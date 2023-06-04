Николай Морозов: «Мы не запрашивали у ФФКР разрешения на переход Аннабель и Игоря Еременко в другую сборную. Ребята готовятся к контрольным прокатам»

Теги Николай Морозов сборная России танцы на льду ФФКР переходы Игорь Еременко контрольные прокаты Аннабель Морозов Фигурное катание

Отец Аннабель Морозов заявил, что фигуристка не запрашивала разрешения на смену гражданства.

Ранее американский журналист Дейв Лиз сообщил, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) не разрешила Морозов сменить сборную.

Сейчас Аннабель тренируется с Игорем Еременко в США.

«Мы не запрашивали у ФФКР разрешения на переход Аннабель и Игоря в другую сборную.

Сейчас ребята готовятся к контрольным прокатам, которые пройдут в сентябре в Москве, и своих планов менять не собираются», – сказал Николай Морозов.

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11 комментариев

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Мэй Касахара
Что же это? Лиз никогда на врал и вот опять 😁
+23
-3
+20
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Евгения Гринева
Ой, опять Лиз наврал, да что же такое то
+19
-3
+16
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Додик Аксель
Оперативно Николай опроверг "инсайд" информатора спортса.
+13
-2
+11
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chespo
Пытаются держать лицо? В прошлом году мамина радость тоже очень рвалась на контрольные прокаты …
+10
-5
+5
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cupof
Ответ Евгения Гринева
Ой, опять Лиз наврал, да что же такое то
Ну почему наврал? Они не запрашивали - им и не дали. И Лиз сказал, что не дали.
+8
-3
+5
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Храбрая виолончелистка
Хи-хи, простите))) Бате пора "Лизу" на дуэль вызывать и защитить честь дочери)
+4
0
+4
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Евгения Гринева
Ответ cupof
Ну почему наврал? Они не запрашивали - им и не дали. И Лиз сказал, что не дали.
Прекрасная логика)
+3
0
+3
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Дарья Виноградова
Вот я тоже подумала, почему тогда одна Аннабель делает запрос, без Игоря?
+2
0
+2
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Ортодокс7
Коля пошел в отказ. Но мы знаем, как ведутся закулисные игры. Лиз выводит всех на чистую воду.
+2
-2
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