Анжелика Крылова: «Морозов и Еременко приняли решение выступать за Россию. А если выступать за Россию, то нужно и тренироваться в этой стране»

Анжелика Крылова рассказала о предстоящей работе с дуэтом Аннабель Морозов – Игорь Еременко.

– Со мной связался . Попросил, чтобы ребята тренировались под моим руководством в Москве. Я подумала и приняла решение, что это интересно и хочу попробовать.

Николай Морозов работал с парой в последнее время и поставил программы. Мы связываемся с ним, обсуждаем совместно идеи музыки и элементов.

– Какие первичные цели?

– Подготовиться к прокатам, хорошо себя показать федерации, судьям, зрителям. Эту пару еще никто не видел, первый шаг для них. Потом уже соревновательное Гран‑при.

– Возвращение из США – это решение Аннабель?

– Мы это не обсуждали. Они приняли решение выступать за Россию. А если выступать за Россию, то нужно и тренироваться в этой стране. Сейчас ездить очень сложно. Нужно находиться здесь во время сезона, – сказала Крылова.

Аннабель Морозов и Игорь Еременко будут тренироваться в группе Анжелики Крыловой