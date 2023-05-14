Александр Жулин: «Пока Степанова и Букин работают не в полноценном режиме. Саша восстанавливается после родов, все-таки это не так просто»
Александр Жулин рассказал, когда дуэт Степанова – Букин начнет полноценную работу в его группе.
«Пока они работают не в полноценном режиме. Саша и Ваня выступили у Ильи Авербуха в шоу, Саша восстанавливается после родов, все-таки это не так просто.
Но у меня опыт есть в этом плане – Татьяна Навка возвращалась, на это требуется время. Месяц точно был нужен, чтобы она пришла в более-менее нормальный вид. С Сашей я тоже не форсирую, понимаю, что родить ребенка – это непросто.
Произвольный танец у них практически готов. Сейчас подыскиваем музыку для ритмического танца. Полноценно начнем работать со сборов в Сочи в июле», – сказал тренер.
Также Жулин рассказал о работе с серебряными призерами чемпионата России в танцах на льду Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом.
«Настрой у них серьезный, и я знаю, что в любом случае они прибавят. Наличие сильных пар в группе – стимул к росту, если ты нормальный спортсмен.
Произвольная программа у них готова, к ритмическому тоже подыскиваем музыку», – отметил Жулин.
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