Аннабель Морозов и Игорь Еременко будут тренироваться в группе Анжелики Крыловой

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Игорь Еременко Аннабель Морозов ТАСС Фигурное катание

Тренер Анжелика Крылова сообщила, что Морозов и Еременко будут тренироваться в ее группе.

В прошлом сезоне Аннабель Морозов выступала с Девидом Нарижным, их танцевальный дуэт распался перед чемпионатом России. Игорь Еременко в сезоне-2022/23 работал тренером с группами Ильи Авербуха. 

«Аннабель и Игорь возвращаются в Россию в конце июля – начале августа, они будут кататься в нашей группе, готовиться к контрольным прокатам. Николай Морозов (отец Аннабель) поставил им произвольную программу, заканчивает работу над ритмическим танцем.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол позитивно восприняли эту новость, им будет на пользу тренироваться на одном льду с этой парой. Уверена, им это пойдет только на пользу. Ждем ребят.

Мы вышли 19 июня на новый каток «Кристалл», лед просто замечательный. Главное, что люди очень доброжелательные – все помогают, а это способствует тренировкам.

Хочу поблагодарить Федерацию фигурного катания на коньках России, Москомспорт, Академию фигурного катания Москвы за предоставленные условия для хорошей и продуктивной работы на результат. И, конечно, сказать большое спасибо «Мегаспорту», где мы прокатались пять лет», – сказала Крылова. 

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19 комментариев

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Lana74
Удачи Анжелике и её парам. Хочется, чтобы у нас были ещё сильные группы, не только Жулинская
+17
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+17
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ccc6srcv2n
А вот и авторитет у Крыловрй как тренера начинает расти. Николай Морозов отдает свою дрченьку ей, абы кому бы не отдал. А вот Жукам стоит задуматься и начать все таки учить своих пар скольжению, а не акробатике.
+13
-1
+12
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Mariaku
Надеюсь, дуэту поставили всё же не произвольную программу, а произвольный танец, и его хореография будет красивой, современной, оригинальной))
+7
-1
+6
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Лия Романова
надеюсь на Васильках это никак не скажется, а ребятам удачи - красивая пара
+7
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Vendetta4111323
Аннабель же бросила Нарижного, потому что хотела в Штаты, а теперь сама едет в Россию?

И надеюсь, Анжелика не задвинет КА, они на сегодня самые перспективные в стране
+5
0
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gold-for-zagitova
Это хорошая новость. Хочется, чтобы группа Крыловой росла и усилялась.
Мне кажется, что именно Анжелика способна привнести новаторство в российские танцы на льду!
+5
0
+5
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Heopsa
Ответ ccc6srcv2n
А вот и авторитет у Крыловрй как тренера начинает расти. Николай Морозов отдает свою дрченьку ей, абы кому бы не отдал. А вот Жукам стоит задуматься и начать все таки учить своих пар скольжению, а не акробатике.
Они проблемы как не видели, так и не видят. У них всю жизнь судьи виноваты.
+4
0
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Katt Lady
Да, отличная команда. Тоже кажется, что всем ребятам это будет на пользу. Лишь бы судьи не подкачали и судили, как есть
+3
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Defender64
Потянутся за первой парой страны после Букиных (если те не передумали возвращаться ради домашних выступлений)
+2
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Elena Savanuk
Новый сезон в наших танцах , судя в том числе и по этой приятной новости, должен быть захватывающе интересным.
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olvl
Думаю, новость хорошая. Жду новую пару в сезоне с нетерпением, и желаю успеха Аннабель и Игорю.
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Pentrak
Интересная новость.
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Юра Плисецкий
Крутая новость.
Удачи ребятам и всему штабу.
+2
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katanie-na-ldu
Очень хочется их поскорее увидеть! Кажется, они должны стать очень интересным дуэтом. И это было бы здорово.
+2
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Anneta28
И какой тогда был смысл бросать Нарижного?
Значит что-то не срослось в Штатах, пришлось возвращаться. А возвращаться-то особо и не к кому. Выбор очень ограничен.
+1
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Katerina Sunny
Ответ ccc6srcv2n
А вот и авторитет у Крыловрй как тренера начинает расти. Николай Морозов отдает свою дрченьку ей, абы кому бы не отдал. А вот Жукам стоит задуматься и начать все таки учить своих пар скольжению, а не акробатике.
Крылова сказала- кататься, так что не факт, что Морозов не продолжит тренировать дочь на льду у Крыловой, пусть и не на постоянной основе.
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floret
Ответ Vendetta4111323
Аннабель же бросила Нарижного, потому что хотела в Штаты, а теперь сама едет в Россию? И надеюсь, Анжелика не задвинет КА, они на сегодня самые перспективные в стране
Задвинет не она, а судьи и Федерация. Они буду после МН. Морозову надо, что бы у тренера они были первой парой.
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Валерий Петров
Ответ Рав. Зильберман
Аннабель МорозовА
Скорее уже Морозофф
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