Туктамышева об Олимпиаде: «Хотела бы съездить, если возможность представится. Нет такого, что для меня это какая-то фигня»

Теги Сочи-2014 сборная России Олимпийская сборная России Аделина Сотникова Елизавета Туктамышева Олимпиада-2022 Юлия Липницкая Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала о желании выступить на Олимпийских играх.

– Не думать об Олимпийских играх это проще, чем…

– Ты всегда можешь выбрать свое поведение, свои эмоции. Ты выбираешь то, от чего тебе будет более-менее нормально или даже хорошо, может быть. В плане Олимпиады, когда ты пропустил третий раз, можно было убиться об стену или что там люди делают, когда что-то теряют. Или можно было подумать: ну, что сейчас сделать…

Я не жалею ни о чем, потому что в свой последний олимпийский сезон я была в очень хорошей форме и сделала все от себя зависящее. Но были девочки еще лучше, которые поехали на Олимпиаду. И тут не было никаких сожалений, ничего.

Если мы говорим о следующей Олимпиаде, то там непонятно. Естественно, я бы хотела съездить, если возможность представится. Нет такого, что Олимпиада для меня это какая-то фигня. Мне было бы очень приятно там выступить или просто поехать.

Но и без этого я прекрасно проживу, у меня хорошие титулы, я долго катаюсь.

Перед Сочи у меня начался пубертат, в голове были сомнения. А когда у меня сомнения, это все… Я их перебарывала с 2014-го по…

– О каких сомнениях ты говоришь?

– Сомнения в себе. Что ты не сможешь, не достойна. У меня всегда в начале сезона есть четкое понимание, где я буду в сезоне. И это всегда работает. В 2015-м я четко понимала: сейчас есть шанс. А в 2014-м я понимала, что есть Юлия Липницкая, есть Аделина Сотникова.

– Но есть Елизавета Туктамышева.

– Я себе не могла это внушить, и никто не смог. Потому что я сама себя поставила на третье место, а их было два. И когда ты в мыслях проигрываешь всем, это невозможно собрать.

И я с этим боролась. Вот у меня был 2015-й, а потом я опять в эту яму попала. Два года с этим боролась, пока не выучила тройной аксель, – сказала чемпионка мира 2015 года в эфире «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

