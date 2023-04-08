Анна Щербакова: «У меня получился насыщенный сезон. Много нового после многих лет тренировок и соревнований. Я выросла, сильно поменялась»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Софья Акатьева ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заявила, что сильно изменилась в этом сезоне

Сейчас фигуристка выступает в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

– С какими эмоциями катаешься? Переживаешь еще раз то, что было в Пекине?

– Не могу сказать, что у меня какие-то флешбэки с соревнований. Но когда предложили откатать эту программу, то долго сопротивлялась. В свой олимпийский сезон каталась на пике своих возможностей –это было сложно, и не хотелось испортить тем, что не нахожусь в той форме.

Но мне сказали, что поработают со мной на тренировках. В итоге, мне кажется, получается неплохо. Хотя после шоу минут десять хожу и пытаюсь отдышаться.

– А на тренировках сколько нужно времени отдышаться?

– На тренировках это частями откатывается. Но мы очень заранее стали готовить ее, за несколько месяцев.

– Можно сказать, что когда ты менее интенсивно катаешься, то у тебя быстро все уходит?

– Для меня это не был секрет. Я одной из спортсменок в сборной входила в хорошую форму. Я прекрасно понимала, что любой перерыв – и все заново. Меня это не смущает. С большой радостью прихожу на тренировки, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

– Какой главный итог сезона можешь выделить?

– Про других спортсменов. Но у меня получился насыщенный сезон, несмотря на соревнования в моем графике. Появилось много нового в моей жизни после многих лет тренировок и соревнований. Если выделить что-то одно, то я выросла, сильно поменялась.

– Если в России вручали ледовый Оскар, кому отдала?

– Хочу выделись Соню Акатьеву. Очень сильно за нее болела. Знаю ее с детства, вместе занимались в группе. Помню ее совсем-совсем крохотной, – отметила Щербакова.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-fox
Только чтт видела Аню в шоу, форма явно улучшается, а номер под музыку из "17 мгновений весны" в живую куда лучше смотрится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девушка Безимени
в каком месте?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EuhenioV
Ане удачи,молодец что Суперсоника отметила.Софье же,с её многовекторностью,на заметку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгения Гринева
Крутое было шоу, Аня хороша
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lebedstory
Помню в конце сезона 2020-21 у Сони брали большое интервью, где она говорила, что болела за Аню на ЧМ. Теперь Анюта болела за Сонечку. Алаверды.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nataly1991
Приятно, что Анюта, как и я, болела за Суперсоника. И не стала скрывать это, не побоялась хейта любителей других фигуристов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Почему не написали вопрос про смену платья?) Хотя журналист конечно тоже странный вопрос задал, ведь и так понятно что платье мелковато стало, поэтому и сменили
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Варлампий Варлампий
Какие тренировки , если гражданка больше не является действующей спортсменкой? ЧР ее больше не интересует, международным стартам не интересна уже она
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий