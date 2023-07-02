Елена Вайцеховская: «Щербакова не цепляется за спорт, хотя способна туда вернуться. Думаю, вернется только в случае, если найдет новую и очень сильную мотивацию»

Елена Вайцеховская рассказала, в каком случае фигуристка Анна Щербакова вернется в спорт.

«Анна Щербакова – это «вопреки». Здесь впору вспомнить достаточно давнее интервью Ирины Родниной, где она говорила: «На всех обследованиях, где нужно было велосипед крутить, в мешок дышать и в уме 18 на 13 умножать, у меня всегда были самые плохие показатели. И везде внизу приписывали: «Выигрывает только за счет силы воли и характера». Никому не приходило в голову, что у меня просто талант такой – соревноваться. Что в экстремальной ситуации я – как рыба в воде».

В этом же – главный талант Щербаковой. То, что в умении показать максимальный результат в единственно нужный и важный момент Ане нет равных, мы наблюдали не только на Олимпиаде (в Пекине, где Щербакова выиграла золото – Sports.ru).

Вся карьера этой спортсменки в фигурном катании – это вообще достаточно редкий для спорта вариант, когда ребенок из неспортивной и очень благополучной во всех отношениях семьи, с полноценным школьным образованием, прекрасным знанием иностранного языка, множеством интересов и возможностью развивать себя в любом направлении, достигает абсолютных спортивных вершин.

Думаю, что из семьи же идет неимоверно ценное качество, которое я называю «Эффект переноса». Суть термина в том, что человек, чем бы он ни занимался, не должен позволять себе работать небрежно. Потому что в ином случае он неизбежно перенесет небрежность на любое дело, каким бы ни занимался.

В жизни, кстати, все происходит точно так же. Полагаю, что поэтому Аня очень успешна во всем, чем занимается вне спорта. Ее слова времен работы на телевизионном проекте «Если взялась за эту работу, нужно делать ее хорошо» – они, если вдуматься, все о том же эффекте переноса.

Поэтому, как мне кажется, у Щербаковой, в отличие от огромного числа коллег по ремеслу, не просматривается ни малейшего надрыва в отношении собственного послеспортивного будущего. Она совершенно не цепляется за спорт, хотя вполне способна туда вернуться.

Вернется ли? Думаю, только в том случае, если найдет новую для себя и очень сильную мотивацию. Задача просто повторить уже пройденный путь и выиграть Олимпиаду во второй раз, катая однотипные по стилю программы, мне вообще не кажется достаточно сильной мотивацией для таких людей, как Аня. Для этого у них слишком много интересов», – написала журналист в телеграм-канале.

«Я поставила цель – пробовать все новое, но не поверхностно». Щербакова возвращается после года без спорта?