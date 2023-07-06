Тарасова о словах Сотниковой про допинг-пробу: «Мне ничего об этом не известно. Спрашивайте у Буяновой»

Татьяна Тарасова прокомментировала слова Аделины Сотниковой о проблемной допинг-пробе.

Сотникова – олимпийская чемпионка Сочи-2014. Говоря об своих допинг-пробах, она заявила: «Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо».

– Мне ничего об этом не известно.

– А как думаете, это правда?

– А я не думаю. Это такие вещи, которые надо знать. Спрашивайте у Буяновой (которая тренировала Сотникову – Sports.ru).

– Аделина об этом сама сказала в интервью.

– Ну а мне что? Мне она не говорила.

– Вы на тот момент были близки с ней.

– Значит, меня не было где-то, – сказала заслуженный тренер СССР.

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) закрыл дело в отношении Сотниковой о возможном нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014. Поводом для разбирательств стала информация о царапинах на пробирке с допинг-пробой фигуристки.

Победа Сотниковой в Сочи-2014 – главная загадка женской фигурки. Вокруг много подозрений: объятия с нашей судьей и зашифрованные оценки