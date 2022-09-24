Анастасия Мишина: «Москвина и Мишин упрекают, что у них программы были 5,5 минуты, а мы катаемся 4,10 и умираем. Мы — халявщики»

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Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о подготовке к новому сезону. 

— Как выбрали тему вальса для короткой программы?

Галлямов: Мы всегда советуемся со штабом по выбору программ. У нас было несколько вариантов музыки. Тамара Николаевна (Москвина) любит нам скидывать разные видео, которое можно посмотреть по дороге, а затем попробовать на тренировке новые элементы. Пробовали разную музыку на тренировках. Начинаем с самой обычной раскатки.

Если музыка ложится на наш стиль и темп, то выбираем ее. Смотрим разные варианты, пока не останется один.

— Какие планы на сезон по турнирам?

Мишина: Еще сами не знаем — на каких этапах участвуем. Когда нам скажут, тогда уже будет понятно.

— В шоу-программах хотели бы участвовать? Кого хотелось бы увидеть из пар прошлого?

Галлямов: Юко Кавагути и Александра Смирнова. В детстве я наслаждался их катанием. Это большие мастера с огромным опытом. Было бы интересно их увидеть.

Мишина: Хотелось бы увидеть номер наших тренеров: Тамары Николаевны и Артура Минчука. Я верю, что это возможно.

Галлямов: Когда ставим программы, я сначала пробую элемент с Тамарой Николаевной, потом с Настей. Не надо недооценивать Тамару Николаевну.

Мишина: Поддержки она перестала делать только пять лет назад.

Галлямов: Недавно Алексей Мишин и Тамара Николаевна делали ласточку на шоу. Она нам показывала записи их выступлений. Нам было приятно увидеть.

Мишина: Они нас упрекают, что у них программы были 5,5 минуты, а мы катаемся 4:10 и умираем. Мы — халявщики.

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