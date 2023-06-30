Тарасова о травме Акатьевой: «Не только в группе Тутберидзе случаются стрессовые переломы»
Татьяна Тарасова высказалась о травме Софьи Акатьевой.
Сообщалось, что чемпионка России по фигурному катанию получила стрессовый перелом стопы.
«Не только в группе Этери Тутберидзе случаются стрессовые переломы, у нас бывает такое. Бывает такое в спорте и у других.
Стрессовый перелом популярен у фигуристов, потому что работа у нас такая, и работы очень много», – сказала заслуженный тренер СССР.
Акатьева – минимум 4-я ученица Тутберидзе со стрессовым переломом. Из-за чего возникает эта травма?
"Раньше Ён Ю лечилась от проблем с бедром и лодыжкой, но в этом сезоне пожаловалась на боль в спине. Это связано с накопленными нагрузками после тысяч приземлений и падений."