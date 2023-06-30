Анжелика Крылова: «Морозов и Еременко приняли решение выступать за Россию. А если выступать за Россию, то нужно и тренироваться в этой стране»

Теги Николай Морозов сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Анжелика Крылова рассказала о предстоящей работе с дуэтом Аннабель Морозов – Игорь Еременко.

– Со мной связался Николай Морозов. Попросил, чтобы ребята тренировались под моим руководством в Москве. Я подумала и приняла решение, что это интересно и хочу попробовать.

Николай Морозов работал с парой в последнее время и поставил программы. Мы связываемся с ним, обсуждаем совместно идеи музыки и элементов.

– Какие первичные цели?

– Подготовиться к прокатам, хорошо себя показать федерации, судьям, зрителям. Эту пару еще никто не видел, первый шаг для них. Потом уже соревновательное Гран‑при.

– Возвращение из США – это решение Аннабель?

– Мы это не обсуждали. Они приняли решение выступать за Россию. А если выступать за Россию, то нужно и тренироваться в этой стране. Сейчас ездить очень сложно. Нужно находиться здесь во время сезона, – сказала Крылова.

Аннабель Морозов и Игорь Еременко будут тренироваться в группе Анжелики Крыловой

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5 комментариев

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блОК
Приняли решение выступать за Россию или не удалось получить релиз?
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Katerina Sunny
У учётом того, что кроме соревнований внутри России и нет других, то и смысл ездить куда-то пропадает.
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Elena Savanuk
А российские болельщики рады , что данная пара приняла именно такое решение.
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ribikorto
Ответ блОК
Приняли решение выступать за Россию или не удалось получить релиз?
За США может и не удалось, но какую-нибудь другую страну найти при желании могли, как сделали Диана с Дэвисом. Раз не стали искать, значит и не очень хотелось.
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Katerina Sunny
Ответ ribikorto
За США может и не удалось, но какую-нибудь другую страну найти при желании могли, как сделали Диана с Дэвисом. Раз не стали искать, значит и не очень хотелось.
Их бы не отпустили сейчас, а сидеть год в карантине с неизвестными перспективами, не рискнули.
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