Кацалапов о переходе Степановой и Букина к Жулину: «Конечно, здоровая и спокойная ревность присутствует»

Никита Кацалапов высказался о переходе Александры Степановой и Ивана Букина в группу Жулина.

– В группу Жулина пришли ваши давние соперники и . Нет ревности?

– Мы обсуждали это с Викой совсем недавно. Ответа пока нет. Возможно, он и есть, просто пока непонятно – это межсезонье, переходы, хочется посмотреть на ребят с нашей командой в действии. Может быть, чуть-чуть попозже сможем ответить. Но, конечно, такая здоровая и спокойная ревность присутствует.

– Если Александр позвонит и скажет: Никита, Вика, вы мне нужны. Так же, как когда-то к вам на лед приходила Таня Навка и советом помогала. Вы согласитесь прийти и помочь Ване с Сашей в постановке программы, например?

– Я не уверен, что Ване с Сашей… Мы ровесники. Пойдет ли от них такое к Жулину, что, может, пригласить нас.

– Я (Максим Траньков – Sports.ru) Робина Шолковы пригласил, своего вечного соперника. Он пятикратный чемпион мира, я его уже выиграл, все ему доказал, но я хочу, чтобы он со мной поделился опытом. Если я хочу кататься дальше, мне нужен кто-то новый, и пусть это будет крутой чемпион, которого я уважаю как соперника.

– Я тогда считаю так: если позовут, если попросят, то мы придем, – сказал Кацалапов в подкасте «Произвольная программа».