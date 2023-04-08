Анна Щербакова: «У меня получился насыщенный сезон. Много нового после многих лет тренировок и соревнований. Я выросла, сильно поменялась»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заявила, что сильно изменилась в этом сезоне

Сейчас фигуристка выступает в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

– С какими эмоциями катаешься? Переживаешь еще раз то, что было в Пекине?

– Не могу сказать, что у меня какие-то флешбэки с соревнований. Но когда предложили откатать эту программу, то долго сопротивлялась. В свой олимпийский сезон каталась на пике своих возможностей –это было сложно, и не хотелось испортить тем, что не нахожусь в той форме.

Но мне сказали, что поработают со мной на тренировках. В итоге, мне кажется, получается неплохо. Хотя после шоу минут десять хожу и пытаюсь отдышаться.

– А на тренировках сколько нужно времени отдышаться?

– На тренировках это частями откатывается. Но мы очень заранее стали готовить ее, за несколько месяцев.

– Можно сказать, что когда ты менее интенсивно катаешься, то у тебя быстро все уходит?

– Для меня это не был секрет. Я одной из спортсменок в сборной входила в хорошую форму. Я прекрасно понимала, что любой перерыв – и все заново. Меня это не смущает. С большой радостью прихожу на тренировки, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

– Какой главный итог сезона можешь выделить?

– Про других спортсменов. Но у меня получился насыщенный сезон, несмотря на соревнования в моем графике. Появилось много нового в моей жизни после многих лет тренировок и соревнований. Если выделить что-то одно, то я выросла, сильно поменялась.

– Если в России вручали ледовый Оскар, кому отдала?

– Хочу выделись Соню Акатьеву. Очень сильно за нее болела. Знаю ее с детства, вместе занимались в группе. Помню ее совсем-совсем крохотной, – отметила Щербакова.