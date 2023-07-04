Кавагути о том, что Москвина запретила делать четверной выброс в Ванкувере-2010: «Я была настолько злая, что у меня тело отказалось от катания. Это была ошибка»

Юко Кавагути считает, что проиграла медаль Ванкувера-2010 из-за ошибки Тамары Москвиной.

Кавагути и шли третьими после короткой программы, но ошиблись в произвольной и в итоге заняли четвертое место.

– Почему, сделав на разминке несколько раз четверной выброс, вы отказались от него и сделали только тройной в самой программе? Кто так решил?

– Конечно, наш босс – Тамара Николаевна. Причем в самый-самый... На чемпионате Европы в гостинице она нам сказала – сегодня легкий вариант. Ну хорошо, я согласилась. Если надо, то надо. И мы тогда выиграли.

На Олимпиаде она хотела так же, как на Европе. И причем после разминки. Я ничего не знала. Нам уже выступать, и она говорит: давайте тройной. Я ничего не поняла. Саша не знает, что делать. И меня так взбесило – это моя мечта на Олимпиаде сделать четверной! И она вдруг говорит – не будем делать. Я просто в панике, злая, настолько злая, что забыла, что это Олимпиада. Так и поехала произвольную.

– Ты считаешь, что это была ошибка Тамары Николаевны?

– Да. Мне кажется, она передумала прямо в последний момент. У меня тело просто отказалось от катания.

– Я помню, как ты ругалась после этого. Я не знал, что Юко, эта улыбчивая девочка, так прямо кричала.

– Обидно, что в таком злом состоянии я пошла на произвольную. Получился тройной выброс в степ-аут. Плюс еще срыв какой-то был. В общем, самый плохой прокат был. Так обидно, – рассказала в интервью Максиму Транькову.