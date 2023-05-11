Кацалапов о переходе Степановой и Букина к Жулину: «Конечно, здоровая и спокойная ревность присутствует»
Никита Кацалапов высказался о переходе Александры Степановой и Ивана Букина в группу Жулина.
– В группу Жулина пришли ваши давние соперники Александра Степанова и Иван Букин. Нет ревности?
– Мы обсуждали это с Викой совсем недавно. Ответа пока нет. Возможно, он и есть, просто пока непонятно – это межсезонье, переходы, хочется посмотреть на ребят с нашей командой в действии. Может быть, чуть-чуть попозже сможем ответить. Но, конечно, такая здоровая и спокойная ревность присутствует.
– Если Александр позвонит и скажет: Никита, Вика, вы мне нужны. Так же, как когда-то к вам на лед приходила Таня Навка и советом помогала. Вы согласитесь прийти и помочь Ване с Сашей в постановке программы, например?
– Я не уверен, что Ване с Сашей… Мы ровесники. Пойдет ли от них такое к Жулину, что, может, пригласить нас.
– Я (Максим Траньков – Sports.ru) Робина Шолковы пригласил, своего вечного соперника. Он пятикратный чемпион мира, я его уже выиграл, все ему доказал, но я хочу, чтобы он со мной поделился опытом. Если я хочу кататься дальше, мне нужен кто-то новый, и пусть это будет крутой чемпион, которого я уважаю как соперника.
– Я тогда считаю так: если позовут, если попросят, то мы придем, – сказал Кацалапов в подкасте «Произвольная программа».
"страшно красивая"
Но и "спокойная и здоровая ревность"?
Что то новенькое.
Здоровой может быть конкуренция, и то, преимущественно, если спортсмены у разных тренеров.
Принято говорить, когда уходят к другому тренеру, то в определенном смысле предают предыдущего. А если тренеры берут себе явных конкурентов, то это как расценивать? - Да, точно также.
Се ля ви. Большой спорт жесток.