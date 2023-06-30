Анна Щербакова стала лицом китайской компании, производящей электронику

Теги бизнес сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о сотрудничестве с китайской компанией TCL.

«Рада объявить о том, что я стала лицом бренда TCL, который развивает спорт во всем мире.

TCL является партнером НФЛ, лондонского «Арсенала», испанской и итальянской федераций футбола. Мне очень приятно, что такой большой бренд дал возможность первой представлять его в России.

Этот важный шаг будет способствовать интеграции в российское фигурное катание.

Я уверена, что наше сотрудничество будет наполнено положительными эмоциями, яркими и интересными событиями. А также вдохновит людей на творчество и открытие новых горизонтов!» – написала Щербакова в телеграм-канале. 

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23 комментария

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Olga.t
Ответ Pennywise
Следующая новость: товарищ Си объявил Аню своим приемником.
ПрИёмник - это как раз электроника, аппаратура.
Возможно, вы имели ввиду прЕЕмник, т. е тот, кто сменит его на посту?
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Lebedstory
Поздравляю Анюту с новым контрактом.
Восхитительно выглядела на презентации.
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Маргарита В Сафронова
У Анюты красота орхидеи.
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kate_ko
Анюта всё расцветает и становится всё увереннее в себе) и учитывая реалии сегодняшнего дня, сотрудничество с китайской компанией очень верный шаг. поздравлямба!
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<vella>
ну класс... поздравляю Анюту.
жду комментов, что и здесь папаСтас подсуетился и купил кого надо)
хороший такой папа)
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закрыт по беспределу
Наша красавица-чемпионка прям нарасхват.
Завтра ещë будет лицом весьма немаловажного для Китая вида спорта.
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TheWitcher
С новым крутым контрактом, Анечка! 😘
А какую речь произнесла? Заслушаешься. 🥰
В этом шикарном красном платье просто неотразима…
Lady in red… 💃❤️‍🔥

«Как ты выглядишь сегодня
Я никогда не забуду, как ты сегодня выглядишь
Леди в красном
Леди в красном
Леди в красном
Моя леди в красном (я люблю тебя)…»

🎵 Chris de Burgh — Lady in red
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Wintersun
Ну, что, с финансами значит всё в порядке, давай теперь в сезон, Анечка. Раскидай там всех по старой памяти!
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Lapo Elkann
Круто. Отличный контракт.
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ezhik38
Ответ Lapo Elkann
Папа Стас сделал Анюту, а Тутберидзе ОЧ. Контракт заключен с ОЧ . Так что благодарить надо Этери Георгиевну.
Особенно за то как сильно хотела Тутберидзе поставить Аню в команду на ОИ )) Век будем благодарны!
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<vella>
Ответ Lapo Elkann
Не коммент , а бр ед. На счет папы , видела я его фото на свадьбе Глейха. А кто крутой , я вам уже сказала.
ну видела на свадьбе и что?)
папа безупречно откатал обе программы в Пекине?
я, между прочем, в споре Ани с Сашей всегда болела за Сашу, но стараюсь сохранять объективность.
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Pennywise
Следующая новость: товарищ Си объявил Аню своим приемником.
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Ритт
Анюта красотуля такая, еще и постройнела. Отличная новость про контракт.
Надеюсь что все таки пойдет в сезон. Надежда умирает последней.
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Додик Аксель
У Ани нет проблем с именитыми спонсорами и мировыми брендами. С финансовой стороны она хорошо упакована и молодец ! Это накладывает определённые договорные обязательства, участие в различных рекламных мероприятиях и на активный спорт времени будет всё меньше, а лишь на участие в некоторых ледовых шоу, как мне представляется.
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Serfer13
Печаль хейтеров Анны - ожили ее китайские фантомы-поклонники!
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ezhik38
Ответ Lapo Elkann
А кто вы такой, и какое имеет значение, благодарны вы или нет.
Когда по существу ответить нечего, всегда идет переход на личности )) Это слабость...
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