«Образовалась небольшая дыра, но есть много прогрессивных пар. Нам тоже предстоит попасть в эту заваруху». Щербакова из танцев на льду – на вопрос о кризисе среди дуэтов

Выступающая в танцах на льду Анна Щербакова ответила на вопрос о кризисе среди дуэтов.

Щербакова катается вместе с Егором Гончаровым. В прошедшем сезоне они выиграли юниорское первенство России, а также Российско-китайские молодежные игры.

– Последнее время часто говорят, что в танцах на льду наблюдается кризис, по твоему мнению, это так?

– Сложно сказать. Я не думаю, что это кризис. Просто две ведущие пары, Саша (Степанова) и Ваня (Букин), Вика (Синицина) и Никита (Кацалапов), приостановили свою карьеру на прошедший сезон.

Образовалась небольшая дыра, но есть очень много новых прогрессивных пар, которые пока еще недостаточно опытные. Нам тоже с Егором предстоит скоро попасть в эту заваруху, ха-ха.

– За последнее время произошло много распадов и переходов в танцах на льду, например, в группе Александра Жулина собрались почти все сильнейшие дуэты страны…

– Я сама в шоке. Я, когда новости читала – кто-то перешел в одну группу, кто-то распался, – смотрю и уже такая: «Ну хватит, давайте немного снизим темп», ха-ха.

Так вообще все друг с другом успеют перекататься, если так будет продолжаться, – сказала Щербакова.