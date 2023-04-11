Туктамышева об Олимпиаде: «Хотела бы съездить, если возможность представится. Нет такого, что для меня это какая-то фигня»

Елизавета Туктамышева рассказала о желании выступить на Олимпийских играх.

– Не думать об Олимпийских играх это проще, чем…

– Ты всегда можешь выбрать свое поведение, свои эмоции. Ты выбираешь то, от чего тебе будет более-менее нормально или даже хорошо, может быть. В плане Олимпиады, когда ты пропустил третий раз, можно было убиться об стену или что там люди делают, когда что-то теряют. Или можно было подумать: ну, что сейчас сделать…

Я не жалею ни о чем, потому что в свой последний олимпийский сезон я была в очень хорошей форме и сделала все от себя зависящее. Но были девочки еще лучше, которые поехали на Олимпиаду. И тут не было никаких сожалений, ничего.

Если мы говорим о следующей Олимпиаде, то там непонятно. Естественно, я бы хотела съездить, если возможность представится. Нет такого, что Олимпиада для меня это какая-то фигня. Мне было бы очень приятно там выступить или просто поехать.

Но и без этого я прекрасно проживу, у меня хорошие титулы, я долго катаюсь.

Перед Сочи у меня начался пубертат, в голове были сомнения. А когда у меня сомнения, это все… Я их перебарывала с 2014-го по…

– О каких сомнениях ты говоришь?

– Сомнения в себе. Что ты не сможешь, не достойна. У меня всегда в начале сезона есть четкое понимание, где я буду в сезоне. И это всегда работает. В 2015-м я четко понимала: сейчас есть шанс. А в 2014-м я понимала, что есть Юлия Липницкая, есть Аделина Сотникова.

– Но есть Елизавета Туктамышева.

– Я себе не могла это внушить, и никто не смог. Потому что я сама себя поставила на третье место, а их было два. И когда ты в мыслях проигрываешь всем, это невозможно собрать.

И я с этим боролась. Вот у меня был 2015-й, а потом я опять в эту яму попала. Два года с этим боролась, пока не выучила тройной аксель, – сказала чемпионка мира 2015 года в эфире «Подкаст.Лаб» на Первом канале.