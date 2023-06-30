Аннабель Морозов и Игорь Еременко будут тренироваться в группе Анжелики Крыловой

Тренер Анжелика Крылова сообщила, что Морозов и Еременко будут тренироваться в ее группе.

В прошлом сезоне Аннабель Морозов выступала с Девидом Нарижным, их танцевальный дуэт распался перед чемпионатом России. Игорь Еременко в сезоне-2022/23 работал тренером с группами Ильи Авербуха.

«Аннабель и Игорь возвращаются в Россию в конце июля – начале августа, они будут кататься в нашей группе, готовиться к контрольным прокатам. Николай Морозов (отец Аннабель) поставил им произвольную программу, заканчивает работу над ритмическим танцем.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол позитивно восприняли эту новость, им будет на пользу тренироваться на одном льду с этой парой. Уверена, им это пойдет только на пользу. Ждем ребят.

Мы вышли 19 июня на новый каток «Кристалл», лед просто замечательный. Главное, что люди очень доброжелательные – все помогают, а это способствует тренировкам.

Хочу поблагодарить Федерацию фигурного катания на коньках России, Москомспорт, Академию фигурного катания Москвы за предоставленные условия для хорошей и продуктивной работы на результат. И, конечно, сказать большое спасибо «Мегаспорту», где мы прокатались пять лет», – сказала Крылова.