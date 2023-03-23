Боброва о Валиевой на турнире шоу-программ: «Это супернедооцененный номер. То, как она музыкально все делала, это очень сложно»

Екатерина Боброва считает недооцененным номер Камилы Валиевой на турнире шоу-программ.

18 марта Валиева выступила в образе шаманки на шоу-турнире «Русский вызов», где заняла десятое место.

«Я считаю, что это супернедооцененный номер. Я бы чуть-чуть больше обыграла бубен, он был очень громкий, и это можно было на льду классно обыграть, еще что-то с ним сделать.

Но то, как она музыкально все это делала, а это барабаны, это очень сложно! Все эти движения, все в стилистике, все в теме.

По музыке: сопровождение, с которого начинается, медленная часть и потом большая, когда в апофеозе она все-таки вызывает дождь… Мне кажется, целостный номер для одиночника.

В паре всегда можешь обыграть какую-то историю вдвоем. А тут шаманка вышла и очень классно откатала. Мне понравилась Валиева», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде.

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