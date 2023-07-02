Елена Вайцеховская: «Щербакова не цепляется за спорт, хотя способна туда вернуться. Думаю, вернется только в случае, если найдет новую и очень сильную мотивацию»

Теги телевидение сборная России Ирина Роднина Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Елена Вайцеховская рассказала, в каком случае фигуристка Анна Щербакова вернется в спорт.

«Анна Щербакова – это «вопреки». Здесь впору вспомнить достаточно давнее интервью Ирины Родниной, где она говорила: «На всех обследованиях, где нужно было велосипед крутить, в мешок дышать и в уме 18 на 13 умножать, у меня всегда были самые плохие показатели. И везде внизу приписывали: «Выигрывает только за счет силы воли и характера». Никому не приходило в голову, что у меня просто талант такой – соревноваться. Что в экстремальной ситуации я – как рыба в воде».

В этом же – главный талант Щербаковой. То, что в умении показать максимальный результат в единственно нужный и важный момент Ане нет равных, мы наблюдали не только на Олимпиаде (в Пекине, где Щербакова выиграла золото – Sports.ru).

Вся карьера этой спортсменки в фигурном катании – это вообще достаточно редкий для спорта вариант, когда ребенок из неспортивной и очень благополучной во всех отношениях семьи, с полноценным школьным образованием, прекрасным знанием иностранного языка, множеством интересов и возможностью развивать себя в любом направлении, достигает абсолютных спортивных вершин.

Думаю, что из семьи же идет неимоверно ценное качество, которое я называю «Эффект переноса». Суть термина в том, что человек, чем бы он ни занимался, не должен позволять себе работать небрежно. Потому что в ином случае он неизбежно перенесет небрежность на любое дело, каким бы ни занимался.

В жизни, кстати, все происходит точно так же. Полагаю, что поэтому Аня очень успешна во всем, чем занимается вне спорта. Ее слова времен работы на телевизионном проекте «Если взялась за эту работу, нужно делать ее хорошо» – они, если вдуматься, все о том же эффекте переноса.

Поэтому, как мне кажется, у Щербаковой, в отличие от огромного числа коллег по ремеслу, не просматривается ни малейшего надрыва в отношении собственного послеспортивного будущего. Она совершенно не цепляется за спорт, хотя вполне способна туда вернуться.

Вернется ли? Думаю, только в том случае, если найдет новую для себя и очень сильную мотивацию. Задача просто повторить уже пройденный путь и выиграть Олимпиаду во второй раз, катая однотипные по стилю программы, мне вообще не кажется достаточно сильной мотивацией для таких людей, как Аня. Для этого у них слишком много интересов», – написала журналист в телеграм-канале.

«Я поставила цель – пробовать все новое, но не поверхностно». Щербакова возвращается после года без спорта?

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44 комментария

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Ирина Иванова
Надоела монотонная мантра про победы Анны Щербаковой только за счёт воли, характера и случайности. Выступления Анны на большинстве значимых стартов - это про уникальный баланс, где "всё в меру и к месту", включая и технику, и артистизм, и музыкальность, и характер, и самоконтроль, и удачу, и "чистый хвост".
+28
-6
+22
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ЮИ
Почему даже похвала от Вайцеховской звучит неприятно и как-то даже мерзко? Аня действительно сильна умением собраться в нужный момент, и вообще приятная девочка, но вот тут прочитала, и неприятное послевкусие осталось...
+25
-7
+18
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Евгения Гринева
Почему Вайцеховская лезет в фк, почему не работает по профилю, в том, в чем действительно разбирается - прыжки в воду?
+16
0
+16
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Oleandra
Вайцеховская родилась, чтоб говорить и писать только об ученицах Этери.. и о ней самой)
+12
-2
+10
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ezhik38
Ответ Alina Kernes
Здесь не лишним будет напомнить, что: 1) "мировое фк сообщество" не признает оли-золото Щ. 2) получай она свои реальные баллы, а это на треть меньше того, что ей ставили при Дедушке, она сама бы давно бросила фк.
"Мировое ФК сообщество...я и мои подружки по ненависти" ))
Вы мировые форумы читали по ФК? )
+13
-4
+9
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Ритт
Ответ Syndycate
"Полагаю, что поэтому Аня очень успешна во всем, чем занимается вне спорта" - ага, особенно шоу в Катаре, или у Авербуха с непроданными билетами, ну или роль ведущей это вообще смех был🤣
ты чего прицепилась к Катару, шоу в котором было, когда Аня только начала тренироваться после операции? И лед там был ужасный. После этого Аня отлично выступала. На День влюбленных 14 февраля красиво катала Кометы. На соревновании по шоу программам выиграла бронзу. В шоу ТШТ тоже отлично выступала.
В общем Катар - не показатель, а исключение из правил.
А ты талдычишь Катар, еще песню иногда приплетаешь. Больше придраться значит не к чему.
+12
-4
+8
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Maecenas
Ответ Alina Kernes
Здесь не лишним будет напомнить, что: 1) "мировое фк сообщество" не признает оли-золото Щ. 2) получай она свои реальные баллы, а это на треть меньше того, что ей ставили при Дедушке, она сама бы давно бросила фк.
это правильно, что «мировое фк сообщество» взяли в кавычки. Потому что в действительности не существует никакого мирового фк сообщества, не признающего золото Анны.
+12
-4
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Hardy
Ответ Maecenas
это правильно, что «мировое фк сообщество» взяли в кавычки. Потому что в действительности не существует никакого мирового фк сообщества, не признающего золото Анны.
признак шизофрении - писать "все знают", "всем понятно", в общем, говорить за всех) у этого персонажа диагноз налицо
+8
-1
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Маргарита В Сафронова
Щербакова вообще ни за что и ни за кого не цепляется, у неё нет такой привычки. Она делает своӗ дело и получает свой результат.
+14
-8
+6
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Pentrak
Ответ Евгения Гринева
Почему Вайцеховская лезет в фк, почему не работает по профилю, в том, в чем действительно разбирается - прыжки в воду?
Её оттуда попросили
+6
0
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Залина Малина
Кого-то волнует мнение этой лгуньи?
+6
-1
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TheWitcher
Ответ Ирина Иванова
Надоела монотонная мантра про победы Анны Щербаковой только за счёт воли, характера и случайности. Выступления Анны на большинстве значимых стартов - это про уникальный баланс, где "всё в меру и к месту", включая и технику, и артистизм, и музыкальность, и характер, и самоконтроль, и удачу, и "чистый хвост".
Абсолютно верно. 👌

