Екатерина Боброва: «Я восхищаюсь Загитовой, потому что она не боится и идет поперек всего. Алина – это масштаб, и она все должна делать с масштабом»

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Боброва Алина Загитова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Екатерина Боброва объяснила, почему восхищается Алиной Загитовой.

«Я все равно восхищаюсь Алиной, потому что она не боится и идет поперек всего. Захотела спеть – пошла спела с Зиверт.

Шоу-программы? Мэрилин Монро? Ради бога! Пойду и буду делать Мэрилин Монро. Молодец, не боится, потому что я бы десять тысяч раз подумала, хочу я это делать или нет, потому что опасненько такие вещи делать», – сказала Боброва, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде.

«Алина Загитова – это масштаб. И она все должна делать с масштабом. И если она не боится в этот масштаб идти с такими спорными, грубо говоря, вещами – пусть делает, пусть учится.

Возможно, мы еще увидим пробы пера в номерах в фигурном катании. Возможно, мы еще увидим ее в танцевальных телепроектах. Возможно, мы в «Голосе» ее увидим. Пусть делает! Потому что Алина Загитова – это масштаб.

Если она хочет петь, она не будет брать уроки дома, она будет петь на сцене на одном из самых масштабных шоу в фигурном катании вместе с Зиверт», – добавила Боброва.

Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы

57 комментариев

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Rush
Ответ На Пекин
По номеру Алины уже знатно проехались, и по её персоне тоже, провокация в том, что это поднимет новую волну хейта. Ещё и Голос приплела, не замечаете здесь лёгкого стеба? Оставить её в покое это лучшее, что сейчас можно сделать.
Прямой наводкой.
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yak444
Настолько все привыкли к тому, что про Алину можно говорить только плохо или скромно промолчать, а если кто её похвалит, комментирующие выставляют это как стеб, как это привычно. А Боброва права, все, что делает Алина, она делает, действительно масштабно,потому она так популярна и любима многими.
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Фира Фасхутдинова
Ответ На Пекин
По номеру Алины уже знатно проехались, и по её персоне тоже, провокация в том, что это поднимет новую волну хейта. Ещё и Голос приплела, не замечаете здесь лёгкого стеба? Оставить её в покое это лучшее, что сейчас можно сделать.
Ок
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22somebody22
Ответ miladoc1
Похвала Бобровой - это весьма сомнительная оценка - она же не любит Загитову. Временно переобулась, вот и все.
Она и временно не переобулась,потроллила её просто и всё,в стиле Губера.
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askarik1992
А раньше на вентилятор накидывала про Алину... Дружба с женькой кончилась можно и про заги хорошее сказать
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Интересная личность
Ответ bhbif77
Да, ещё лет 5 будут об этом говорить типа вас
Да она ещё на этой неделе успеет что-нибудь новенькое отколоть
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На Пекин
Ответ Фира Фасхутдинова
А в чём провокация? Каждый видит то, что хочет увидеть...
По номеру Алины уже знатно проехались, и по её персоне тоже, провокация в том, что это поднимет новую волну хейта. Ещё и Голос приплела, не замечаете здесь лёгкого стеба? Оставить её в покое это лучшее, что сейчас можно сделать.
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Интересная личность
Ответ olvl
Мы уже знает, что сейчас здесь будут писать. Заходить нет смысла, настроение только портить. А Алина да, молодец, и очень смелая.
Слабоумие и отвага
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miladoc1
Ответ Molly
Да нет, Алина пусть будет 😂, она красивая, с отличной фигурой. Претензии больше к постановщикам номера.
Да конечно, но за что ей поставили этот карикатурный номер?! Она недавно выступала в номере с пиджаком - вот это был фееричный прокат!
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bezsugar
Загиботы всегда ненавидели Боброву за отношение к Алине на ои2018)) ведь она подружка Медведевой.
А теперь задумайтесь, почему вражина Боброва вдруг нахваливает Алиначку?)) Уж не потому ли, что прекрасно понимает всю кринжовость и позорность ее поступков😆
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miladoc1
Похвала Бобровой - это весьма сомнительная оценка - она же не любит Загитову. Временно переобулась, вот и все.
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miladoc1
Ответ Елена Валежникова
По вашей логике, надо восхищаться ослами и баранами? Они ведь тоже вопреки!
У параноидального восхищения нет логики)
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Molly
Ответ miladoc1
Осталось только заменить Алину 😉😂
Да нет, Алина пусть будет 😂, она красивая, с отличной фигурой. Претензии больше к постановщикам номера.
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шампион
Как известно, шушера считает, что Алинка ец должна. Сначала должна была доказать. Потом уйти. Потом вернуться. Загитова все делает ровно так, как сама того хочет. Потому что под шушеру подстраиваться - себя не уважать. Да и не будет никогда она для шушеры "хорошей".
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miladoc1
Ответ yak444
Молодец, Екатерина, озвучила мнение всех настоящих поклонников Алины! Не ожидала от неё. Думаю так многие фигуристы думают, но побаиваются озвучивать, боясь пойти против фк бомонда.
Да Боброва просто поиздевалась над ней, помня ее неприятие Анины после ОИ 2018.
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Lana-shu
Ответ Елена Валежникова
Думаю, вокруг нее много льстецов. И Ек.Боброва - в их числе. А потом это так удобно думать: те, кто меня не хвалит, они просто злюки.... И можно ничего не делать, не трудится...
Она ничего не делает? Странно, а что же Вы постоянно обсуждаете здесь?
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Андрей Красин
Ответ Туц
Даже тут в тексте прослеживается некоторая издевка со стороны Бобровой. Вот уж на кого точно плевать так это на их парочку с Журанковым. Оба недалекие. Ездят на хвосте Алины и других фигуристов.
Да, явно она тут фигу в кармане держит. Мне вот "понравилось" как она еле за Соловьевым поспевала. Не только совсем не в форме была, что в принципе простительно, но у нее еще и актерская игра уровня раннего Шварцнеггера, как собственно всегда у нее.
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miladoc1
Ответ Molly
Я конечно же против того, чтобы, человек публично делал то, что он не умеет, какой бы масштабной личностью он ни был. Имею ввиду пение, журналисика, конферанс итп. Но на льду надо пробовать любые образы. Мне на номер Алины было интересно смотреть. Я бы только добавила больше кокетства и флирта, заменила парик; и идея с вентилятором была спорной, как мне кажется.
Осталось только заменить Алину 😉😂
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miladoc1
Ответ Lapo Elkann
Тоже ее провоцирует.. Да отстаньте от нее. Ей надо успокоиться немного, а не " пробовать все ".
Конечно, пробовать все, да еще и поперек - это полный бред!
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miladoc1
Идти поперек - это как?! Чтобы быть посмешищем? Не удивлена, что это написала именно Боброва, которая не любит Загитову. Чем Загитова хуже, тем Боброва ее больше хвалит.
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miladoc1
Ответ FanofKamilaValieva
Поздравляею Катю за интересную презентацию с Димой! Но я не согласен с Катей о масштаб ! Почему ? Есть опасность, что масштаб Загитовой превратится в карикатуру с отрицательными характеристиками, потому что когда границы разумного перейдены , тогда некоторые вещи выглядят мягко говоря странно и смешно ! Но каждый имеет право на выбор и т.д. - ИМХО .
Уже две карикатуры есть - нелепое пение и изображение Монро.
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Tak-tak
Ответ Garik_new
Эпикфейл тоже масштабно. Регулярно. Разнообразно.
Эпик фейл матный песни горлопанить и на вечеринках отжигать, строя интеллигенцию
+5
-2
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bhbif77
Ответ Елена Валежникова
По вашей логике, надо восхищаться ослами и баранами? Они ведь тоже вопреки!
Вопреки федре ФК России, тренерам, обстоятельствам??!! Не сравнивайте твёрдое с красным
+8
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FanofKamilaValieva
Поздравляею Катю за интересную презентацию с Димой!

Но я не согласен с Катей о масштаб ! Почему ?
Есть опасность, что масштаб Загитовой превратится в карикатуру с отрицательными характеристиками, потому что когда границы разумного перейдены , тогда некоторые вещи выглядят мягко говоря странно и смешно ! Но каждый имеет право на выбор и т.д. - ИМХО .
+5
-6
-1
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Lapo Elkann
Тоже ее провоцирует.. Да отстаньте от нее. Ей надо успокоиться немного, а не " пробовать все ".
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