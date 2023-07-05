Александра Трусова: «Каждый раз мурашки по коже, когда вспоминаю Пекин»

Александра Трусова поделилась воспоминаниями об Олимпиаде, где она завоевала серебро.

«Каждый раз мурашки по коже, когда вспоминаю Пекин-22 🥰

Момент награждения, моя первая Олимпийская медаль... Эта медаль – не просто награда за мое выступление, с ней связано столько воспоминаний, очень важных для меня.

И ребята из Яндекс 360 предложили мне поделиться этим сокровищем с вами! 😍 Они оцифровали мою медаль, и теперь каждый может рассмотреть ее со всех сторон и вместе со мной повспоминать Олимпиаду», – написала Трусова.