Анжелика Крылова: «Морозов и Еременко приняли решение выступать за Россию. А если выступать за Россию, то нужно и тренироваться в этой стране»
Анжелика Крылова рассказала о предстоящей работе с дуэтом Аннабель Морозов – Игорь Еременко.
– Со мной связался Николай Морозов. Попросил, чтобы ребята тренировались под моим руководством в Москве. Я подумала и приняла решение, что это интересно и хочу попробовать.
Николай Морозов работал с парой в последнее время и поставил программы. Мы связываемся с ним, обсуждаем совместно идеи музыки и элементов.
– Какие первичные цели?
– Подготовиться к прокатам, хорошо себя показать федерации, судьям, зрителям. Эту пару еще никто не видел, первый шаг для них. Потом уже соревновательное Гран‑при.
– Возвращение из США – это решение Аннабель?
– Мы это не обсуждали. Они приняли решение выступать за Россию. А если выступать за Россию, то нужно и тренироваться в этой стране. Сейчас ездить очень сложно. Нужно находиться здесь во время сезона, – сказала Крылова.
Аннабель Морозов и Игорь Еременко будут тренироваться в группе Анжелики Крыловой
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