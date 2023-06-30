Анна Щербакова стала лицом китайской компании, производящей электронику
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о сотрудничестве с китайской компанией TCL.
«Рада объявить о том, что я стала лицом бренда TCL, который развивает спорт во всем мире.
TCL является партнером НФЛ, лондонского «Арсенала», испанской и итальянской федераций футбола. Мне очень приятно, что такой большой бренд дал возможность первой представлять его в России.
Этот важный шаг будет способствовать интеграции в российское фигурное катание.
Я уверена, что наше сотрудничество будет наполнено положительными эмоциями, яркими и интересными событиями. А также вдохновит людей на творчество и открытие новых горизонтов!» – написала Щербакова в телеграм-канале.
Возможно, вы имели ввиду прЕЕмник, т. е тот, кто сменит его на посту?
Восхитительно выглядела на презентации.
жду комментов, что и здесь папаСтас подсуетился и купил кого надо)
хороший такой папа)
Завтра ещë будет лицом весьма немаловажного для Китая вида спорта.
А какую речь произнесла? Заслушаешься. 🥰
В этом шикарном красном платье просто неотразима…
Lady in red… 💃❤️🔥
«Как ты выглядишь сегодня
Я никогда не забуду, как ты сегодня выглядишь
Леди в красном
Леди в красном
Леди в красном
Моя леди в красном (я люблю тебя)…»
🎵 Chris de Burgh — Lady in red
папа безупречно откатал обе программы в Пекине?
я, между прочем, в споре Ани с Сашей всегда болела за Сашу, но стараюсь сохранять объективность.
Надеюсь что все таки пойдет в сезон. Надежда умирает последней.