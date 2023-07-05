Александра Трусова: «Каждый раз мурашки по коже, когда вспоминаю Пекин»
Александра Трусова поделилась воспоминаниями об Олимпиаде, где она завоевала серебро.
«Каждый раз мурашки по коже, когда вспоминаю Пекин-22 🥰
Момент награждения, моя первая Олимпийская медаль... Эта медаль – не просто награда за мое выступление, с ней связано столько воспоминаний, очень важных для меня.
И ребята из Яндекс 360 предложили мне поделиться этим сокровищем с вами! 😍 Они оцифровали мою медаль, и теперь каждый может рассмотреть ее со всех сторон и вместе со мной повспоминать Олимпиаду», – написала Трусова.
Было обидно за ТШТ - они не заслужили такого отношения.
С другой стороны картина была удручающая и на награждении, и после. Обида не отпускает.
Сложно это всё... Характер не сахар, конечно)
она и раньше юниоркой головой трясла от напряжения
и собаки эти вечные
психотерапия чистой воды
«Огромное количество народа смотрело, как девочка рыдает, не хочет идти на подиум, потому что думает, что должна была стать первой.»
© Адам Риппон о Трусовой в Пекине
Такой совокупности не будет больше никогда.