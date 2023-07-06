Тарасова о словах Сотниковой про допинг-пробу: «Мне ничего об этом не известно. Спрашивайте у Буяновой»

Теги Татьяна Тарасова Сочи-2014 сборная России Олимпийская сборная России Елена Буянова (Водорезова) Аделина Сотникова Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала слова Аделины Сотниковой о проблемной допинг-пробе.

Сотникова – олимпийская чемпионка Сочи-2014. Говоря об своих допинг-пробах, она заявила: «Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо».

– Мне ничего об этом не известно.

– А как думаете, это правда?

– А я не думаю. Это такие вещи, которые надо знать. Спрашивайте у Буяновой (которая тренировала Сотникову – Sports.ru).

– Аделина об этом сама сказала в интервью.

– Ну а мне что? Мне она не говорила.

– Вы на тот момент были близки с ней.

– Значит, меня не было где-то, – сказала заслуженный тренер СССР.

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) закрыл дело в отношении Сотниковой о возможном нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014. Поводом для разбирательств стала информация о царапинах на пробирке с допинг-пробой фигуристки.

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4 комментария

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Velirpa
странно, что муравейник так реагирует, вроде новость хорошая, Сотникова открыла пробу Б и оправдалась, а муравейник всячески отнекивается от Сотниковой, не радуется и не поднимает знамёна, хотя вроде как очередная победа над Западом, либо Сотникова врёт, либо скелеты сочинской, допинговой, "Олимпиады" не позволяют комментировать, бгг)
+3
0
+3
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Иван Иванов
Да, Адель тут разворошила все кубло...
Аж ночью и уже заполночь все повылазили.
+4
-1
+3
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Viktoria dek
У меня только один вопрос, Буянову, Когана, Тарасову реально в 12 часов ночи достать решили этим вопросом?😅 Люди обычно спят в это время...
+2
0
+2
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Александр Константинов
На Сотникову настолько всем плевать, что люди даже не помнят ту допинговую историю и воспринимают как новую информацию.
0
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