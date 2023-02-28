Александр Смирнов: «Кавагути продолжает кататься в шоу, иногда участвует в судействе соревнований. Мы теперь стоим за бортиком, только с разных сторон»

Теги Юко Кавагути Александр Смирнов Тамара Москвина сборная России пары Фигурное катание

Александр Смирнов рассказал о карьере Юко Кавагути в ледовых шоу и судействе турниров.

Кавагути и Смирнов выступали в парном катании. Они двукратные чемпионы Европы (2010 и 2015) и двукратные бронзовые призеры чемпионатов мира (2009 и 2010).

– Юко Кавагути раньше помогала вам в работе с парами, а сейчас это сошло на нет? Видела ее на некоторых соревнованиях в качестве технического специалиста.

– Да, Юко участвует в судействе и хочет продолжать еще кататься. Я больше все-таки хочу тренировать, помогать Тамаре Николаевне (Москвиной), развивать ребят в своем клубе. Тратить время на них, а не на свое катание.

Юко продолжает кататься в шоу и иногда принимает участие в судействе соревнований. Мы теперь стоим за бортиком, только с разных сторон. Часто видимся, когда приходим на тренировки, она с другим партнером, что-то помогаю, подсказываю. Нормально общаемся и видимся, – рассказал Смирнов.

2 комментария

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ВИван
Замечательной парой были! А Юко очень приятно было видеть в шоу Навки!
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ЮИ
Одна из моих любимых пар.
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