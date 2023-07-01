Анна Щербакова не выступит на фестивале фигурного катания в Москве по состоянию здоровья

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова не выступит на фестивале фигурного катания в Москве по состоянию здоровья.

Об этом сообщили организаторы мероприятия, которое проходит сегодня в «Лужниках» в рамках Дня Московского спорта.

Ожидалось, что Щербакова представит показательный номер.

Несмотря на это, спортсменка посетит зону настольного тенниса, фан-встречу и пресс-подход⁩.

День Московского спорта. Валиева, Трусова, Загитова, Медведева, Кондратюк, Бойкова и Козловский выступят с показательными номерами

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20 комментариев

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Syndycate
Преодоление 10.0?)
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Tan Tan
Надеюсь, ничего серьёзного
+8
-3
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ДИОНИС
Ответ Syndycate
Преодоление 10.0?)
Вы уже достали своими неуместными комментариями! Не надо видеть в каждой новости двойное дно!
+10
-6
+4
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Tan Tan
Ответ ДИОНИС
Вы уже достали своими неуместными комментариями! Не надо видеть в каждой новости двойное дно!
Не обращайте внимания, это латентная фа натка)
+4
-2
+2
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ДИОНИС
Ответ Tan Tan
Не обращайте внимания, это латентная фа натка)
Спасибо за информацию! Я это уже понял. Не в первый раз натыкаюсь на странные комментарии Syndycate.
+3
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Tan Tan
Ответ Syndycate
Это и есть дно)
Ваши комментарии? Впервые соглашусь😁
+2
0
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Александр Шульгин
Ответ aleshon
Зачем тогда возвращаться, если здоровье не позволяет?
Никто и не возвращается это журналисты как обычно раздули.
+5
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Jane Earlosofical
что? и даже ватки не будет?
+8
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EmperorNazer
Может быть, простудилась или что-то подобное. Здоровья Ане!
+2
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Syndycate
Ну вот и причина не выходить в сезон, банальная конечно, ну ладно🤣
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aleshon
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Зачем тогда возвращаться, если здоровье не позволяет?
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Syndycate
Ответ девочкитакиедевочки
Аньечька, ты молодец, никто и не сомневался, что не подведешь своих фанов. С привычным преодолением до фан встречи дойдешь. 👍👍👍
На настольном теннисе будет преодолевать) Скажет температура была плюс 150, но вышла героически и отыграла матч)
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