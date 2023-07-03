Александра Трусова: «Слышала, как болельщики пели мою песню во время выступления. Это было настолько приятно, что я вся покрылась мурашками»

Александра Трусова поделилась эмоциями от выступления под свою песню.

На Дне Московского спорта в «Лужниках» фигуристка выступила с показательным номером под песню «Два крыла».

«Конечно, я слышала, как болельщики пели мою песню во время выступления.

Это круто! Вначале я услышала, как отреагировали люди, когда включилась музыка. А потом начались слова, и все начали подпевать. Это было настолько приятно, что я вся покрылась мурашками.

Здорово, что столько людей знает мою песню. Очень круто, очень приятно. Такая поддержка! Я получила огромное удовольствие», – сказала Трусова.

Фигурный хаос в «Лужниках»: победа Загитовой в фехтовании (с третьей попытки), наряд-провокация Трусовой – все закончилось давкой