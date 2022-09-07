Москвина об изучении ее парами четверных элементов: «Сейчас очень многие делают программы с тройными чисто. Куда нам остается идти?»

Заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина высказалась об освоении четверных элементов в парном катании.

– Знаю, Александра (Бойкова) и Дмитрий (Козловский) учат четверные элементы.

– Обе пары учат четверные выбросы, а Дима и Саша – еще и четверную подкрутку.

– В последнее время в парном катании побеждала тенденция стремиться чисто исполнять тройные элементы, нежели рисковать на четверных. Вы решили эту тенденцию переломить?

– Сейчас очень много пар, которые делают программы с тройными чисто. Куда нам остается идти?

– Либо делать программы еще чище, либо рисковать.

– Мы ищем то, в чем мы можем выделиться. Поэтому решили делать элементы в четыре оборота. Время идет. Напомню, что Тамара Братусь (девичья фамилия Москвиной – Sports.ru) первой сделала в СССР двойной лутц. Что сейчас это такое? Спортивные пары исполняют по два разных тройных прыжка.

– Но в отношении четверных парное катание, получается, идет по спирали. Ведь их то пробуют исполнять, то отказываются от них.

– Оксана Казакова и в 90-х делали у меня четверной выброс. и на тренировках его исполняли. Выброс тройной аксель на тренировках еще в 80-х годах у меня исполняли Ирина Воробьева и Александр Власов. и делали два разных четверных выброса.

А потом Международный союз конькобежцев решил лишить преимущества те пары, которые делали четверные, и понизил их стоимость. Но элементы-то остаются. Одиночники же учат четверные.

– Многие специалисты говорят, что это несравнимые вещи, в одиночном катании фигурист полностью контролирует исполнение четверного прыжка, а в парном партнершу отправляет в полет партнер. Поэтому риск больше.

– Учить с риском для здоровья ничего не будем. Постараемся сделать так, чтобы его не было. И в программу четверные будем вставлять только тогда, когда это будет надежный элемент. Пока мы их даже на тренировках не видели. Может, ребята попробуют и остановятся, – сказала Москвина.