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19 комментариев

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Александр Шульгин
Ответ Peter Varfolomeyev
Сейчас, после повышения возрастного ценза, наконец-то появились шансы! Главное триксель не потерять!
На Олимпиаду шансы не появилось там много в тот год выйдет из юниоров
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Александр Шульгин
В 2018 было три места как можно было уступить отбор Соцковой не понятно. Полностью развалилась в тот год Туктамышева
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Блинчик
Ответ tanya_1111
Ну да), и только у подписчиков спортса мозги какие надо мозги. Куда уж там всем фигуристам.
Конкретно у меня мозги не промыты. Я самостоятельно здраво оцениваю происходящее, озвучиваю собственные мысли, а не повторяю мантры.
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tanya_1111
Ответ Блинчик
У Лизы мозги напрочь промыты, как и у практически всех остальных фигуристов.
Ну да), и только у подписчиков спортса мозги какие надо мозги. Куда уж там всем фигуристам.
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Peter Varfolomeyev
Ответ Лека-Лека
Олимпиада - далеко не фигня. Тысячи спортсменов мечтают просто поучаствовать. Так что Лиза лукавит. Она мечтала об ОИ. Чего стоила только одна травля Ани в прошлом сезоне, чтобы расчистить Лизе путь на Олимпиаду. А съездить на следующую ОИ - смешно звучит. Съездить можно в магазин или в отпуск. А Олимпиаду нужно выстрадать и заслужить отличной работой.
Звучит как издевательство, учитывая, что Лиза с двумя чистыми ультра-си в произвольной уступила место конкурентке без единого ультра-си.
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Peter Varfolomeyev
Сейчас, после повышения возрастного ценза, наконец-то появились шансы! Главное триксель не потерять!
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Queen Mimi
Ответ Лека-Лека
Олимпиада - далеко не фигня. Тысячи спортсменов мечтают просто поучаствовать. Так что Лиза лукавит. Она мечтала об ОИ. Чего стоила только одна травля Ани в прошлом сезоне, чтобы расчистить Лизе путь на Олимпиаду. А съездить на следующую ОИ - смешно звучит. Съездить можно в магазин или в отпуск. А Олимпиаду нужно выстрадать и заслужить отличной работой.
Когда это Лиза травила Аню?🤔
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Queen Mimi
Ответ Katerina Sunny
Лиза до сих пор даже для себя не может определиться: ОИ - это фигня, она хотела бы туда просто съездить или и без них прекрасно проживёт.
Боже, читать научитесь, она же все черным по белому сказала. Такое ощущение, что комментаторам спортс лишь бы придраться к чему-то.
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Tumashik Victoria
Ответ Лека-Лека
Олимпиада - далеко не фигня. Тысячи спортсменов мечтают просто поучаствовать. Так что Лиза лукавит. Она мечтала об ОИ. Чего стоила только одна травля Ани в прошлом сезоне, чтобы расчистить Лизе путь на Олимпиаду. А съездить на следующую ОИ - смешно звучит. Съездить можно в магазин или в отпуск. А Олимпиаду нужно выстрадать и заслужить отличной работой.
согласна, там уже будут Акатьева, Петросян, Жилина, Зинина, Ками и Саша мб, если очень постараются
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Блинчик
Ответ tanya_1111
Лиза психологически очень прокаченный человек.
У Лизы мозги напрочь промыты, как и у практически всех остальных фигуристов.
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Блинчик
Ответ Алеся Ткаченко
Лиза на вопрос про ОИ миллион раз уже отвечала.Ну не попала и не попала,жизнь только ОИ не ограничивается
Это всего лишь спорт. Остаётся непонятным только, что фигуристы вечно ноют, что в их ФК нет таких денег, как в футболе. Это же всего лишь спорт! Значит, занимайтесь им бесплатно, просто ради досуга.
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Zbra
Ответ Лека-Лека
Олимпиада - далеко не фигня. Тысячи спортсменов мечтают просто поучаствовать. Так что Лиза лукавит. Она мечтала об ОИ. Чего стоила только одна травля Ани в прошлом сезоне, чтобы расчистить Лизе путь на Олимпиаду. А съездить на следующую ОИ - смешно звучит. Съездить можно в магазин или в отпуск. А Олимпиаду нужно выстрадать и заслужить отличной работой.
Так она и говорит, что для нее это НЕ фигня.
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Блинчик
Ни в одном виде спорта я не встречал у спортсменов такого самоуничижения, как в фигурном катании. Прихожу к выводу, что ФК - это секта. Тукта уже признаёт себя хуже доперши, потому что святой пастырь Лакерник назначил допершу самой лучшей.
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tanya_1111
Лиза психологически очень прокаченный человек.
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Lilia Sadykova
Если Лизон доедет до ОИ это будет просто вишенка в ее карьере;) да и это будет тот редкий случай в нашей фигурке, когда на ОИ поедет спортсменка в 29 лет
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Лека-Лека
Олимпиада - далеко не фигня. Тысячи спортсменов мечтают просто поучаствовать.
Так что Лиза лукавит. Она мечтала об ОИ. Чего стоила только одна травля Ани в прошлом сезоне, чтобы расчистить Лизе путь на Олимпиаду.
А съездить на следующую ОИ - смешно звучит. Съездить можно в магазин или в отпуск. А Олимпиаду нужно выстрадать и заслужить отличной работой.
+15
-14
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Алеся Ткаченко
Ответ Katerina Sunny
Лиза до сих пор даже для себя не может определиться: ОИ - это фигня, она хотела бы туда просто съездить или и без них прекрасно проживёт.
ОИ не фигня и Лиза туда съездить бы хотела но если не получилось не убиваться же из-за этого в истерике.Как-то так
+17
-5
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Katerina Sunny
Лиза до сих пор даже для себя не может определиться: ОИ - это фигня, она хотела бы туда просто съездить или и без них прекрасно проживёт.
+12
-7
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Алеся Ткаченко
Лиза на вопрос про ОИ миллион раз уже отвечала.Ну не попала и не попала,жизнь только ОИ не ограничивается
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