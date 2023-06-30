Анна Щербакова стала лицом китайской компании, производящей электронику

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о сотрудничестве с китайской компанией TCL.

«Рада объявить о том, что я стала лицом бренда TCL, который развивает спорт во всем мире.

TCL является партнером НФЛ, лондонского «Арсенала», испанской и итальянской федераций футбола. Мне очень приятно, что такой большой бренд дал возможность первой представлять его в России.

Этот важный шаг будет способствовать интеграции в российское фигурное катание.

Я уверена, что наше сотрудничество будет наполнено положительными эмоциями, яркими и интересными событиями. А также вдохновит людей на творчество и открытие новых горизонтов!» – написала в телеграм-канале.