Боброва о выступлении в дуэте с Депутатом: «Подстроить его технику под танцы на льду было сложно, но мы справились. Получили колоссальное удовольствие»

Екатерина Боброва поделилась эмоциями от выступления в дуэте с мужем – Андреем Депутатом.

Пара выступила на турнире «Белые ночи» для взрослых любителей. Депутат ранее выступал в парном катании, Боброва – в танцах на льду.

– Удовольствие мы получили колоссальное! Мы с мужем первый раз катались в паре. Хоть мы оба фигуристы и оба профессионалы, но не было возможности ни в шоу, ни где-то еще кататься вместе.

Как я уже говорила, у нас разные виды фигурного катания – муж занимался парным катанием, я была в танцах на льду. Когда ставила программу, то думала: «Андрей же уверенно стоит на коньках, в чем проблема?»

А проблема оказалась глобальная, потому что у нас совершенно разная техника, и подстроить его технику под танцы на льду или же подстроить меня под технику парного катания было очень сложно. Но тем не менее мы справились...

Вот муж проходит, говорит – главное, что не развелись, ха-ха. Здорово, что таким образом могут выступать и супружеские пары. Сегодня на турнире они тоже были представлены, это замечательно. Одно дело и одно хобби скрепляет семью. Мы сегодня с Андреем тоже подтвердили эту историю, что это объединяет семью, делает ее командой. Я хочу еще.

– Сложно ли было Андрею почувствовать себя танцором? Как проходил сам тренировочный процесс?

– Катаемся мы на одном льду, от ботинок это не сильно зависит, вот если бы я в пары пошла, то были бы сложности в прыжках. Есть зубцовые прыжки, а у танцорских лезвий некоторых зубцов не хватает.

Нам очень повезло, спасибо большое Саше Жулину, что разрешал аккуратненько нам тренироваться на его льду. Когда мы выходили с тренировок, я спрашивала в раздевалке спортсменов, которых знаю, которые на очень высоком уровне катаются: «Если вы краем глаза видели что-то, может быть, что-то подскажете?»

Со стороны я не вижу, как у нас выглядит постановка, как мы катаемся. Конечно, мы снимаем видео, но этого мало, так что ребята давали обратную связь: «Андрей, тебя выдает позиция «килиан», это не танцорская вариация, а парная». Мы все это принимали к сведению и со следующей тренировки это исправляли, – сказала Боброва.