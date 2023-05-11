Кацалапов о переходе Степановой и Букина к Жулину: «Конечно, здоровая и спокойная ревность присутствует»

Теги Максим Траньков сборная России Первый канал танцы на льду Александр Жулин Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Фигурное катание

Никита Кацалапов высказался о переходе Александры Степановой и Ивана Букина в группу Жулина.

– В группу Жулина пришли ваши давние соперники Александра Степанова и Иван Букин. Нет ревности?

– Мы обсуждали это с Викой совсем недавно. Ответа пока нет. Возможно, он и есть, просто пока непонятно – это межсезонье, переходы, хочется посмотреть на ребят с нашей командой в действии. Может быть, чуть-чуть попозже сможем ответить. Но, конечно, такая здоровая и спокойная ревность присутствует.

– Если Александр позвонит и скажет: Никита, Вика, вы мне нужны. Так же, как когда-то к вам на лед приходила Таня Навка и советом помогала. Вы согласитесь прийти и помочь Ване с Сашей в постановке программы, например?

– Я не уверен, что Ване с Сашей… Мы ровесники. Пойдет ли от них такое к Жулину, что, может, пригласить нас.

– Я (Максим Траньков – Sports.ru) Робина Шолковы пригласил, своего вечного соперника. Он пятикратный чемпион мира, я его уже выиграл, все ему доказал, но я хочу, чтобы он со мной поделился опытом. Если я хочу кататься дальше, мне нужен кто-то новый, и пусть это будет крутой чемпион, которого я уважаю как соперника.

– Я тогда считаю так: если позовут, если попросят, то мы придем, – сказал Кацалапов в подкасте «Произвольная программа». 

25 комментариев

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Princess23
собрались как то в студии два павлина ))))))))
+23
-3
+20
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Rush
Оказывается можно говорить не только
"страшно красивая"
Но и "спокойная и здоровая ревность"?
Что то новенькое.
+15
-2
+13
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Флер де Лис
"Я его уже выиграл"... Это как? Робина выиграл?
+6
0
+6
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margosha58
Какая может быть ревность, если вы уж не собираетесь соревноваться? Какая вам разница, кто там у Жулина? Если и прийти к нему вы собираетесь, если он позовет консультировать. К чему эти попытки интриговать.
+6
-1
+5
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Маргарита В Сафронова
Никита говорит честно, не притворяется. Главное, чтобы сохранились рабочие отношения между соперниками. Мне понравилось, как Саша на ЧЕ не дала Габи влезть на верхнюю ступеньку перед тем, как вышли чемпионы СК)
+6
-3
+3
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Евгений Румкин
Ответ Адриана
Так Вика с Никитой остаются?
Пока не озвучили решение
+4
-2
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Светлана Дрягилева
Ответ margosha58
Какая может быть ревность, если вы уж не собираетесь соревноваться? Какая вам разница, кто там у Жулина? Если и прийти к нему вы собираетесь, если он позовет консультировать. К чему эти попытки интриговать.
Спросили - честно ответил и не стал петь дифирамбы "я так рад, так рад"
+2
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Флер де Лис
Ответ Лека-Лека
У Вики с Никитой есть чему поучиться.
Точно не у хама Транькова.
+2
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Светлана Дрягилева
После слов Жулина, что он счастлив тренировать пару СБ, конечно, у СК вполне может ревность возникнуть, ведь в последние годы он только их тренировал и сложились очень теплые отношения СК - тренер.
+2
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Viks
У Касалапова особенная стать: "здоровая и спокойная ревность"
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Адриана
Так Вика с Никитой остаются?
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comewhatmay
Про ревность что-то не очень понятно. Жулину теперь вообще никого не брать к себе в группу только чтобы СК не ревновали? Очевидно же, что со спортом у СК всё.
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Kontiolahti
Об это ‘кого-то выиграть’ можно глаза сломать - sports , надо предупреждающие знаки ставить на въезде - ^осторожно, безграмотность!!!^ 😣
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Kovka Gnutik
А она, ревность, такой бывает?
Здоровой может быть конкуренция, и то, преимущественно, если спортсмены у разных тренеров.
Принято говорить, когда уходят к другому тренеру, то в определенном смысле предают предыдущего. А если тренеры берут себе явных конкурентов, то это как расценивать? - Да, точно также.
Се ля ви. Большой спорт жесток.
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Nataly1991
Ответ Маргарита В Сафронова
Никита говорит честно, не притворяется. Главное, чтобы сохранились рабочие отношения между соперниками. Мне понравилось, как Саша на ЧЕ не дала Габи влезть на верхнюю ступеньку перед тем, как вышли чемпионы СК)
Пападакис споткнулась, она её просто поддержала. АС в интервью об этом говорила
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Маргарита В Сафронова
Ответ Nataly1991
Пападакис споткнулась, она её просто поддержала. АС в интервью об этом говорила
Споткнулась на чемпионскую ступеньку))))))))))
+2
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comewhatmay
Ответ Маргарита В Сафронова
Никита говорит честно, не притворяется. Главное, чтобы сохранились рабочие отношения между соперниками. Мне понравилось, как Саша на ЧЕ не дала Габи влезть на верхнюю ступеньку перед тем, как вышли чемпионы СК)
Между какими соперниками?
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comewhatmay
Ответ Адриана
Так Вика с Никитой остаются?
А зачем им уходить из шоу Навки?
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