«Для тех, кто внимательно следит за спортом, 17-летняя Щербакова не была ни неожиданной фигурой, ни маловероятным победителем. Действующая чемпионка мира поражала судей на протяжении всего сезона 2021 года, оставаясь элитой благодаря своей скорости, музыкальности и драматизму, даже несмотря на то, что ее программа прыжков не была такой мощной, как у ее соотечественниц из России».

The Washington Post: «Кто такая Анна Щербакова? У обладательницы олимпийского золота своя история чемпионства» https://www.washingtonpost.com/sports/olympics/2022/02/17/anna-shcherbakova-free-skate-gold/

Кстати, рекомендую полностью прочитать эту статью The Washington Post.
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Евгения Гринева
Ответ Tatiana Klm
Наверное, потому, что болельщиков и интерес к фк намного больше
К футболу еще больше, но она присосалась к фк, преимущественно к одной группе
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Оле-Лукойе
Ответ vanessa2021
Это потому что похвала с таким перебором звучит как издевка. Надо меру знать даже в похвалах))) Читаешь слова Вайц про Щербакову и непонятно, она серьезно ТАКОЕ пишет или стебет Аню.
И это говорит человек, который хвалит сашин красный наряд
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несахар
уж больно поверхностные суждения у елены.
загитова значит это "повезло".
щербакова это "вопреки".
медведева это "выстраданные победы".
что там про трусову у нее было?
+5
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Светлана Толасова
Классическая заказуха. Веселите нас дальше, Елена Сергеевна 😂
+10
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Оле-Лукойе
Ответ ЮИ
Почему даже похвала от Вайцеховской звучит неприятно и как-то даже мерзко? Аня действительно сильна умением собраться в нужный момент, и вообще приятная девочка, но вот тут прочитала, и неприятное послевкусие осталось...
Потому что она набрасывает сквозь строки. Про однотипные программы, например.
+3
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vanessa2021
Патока такая, что аж слиплось у Вайц))))
+14
-11
+3
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Tatiana Klm
Золотое перо России))
+3
0
+3
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Ольга Ив
Агент трудится 😄
+16
-14
+2
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vanessa2021
Ответ Alina Kernes
Чота Вайц прям прорвало. Папа Стас чтоль занёс опять 🤦‍♀️
Вайц жить на чтото надо, а времена сложные)))
+11
-9
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ДИОНИС
Ответ Ритт
ты чего прицепилась к Катару, шоу в котором было, когда Аня только начала тренироваться после операции? И лед там был ужасный. После этого Аня отлично выступала. На День влюбленных 14 февраля красиво катала Кометы. На соревновании по шоу программам выиграла бронзу. В шоу ТШТ тоже отлично выступала. В общем Катар - не показатель, а исключение из правил. А ты талдычишь Катар, еще песню иногда приплетаешь. Больше придраться значит не к чему.
Вот вы правильно всё сказали! А по поводу "песни" - пусть Syndycate ответит, какую песенку хором пели гости недавно на Дне рождения Саши Трусовой? Уж не Инстасамку ли? Или это другое?
+2
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ezhik38
Ответ Alina Kernes
Здесь не лишним будет напомнить, что: 1) "мировое фк сообщество" не признает оли-золото Щ. 2) получай она свои реальные баллы, а это на треть меньше того, что ей ставили при Дедушке, она сама бы давно бросила фк.
Хотя Вы наверное с ФСО...) Это все объясняет...
Я помню с каким удовольствием читал вой на болотах там после 17 февраля.))
+6
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B.Jones
Чую Алёнке уже летит. Она ж антогонист системный.😁
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несахар
елена вайц исписалась
+2
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