Александр Жулин: «Пока Степанова и Букин работают не в полноценном режиме. Саша восстанавливается после родов, все-таки это не так просто»

Александр Жулин рассказал, когда дуэт Степанова – Букин начнет полноценную работу в его группе.

«Пока они работают не в полноценном режиме. Саша и выступили у Ильи Авербуха в шоу, Саша восстанавливается после родов, все-таки это не так просто.

Но у меня опыт есть в этом плане – Татьяна Навка возвращалась, на это требуется время. Месяц точно был нужен, чтобы она пришла в более-менее нормальный вид. С Сашей я тоже не форсирую, понимаю, что родить ребенка – это непросто.

Произвольный танец у них практически готов. Сейчас подыскиваем музыку для ритмического танца. Полноценно начнем работать со сборов в Сочи в июле», – сказал тренер.

Также Жулин рассказал о работе с серебряными призерами чемпионата России в танцах на льду и Павлом Дроздом.

«Настрой у них серьезный, и я знаю, что в любом случае они прибавят. Наличие сильных пар в группе – стимул к росту, если ты нормальный спортсмен.

Произвольная программа у них готова, к ритмическому тоже подыскиваем музыку», – отметил Жулин.