Анна Щербакова: «У меня получился насыщенный сезон. Много нового после многих лет тренировок и соревнований. Я выросла, сильно поменялась»
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заявила, что сильно изменилась в этом сезоне
Сейчас фигуристка выступает в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
– С какими эмоциями катаешься? Переживаешь еще раз то, что было в Пекине?
– Не могу сказать, что у меня какие-то флешбэки с соревнований. Но когда предложили откатать эту программу, то долго сопротивлялась. В свой олимпийский сезон каталась на пике своих возможностей –это было сложно, и не хотелось испортить тем, что не нахожусь в той форме.
Но мне сказали, что поработают со мной на тренировках. В итоге, мне кажется, получается неплохо. Хотя после шоу минут десять хожу и пытаюсь отдышаться.
– А на тренировках сколько нужно времени отдышаться?
– На тренировках это частями откатывается. Но мы очень заранее стали готовить ее, за несколько месяцев.
– Можно сказать, что когда ты менее интенсивно катаешься, то у тебя быстро все уходит?
– Для меня это не был секрет. Я одной из спортсменок в сборной входила в хорошую форму. Я прекрасно понимала, что любой перерыв – и все заново. Меня это не смущает. С большой радостью прихожу на тренировки, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.
– Какой главный итог сезона можешь выделить?
– Про других спортсменов. Но у меня получился насыщенный сезон, несмотря на соревнования в моем графике. Появилось много нового в моей жизни после многих лет тренировок и соревнований. Если выделить что-то одно, то я выросла, сильно поменялась.
– Если в России вручали ледовый Оскар, кому отдала?
– Хочу выделись Соню Акатьеву. Очень сильно за нее болела. Знаю ее с детства, вместе занимались в группе. Помню ее совсем-совсем крохотной, – отметила Щербакова.
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