Боброва о выступлении в дуэте с Депутатом: «Подстроить его технику под танцы на льду было сложно, но мы справились. Получили колоссальное удовольствие»

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Боброва пары Андрей Депутат Фигурное катание

Екатерина Боброва поделилась эмоциями от выступления в дуэте с мужем – Андреем Депутатом.

Пара выступила на турнире «Белые ночи» для взрослых любителей. Депутат ранее выступал в парном катании, Боброва – в танцах на льду. 

– Удовольствие мы получили колоссальное! Мы с мужем первый раз катались в паре. Хоть мы оба фигуристы и оба профессионалы, но не было возможности ни в шоу, ни где-то еще кататься вместе.

Как я уже говорила, у нас разные виды фигурного катания – муж занимался парным катанием, я была в танцах на льду. Когда ставила программу, то думала: «Андрей же уверенно стоит на коньках, в чем проблема?»

А проблема оказалась глобальная, потому что у нас совершенно разная техника, и подстроить его технику под танцы на льду или же подстроить меня под технику парного катания было очень сложно. Но тем не менее мы справились...

Вот муж проходит, говорит – главное, что не развелись, ха-ха. Здорово, что таким образом могут выступать и супружеские пары. Сегодня на турнире они тоже были представлены, это замечательно. Одно дело и одно хобби скрепляет семью. Мы сегодня с Андреем тоже подтвердили эту историю, что это объединяет семью, делает ее командой. Я хочу еще.

– Сложно ли было Андрею почувствовать себя танцором? Как проходил сам тренировочный процесс?

– Катаемся мы на одном льду, от ботинок это не сильно зависит, вот если бы я в пары пошла, то были бы сложности в прыжках. Есть зубцовые прыжки, а у танцорских лезвий некоторых зубцов не хватает.

Нам очень повезло, спасибо большое Саше Жулину, что разрешал аккуратненько нам тренироваться на его льду. Когда мы выходили с тренировок, я спрашивала в раздевалке спортсменов, которых знаю, которые на очень высоком уровне катаются: «Если вы краем глаза видели что-то, может быть, что-то подскажете?»

Со стороны я не вижу, как у нас выглядит постановка, как мы катаемся. Конечно, мы снимаем видео, но этого мало, так что ребята давали обратную связь: «Андрей, тебя выдает позиция «килиан», это не танцорская вариация, а парная». Мы все это принимали к сведению и со следующей тренировки это исправляли, – сказала Боброва. 

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2 комментария

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Сергей Орлов
Это меня не красит, конечно, но уже десять лет смеюсь, когда эта фамилия попадается в новостях)
+2
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