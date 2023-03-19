Илья Авербух: «Еременко тренируется с Морозов. Не знаю, какие у них планы»
Илья Авербух сообщил, что Игорь Еременко тренируется с Аннабель Морозов.
Весной Еременко присоединился к тренерской команде Авербуха. В феврале стало известно, что он уехал в США.
«Игорь сейчас тренируется в Америке. Не знаю, какие у них планы, знаю точно, что он вместе тренируется с Аннабель под руководством Николая Морозова», – сказал Авербух.
Интересно, доживут ли эта пара и Хавронина-Нарижный до следующего сезона, и если да, то какой уровень катания покажут.
Ничего, мы вам поможем, напомним))