Александра Трусова: «Слышала, как болельщики пели мою песню во время выступления. Это было настолько приятно, что я вся покрылась мурашками»
Александра Трусова поделилась эмоциями от выступления под свою песню.
На Дне Московского спорта в «Лужниках» фигуристка выступила с показательным номером под песню «Два крыла».
«Конечно, я слышала, как болельщики пели мою песню во время выступления.
Это круто! Вначале я услышала, как отреагировали люди, когда включилась музыка. А потом начались слова, и все начали подпевать. Это было настолько приятно, что я вся покрылась мурашками.
Здорово, что столько людей знает мою песню. Очень круто, очень приятно. Такая поддержка! Я получила огромное удовольствие», – сказала Трусова.
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цирк уже освоен до тебя
"Кто сказал, что нельзя- я сказала, что можно".
" у меня за спиной два крыла".
Поэтому и зашла Сашина песня людям.
Ками- балетный лебедь, Саша зажгла зал.