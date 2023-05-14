Александр Жулин: «Пока Степанова и Букин работают не в полноценном режиме. Саша восстанавливается после родов, все-таки это не так просто»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин Павел Дрозд Елизавета Шанаева Фигурное катание

Александр Жулин рассказал, когда дуэт Степанова – Букин начнет полноценную работу в его группе.

«Пока они работают не в полноценном режиме. Саша и Ваня выступили у Ильи Авербуха в шоу, Саша восстанавливается после родов, все-таки это не так просто.

Но у меня опыт есть в этом плане – Татьяна Навка возвращалась, на это требуется время. Месяц точно был нужен, чтобы она пришла в более-менее нормальный вид. С Сашей я тоже не форсирую, понимаю, что родить ребенка – это непросто.

Произвольный танец у них практически готов. Сейчас подыскиваем музыку для ритмического танца. Полноценно начнем работать со сборов в Сочи в июле», – сказал тренер.

Также Жулин рассказал о работе с серебряными призерами чемпионата России в танцах на льду Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом.

«Настрой у них серьезный, и я знаю, что в любом случае они прибавят. Наличие сильных пар в группе – стимул к росту, если ты нормальный спортсмен.

Произвольная программа у них готова, к ритмическому тоже подыскиваем музыку», – отметил Жулин. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Мои любимчики, возвращайтесь. Вы точно еще не все сказали. Сашенька, быстрейшего тебе восстановления и здоровья тебе и малышке. Там, наверное, такая милашка родилась!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана М
Я не представляю, как фигуристки так могут вообще! Родить и через месяц уже начинать тренировки. Восхищаюсь!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий