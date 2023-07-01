Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова не выступит на фестивале фигурного катания в Москве по состоянию здоровья.

Об этом сообщили организаторы мероприятия, которое проходит сегодня в «Лужниках» в рамках Дня Московского спорта.

Ожидалось, что Щербакова представит показательный номер.

Несмотря на это, спортсменка посетит зону настольного тенниса, фан-встречу и пресс-подход⁩.

День Московского спорта. Валиева, Трусова, Загитова, Медведева, Кондратюк, Бойкова и Козловский выступят с показательными номерами