Николай Морозов: «Мы не запрашивали у ФФКР разрешения на переход Аннабель и Игоря Еременко в другую сборную. Ребята готовятся к контрольным прокатам»
Отец Аннабель Морозов заявил, что фигуристка не запрашивала разрешения на смену гражданства.
Ранее американский журналист Дейв Лиз сообщил, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) не разрешила Морозов сменить сборную.
Сейчас Аннабель тренируется с Игорем Еременко в США.
«Мы не запрашивали у ФФКР разрешения на переход Аннабель и Игоря в другую сборную.
Сейчас ребята готовятся к контрольным прокатам, которые пройдут в сентябре в Москве, и своих планов менять не собираются», – сказал Николай Морозов.
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