😂⁣⁣

Впереди еще много постановок. К каждой я готовлюсь и всегда в предвкушении! ⁣

Если бы вы были фигуристом/кой, под какую музыку вы бы хотели себе программу?😏» – написала олимпийская чемпионка Сочи-2014.

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3 комментария

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Идеальный шторм
Зачем любителям постановки программ???
На ГУМ катке демонстрировать?
+2
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Oleandra
Набивается к кому-то из профи в хореографы?)
+1
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Сáмсон Самсонов
Бобровой лучше с Журанковым заниматься разбором ФК
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