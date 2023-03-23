Боброва о Валиевой на турнире шоу-программ: «Это супернедооцененный номер. То, как она музыкально все делала, это очень сложно»

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Боброва женское катание Камила Валиева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Екатерина Боброва считает недооцененным номер Камилы Валиевой на турнире шоу-программ.

18 марта Валиева выступила в образе шаманки на шоу-турнире «Русский вызов», где заняла десятое место.

«Я считаю, что это супернедооцененный номер. Я бы чуть-чуть больше обыграла бубен, он был очень громкий, и это можно было на льду классно обыграть, еще что-то с ним сделать.

Но то, как она музыкально все это делала, а это барабаны, это очень сложно! Все эти движения, все в стилистике, все в теме.

По музыке: сопровождение, с которого начинается, медленная часть и потом большая, когда в апофеозе она все-таки вызывает дождь… Мне кажется, целостный номер для одиночника.

В паре всегда можешь обыграть какую-то историю вдвоем. А тут шаманка вышла и очень классно откатала. Мне понравилась Валиева», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде.

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19 комментариев

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Lapo Elkann
Ответ Vikki_07
Ага, мне тоже нравится номер 13) Но вообще, уверена, им на бумажке написали, кому что примерно ставить. Поэтому и болтали сидели.
№ 13 да, еще видела его в цирке Никулина в " Гамлете " с саксофоном. на арене он мне не очень понравился, ( может из за постановки.). а Камила на арене была очень интересной .
Может знали , что выиграла приз зрительской симпатии и поэтому. зал ведь ревел " Камила Камила . "
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miladoc1
Ответ Vikki_07
Мне тоже очень понравилась Валиева. Она настоящая артистка на льду. А в призах унылейшие бровки домиком, да еще с позорным падением.
А ко 2ому месту претензий нет? Этот номер просто заворожил вас? Тема дрянная на фоне болезни Костомарова, исполнение посредственное.
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Александр Крольков
Боброва
Я считаю, что это супернедооцененный номер. Я бы чуть-чуть больше обыграла бубен, он был очень громкий, и это можно было на льду классно обыграть, еще что-то с ним сделать.
Крольков
19 марта, 12:42 | К опросу Чей номер вам понравился больше всего?0
Валиева долго мучилась с бубном. Часто просто везла его. Не до конца проработали. Вообще, Валиева может все. От девочки на шаре до шаманки.
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miladoc1
Ответ vanessa2021
Я номер Камилы пересматривала много раз- потрясающее выступление! Но призы очевидно были расписаны заранее, жюри дружно выставили высокие оценки кому надо, на остальные выступления не особо и смотрели. Все как всегда. К сожалению.
С первым местом понятно, но неужели 2ое и 3е места тоже были распределены и кем? К чему тогда выступали все остальные, если вам все очевидно? Неужели фигуристы настолько непонятливые???
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Ксения Масленникова
Ответ Sportsfan
Конечно, недооцененный. Как можно было его правильно оценить, когда двое судей половину номера проболтали между собой, даже не повернувшись в сторону Камилы? И каково должно было выступать самой спортсменке, когда ты видишь, что судьи на тебя даже не смотрят? Надеюсь, организаторы учтут этот косяк и на следующий турнир возьмут более профессиональных судей, и не обязательно медийных.
значит Валиева их просто никак не зацепила и не впечатлила, я тоже на многих номерах в телефоне сидела, потому что было неинтересно
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vanessa2021
Я номер Камилы пересматривала много раз- потрясающее выступление!

Но призы очевидно были расписаны заранее, жюри дружно выставили высокие оценки кому надо, на остальные выступления не особо и смотрели.

Все как всегда. К сожалению.
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Vikki_07
Мне тоже очень понравилась Валиева. Она настоящая артистка на льду. А в призах унылейшие бровки домиком, да еще с позорным падением.
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Vikki_07
Ответ Lapo Elkann
Ну наверное обсуждали какие то новости МХАТа. Миронова я видела на сцене мхата в " № 13 " . шикарнейший спектаель и исполнение . впечатление на всю жизнь. Такое же шикарное, но фигурнокатательное исполнение было у Камилы. Евгению минус. раз согласился на место в жюри , надо смотреть все программы.
Ага, мне тоже нравится номер 13)
Но вообще, уверена, им на бумажке написали, кому что примерно ставить. Поэтому и болтали сидели.
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sasha0872
все номера, которые подходили под формат шоу- заняли низкие места. Лирика опять победила. У фигуристов просто пропадет желание удивлять, создавать креативные номера, если будет такое судейство
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Зулфира Мухаметшина
У Валиевой всегда шикарно.
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Lapo Elkann
А номер самый недооцененный , потому , что создали театральное представление не за счет реквизитов, там главной была фигуристка, которая создала образ. Одна , в бешеном ритме и со своей грацией и энергетикой взорвала мегаспорт.
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KMR
Если Яга победитель,то смысл вообще говорить о тн судьях?!
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FanofKamilaValieva
Абсолютная правда про супернедооцененный номер !
+12
-2
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Lapo Elkann
Ну наверное обсуждали какие то новости МХАТа.
Миронова я видела на сцене мхата в " № 13 " . шикарнейший спектаель и исполнение . впечатление на всю жизнь.
Такое же шикарное, но фигурнокатательное исполнение было у Камилы. Евгению минус. раз согласился на место в жюри , надо смотреть все программы.
+13
0
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Александр Кудрявцев
Если честно то сидел смотрел с открытым ртом на выступление Ками
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Yamaha555
По мне вместо некоторых судей было бы даже лучше если б Милохина посадили. Он конечно не супер эксперт, но шоу номера думаю оценил бы по достоинству, и к фигуристам бы с большим уважением относился. Да и все таки в Ледниковом периоде участвовал, какое то понимание фигурного катания имеется.
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Александр Кудрявцев
Ответ Sportsfan
Конечно, недооцененный. Как можно было его правильно оценить, когда двое судей половину номера проболтали между собой, даже не повернувшись в сторону Камилы? И каково должно было выступать самой спортсменке, когда ты видишь, что судьи на тебя даже не смотрят? Надеюсь, организаторы учтут этот косяк и на следующий турнир возьмут более профессиональных судей, и не обязательно медийных.
Да таких же судей и возьмут. Ну на крайний случай Плющенко с его женой
+3
-1
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Sportsfan
Конечно, недооцененный. Как можно было его правильно оценить, когда двое судей половину номера проболтали между собой, даже не повернувшись в сторону Камилы? И каково должно было выступать самой спортсменке, когда ты видишь, что судьи на тебя даже не смотрят? Надеюсь, организаторы учтут этот косяк и на следующий турнир возьмут более профессиональных судей, и не обязательно медийных.
+28
-2
+26
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закрыт по беспределу
Да там вообще много чего недооценили
+11
-1
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