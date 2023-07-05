Александра Трусова: «Каждый раз мурашки по коже, когда вспоминаю Пекин»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова поделилась воспоминаниями об Олимпиаде, где она завоевала серебро.

«Каждый раз мурашки по коже, когда вспоминаю Пекин-22 🥰

Момент награждения, моя первая Олимпийская медаль... Эта медаль – не просто награда за мое выступление, с ней связано столько воспоминаний, очень важных для меня.

И ребята из Яндекс 360 предложили мне поделиться этим сокровищем с вами! 😍 Они оцифровали мою медаль, и теперь каждый может рассмотреть ее со всех сторон и вместе со мной повспоминать Олимпиаду», – написала Трусова. 

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23 комментария

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Самая цитируемая и вообще недура
Странно, помнится, Трусова брезговала этой медалью и на награждении, и на приёме в Кремле. Даже не постеснялась заявить, что ЕЁ медаль у Щербаковой. А тут папА придумал, как заработать на медали, сразу заценила свое серебро?
+25
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Анна Лисина
Истерика Трусовой была ужасной. Да, можно понять, но все же проигрывать нужно уметь. Как и выигрывать.
Было обидно за ТШТ - они не заслужили такого отношения.
+25
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Два уха
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Трусова запомнилась на ОИ не своими прокатами с кучей грязи, а истерикой, когда ожидаемая медалька уплыла в другие руки. Проигрывать надо тоже уметь.
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мистер бин
Сашу все видели настоящей всего несколько минут в том самом Пекине.
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Olga.t
Ответ Девушка Безимени
у меня тоже, когда вижу ее в истерике с тренершей
У меня были смешанные чувства, когда я видела эту истерику Саши. Вроде бы и понятны были её чувства от поражения, ведь она считала, что пять квадов в ПП принесут ей золото ОИ. Вряд ли кто-то внушил ей это, она всё решает сама, но квады были с ошибками, компоненты не достаточно высокими, ещё и упаденный триксель в КП.
С другой стороны картина была удручающая и на награждении, и после. Обида не отпускает.
Сложно это всё... Характер не сахар, конечно)
+16
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Девушка Безимени
Ответ Olga.t
У меня были смешанные чувства, когда я видела эту истерику Саши. Вроде бы и понятны были её чувства от поражения, ведь она считала, что пять квадов в ПП принесут ей золото ОИ. Вряд ли кто-то внушил ей это, она всё решает сама, но квады были с ошибками, компоненты не достаточно высокими, ещё и упаденный триксель в КП. С другой стороны картина была удручающая и на награждении, и после. Обида не отпускает. Сложно это всё... Характер не сахар, конечно)
нервная
она и раньше юниоркой головой трясла от напряжения
и собаки эти вечные
психотерапия чистой воды
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Леди Брэкнелл
Господи, это реклама 😂 И текст рекламный, чего обрезали-то? )))
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Kontiolahti
Это кто же додумался, делать рекламу на медали, которая была облита грязью и презрением ее обладательницей, и которая до сих пор вся, пардон, в соплях от несправедливого поражения .. Кто этот гений маркетинга!? Он вообще фигурное катание смотрел, или только список медалистов?
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TheWitcher
Ответ Анна Лисина
Истерика Трусовой была ужасной. Да, можно понять, но все же проигрывать нужно уметь. Как и выигрывать. Было обидно за ТШТ - они не заслужили такого отношения.
«Её поведение было таким же плохим, как и её катание.»

«Огромное количество народа смотрело, как девочка рыдает, не хочет идти на подиум, потому что думает, что должна была стать первой.»

© Адам Риппон о Трусовой в Пекине
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Екатерина Куракулова
Ответ Lёna
Саша всегда настоящая, не строит из себя никого
«Место мне не важно» - никого не строит?
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Александр Шульгин
Нормальный рекламный пост. Но оцифровать можно было и что нибудь другое.
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Додик Аксель
То что было на ОИ в Пекине во время выступления, после проката и на самом награждении как и разного рода интервью до ОИ и после помнит не только интернет. Осознание выступления и поступков придёт гораздо позже к Саше, надеюсь.
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antrrap
Ответ Tatiana Klm
Саша выдала потрясающий, по-настоящему исторический прокат. Она стала героем этой Олимпиады, даже несмотря на то, что завоевала серебро, а не золото. Так распорядилась судьба, так решили Олимпийские боги. Столько честных эмоций она выплеснула в тот момент - как не уважать и не восхищаться такой спортсменкой? Это была не какая-то истерика у киоска - это всплеск эмоций в самый на тот момент важный день ее жизни, еще и на глазах у всего мира. И счастье от того, что все впервые сделала именно там - и разочарование от проигрыша. Все это уже стало историей, очень приятно, что Саша приняла свое серебро, наша золотая девочка.
Откуда столько минусов 🤣 все написано по факту
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Brokkoli
Проиграла только благодаря своему упрямству. Был ведь пример ее кумира Чена который нафаршировал короткую ульта си вопреки советам тренера
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Маргарита В Сафронова
И у меня мурашки по коже, когда я вспоминаю Сашину великолепную олимпийскую Круэллу.
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antrrap
Ответ Маргарита В Сафронова
И у меня мурашки по коже, когда я вспоминаю Сашину великолепную олимпийскую Круэллу.
Для меня это самая яркая, необычная программа за всю историю фк. Идеально подобранный образ под такую не простую фигуристку. Рок, напряжение, сила и мощность. А еще и 5 квадов…
Такой совокупности не будет больше никогда.
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Ира Полубоярова
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Странно, помнится, Трусова брезговала этой медалью и на награждении, и на приёме в Кремле. Даже не постеснялась заявить, что ЕЁ медаль у Щербаковой. А тут папА придумал, как заработать на медали, сразу заценила свое серебро?
Текст писали явно менеджеры Александры, а не она сама. Нет смысла придираться к обычному рекламному посту.
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