Екатерина Боброва: «Я восхищаюсь Загитовой, потому что она не боится и идет поперек всего. Алина – это масштаб, и она все должна делать с масштабом»

Екатерина Боброва объяснила, почему восхищается Алиной Загитовой.

«Я все равно восхищаюсь Алиной, потому что она не боится и идет поперек всего. Захотела спеть – пошла спела с Зиверт.

Шоу-программы? Мэрилин Монро? Ради бога! Пойду и буду делать Мэрилин Монро. Молодец, не боится, потому что я бы десять тысяч раз подумала, хочу я это делать или нет, потому что опасненько такие вещи делать», – сказала Боброва, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде.

«Алина Загитова – это масштаб. И она все должна делать с масштабом. И если она не боится в этот масштаб идти с такими спорными, грубо говоря, вещами – пусть делает, пусть учится.

Возможно, мы еще увидим пробы пера в номерах в фигурном катании. Возможно, мы еще увидим ее в танцевальных телепроектах. Возможно, мы в «Голосе» ее увидим. Пусть делает! Потому что Алина Загитова – это масштаб.

Если она хочет петь, она не будет брать уроки дома, она будет петь на сцене на одном из самых масштабных шоу в фигурном катании вместе с Зиверт», – добавила Боброва.

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