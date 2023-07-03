Александра Трусова: «Слышала, как болельщики пели мою песню во время выступления. Это было настолько приятно, что я вся покрылась мурашками»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова музыка Фигурное катание

Александра Трусова поделилась эмоциями от выступления под свою песню.

На Дне Московского спорта в «Лужниках» фигуристка выступила с показательным номером под песню «Два крыла».

«Конечно, я слышала, как болельщики пели мою песню во время выступления.

Это круто! Вначале я услышала, как отреагировали люди, когда включилась музыка. А потом начались слова, и все начали подпевать. Это было настолько приятно, что я вся покрылась мурашками.

Здорово, что столько людей знает мою песню. Очень круто, очень приятно. Такая поддержка! Я получила огромное удовольствие», – сказала Трусова.

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22 комментария

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Александр Шульгин
Что колобарация с Матч ТВ закончилась? Что то они не больше не пиарят.
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Е...С
Саша так мило улыбалась во время проката. Классно было, песня очень подошла для шоу.
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Сергей Жарковский
Чтобы не говорили злопыхатели, Саша была, есть и будет СУПЕР!👏👏👏
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Kristine Kristine
Как-то странно, но Сашин номер и Сашина песня подошли друг другу.
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Девушка Безимени
пора на эстраду
цирк уже освоен до тебя
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vanessa2021
Ответ Maturmalai
Культовой стала песня.
Да, фразы из песни ушли в народ.

"Кто сказал, что нельзя- я сказала, что можно".

" у меня за спиной два крыла".
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NataliaB.3003
Ответ vanessa2021
Да и мотив и слова прилипчивые. Сразу запоминаются. Я читала комменты под клипом - сотни девушек написали, что мол теперь весь день хожу и напеваю :" у меня за спиной два крылаааа")))
Так и было, у меня тоже в голове песня крутилась. Мотив как у обычной песни из поп-культуры. Мне понравилось, честно.
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Блинчик
Народная любовь <3<3<3
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vanessa2021
Ответ Lёna
да, эти фразы просто в яблочко, 10 из 10 кто сказал, что нельзя? я сказала, что можно круть!
"Кто сказал что нельзя- я сказала что можно" и "у меня за спиной два крыла"- фактически девизы молодежи.

Поэтому и зашла Сашина песня людям.
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NataliaB.3003
Песня очень прилипчивая, и очень молодёжная. Мотив мне понравился, легко запомнить.. Вобще, неплохо получилось. Не знаю, чего тут так все набросились. Молодёжный хит, из фигурного катания. Необычно.
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vanessa2021
Я читала чаты, там писали зрители, которые были на этом шоу вживую. Не фанатки Саши совсем. Пишут, что круче всех выступили Камила и Саша.

Ками- балетный лебедь, Саша зажгла зал.
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Lёna
Ответ vanessa2021
"Кто сказал что нельзя- я сказала что можно" и "у меня за спиной два крыла"- фактически девизы молодежи. Поэтому и зашла Сашина песня людям.
и Саше подходят, для нее специально написано, о ней
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vanessa2021
Ответ NataliaB.3003
Песня очень прилипчивая, и очень молодёжная. Мотив мне понравился, легко запомнить.. Вобще, неплохо получилось. Не знаю, чего тут так все набросились. Молодёжный хит, из фигурного катания. Необычно.
Да и мотив и слова прилипчивые. Сразу запоминаются. Я читала комменты под клипом - сотни девушек написали, что мол теперь весь день хожу и напеваю :" у меня за спиной два крылаааа")))
+3
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