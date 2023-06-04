Николай Морозов: «Мы не запрашивали у ФФКР разрешения на переход Аннабель и Игоря Еременко в другую сборную. Ребята готовятся к контрольным прокатам»

Отец Аннабель Морозов заявил, что фигуристка не запрашивала разрешения на смену гражданства.

Ранее американский журналист Дейв Лиз сообщил, что Федерация фигурного катания России ( ) не разрешила Морозов сменить сборную.

Сейчас Аннабель тренируется с в США.

«Мы не запрашивали у ФФКР разрешения на переход Аннабель и Игоря в другую сборную.

Сейчас ребята готовятся к контрольным прокатам, которые пройдут в сентябре в Москве, и своих планов менять не собираются», – сказал .