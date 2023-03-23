Боброва о Валиевой на турнире шоу-программ: «Это супернедооцененный номер. То, как она музыкально все делала, это очень сложно»
Екатерина Боброва считает недооцененным номер Камилы Валиевой на турнире шоу-программ.
18 марта Валиева выступила в образе шаманки на шоу-турнире «Русский вызов», где заняла десятое место.
«Я считаю, что это супернедооцененный номер. Я бы чуть-чуть больше обыграла бубен, он был очень громкий, и это можно было на льду классно обыграть, еще что-то с ним сделать.
Но то, как она музыкально все это делала, а это барабаны, это очень сложно! Все эти движения, все в стилистике, все в теме.
По музыке: сопровождение, с которого начинается, медленная часть и потом большая, когда в апофеозе она все-таки вызывает дождь… Мне кажется, целостный номер для одиночника.
В паре всегда можешь обыграть какую-то историю вдвоем. А тут шаманка вышла и очень классно откатала. Мне понравилась Валиева», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде.
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Может знали , что выиграла приз зрительской симпатии и поэтому. зал ведь ревел " Камила Камила . "
Я считаю, что это супернедооцененный номер. Я бы чуть-чуть больше обыграла бубен, он был очень громкий, и это можно было на льду классно обыграть, еще что-то с ним сделать.
Крольков
19 марта, 12:42 | К опросу Чей номер вам понравился больше всего?0
Валиева долго мучилась с бубном. Часто просто везла его. Не до конца проработали. Вообще, Валиева может все. От девочки на шаре до шаманки.
Но призы очевидно были расписаны заранее, жюри дружно выставили высокие оценки кому надо, на остальные выступления не особо и смотрели.
Все как всегда. К сожалению.
Но вообще, уверена, им на бумажке написали, кому что примерно ставить. Поэтому и болтали сидели.
Миронова я видела на сцене мхата в " № 13 " . шикарнейший спектаель и исполнение . впечатление на всю жизнь.
Такое же шикарное, но фигурнокатательное исполнение было у Камилы. Евгению минус. раз согласился на место в жюри , надо смотреть все программы.