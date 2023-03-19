Илья Авербух: «Еременко тренируется с Морозов. Не знаю, какие у них планы»

Теги Николай Морозов Илья Авербух сборная России танцы на льду Игорь Еременко Аннабель Морозов ТАСС Фигурное катание

Илья Авербух сообщил, что Игорь Еременко тренируется с Аннабель Морозов.

Весной Еременко присоединился к тренерской команде Авербуха. В феврале стало известно, что он уехал в США. 

«Игорь сейчас тренируется в Америке. Не знаю, какие у них планы, знаю точно, что он вместе тренируется с Аннабель под руководством Николая Морозова», – сказал Авербух.

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11 комментариев

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Анна Терехова
Почему Морозов? Или эта фамилия стала не склоняемой?
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Екатерина Субботина
Ответ Екатерина Ивановская
Намедни вспоминала какие шикарные танцевальные пары были в России: Грищук-Платов, Климова-Пономаренко, Усова-Жулин, Лобачева-Авербух, Домнина-Шабалин, Ильиных-Кацалапов. До 2018 года каждую Олимпиаду российская танцевальная пара уезжала с наградой. Что сейчас? Выжженное поле? КА маленькие еще, на мировом уровне их не видели, кто конкуренцию сможет составить? С такой-то первой парой ХБ в ПТ попадете?
Ещё и Анжелика Крылова и Олег Овсяников, Навка с Костомаровым. Но думаю, что если допустят до международных стартов, то Саша с Ваней вернутся, они уже тренируются. Лучше в таком сезоне уделить внимание здоровью, как это сделала Саша и найти оптимальное сочетание в парах
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Anneta28
Ответ Екатерина Ивановская
Намедни вспоминала какие шикарные танцевальные пары были в России: Грищук-Платов, Климова-Пономаренко, Усова-Жулин, Лобачева-Авербух, Домнина-Шабалин, Ильиных-Кацалапов. До 2018 года каждую Олимпиаду российская танцевальная пара уезжала с наградой. Что сейчас? Выжженное поле? КА маленькие еще, на мировом уровне их не видели, кто конкуренцию сможет составить? С такой-то первой парой ХБ в ПТ попадете?
Если бы КА участвовали в этом году в ЮЧМ, далеко не факт, что смогли бы там быть в призах, про первое место вообще молчу.Там 4 дуэта были мега крутые, один лучше другого. Так что не надо возлагать на них слишком больших надежд. Это на нашем уровне они будут топ, на безрыбье и рак рыба. А на мировом будет пшик. Как Соловьев с Бобровой в свое время - крепкие середнячки.
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Katerina Sunny
Ответ Kareglazaya
Я уже и забыла об Аннабель, т.к. ее не было на нескольких важных турнирах) Интересно, доживут ли эта пара и Хавронина-Нарижный до следующего сезона, и если да, то какой уровень катания покажут.
Морозов привычно скатывает дочь с очередным партнёром. Тут важнее для какой цели.
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Екатерина Ивановская
Ответ akschweyan
В 2022 тоже шикарная пара была, которая уехала с Олимпиады с личным серебром) Про неё забыли случайно?) Ничего, мы вам поможем, напомним))
Шикарная пара - это Вы про кого?
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Realcorwin
Санта-Барбара продолжается :).
+4
-1
+3
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Kareglazaya
Я уже и забыла об Аннабель, т.к. ее не было на нескольких важных турнирах)
Интересно, доживут ли эта пара и Хавронина-Нарижный до следующего сезона, и если да, то какой уровень катания покажут.
+7
0
+7
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akschweyan
Ответ Екатерина Ивановская
Намедни вспоминала какие шикарные танцевальные пары были в России: Грищук-Платов, Климова-Пономаренко, Усова-Жулин, Лобачева-Авербух, Домнина-Шабалин, Ильиных-Кацалапов. До 2018 года каждую Олимпиаду российская танцевальная пара уезжала с наградой. Что сейчас? Выжженное поле? КА маленькие еще, на мировом уровне их не видели, кто конкуренцию сможет составить? С такой-то первой парой ХБ в ПТ попадете?
В 2022 тоже шикарная пара была, которая уехала с Олимпиады с личным серебром) Про неё забыли случайно?)
Ничего, мы вам поможем, напомним))
+16
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+12
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floret
Нашёлся, кто согласен на Америку.
+12
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+12
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Katerina Sunny
Есть подозрение, что и страну уже подыскивают, если Еременко более сговорчивый.
+7
-1
+6
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Екатерина Ивановская
Намедни вспоминала какие шикарные танцевальные пары были в России: Грищук-Платов, Климова-Пономаренко, Усова-Жулин, Лобачева-Авербух, Домнина-Шабалин, Ильиных-Кацалапов. До 2018 года каждую Олимпиаду российская танцевальная пара уезжала с наградой. Что сейчас? Выжженное поле? КА маленькие еще, на мировом уровне их не видели, кто конкуренцию сможет составить? С такой-то первой парой ХБ в ПТ попадете?
+15
-4
+11
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