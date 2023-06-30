Тарасова о травме Акатьевой: «Не только в группе Тутберидзе случаются стрессовые переломы»

Теги Татьяна Тарасова сборная России травмы женское катание Этери Тутберидзе Софья Акатьева Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о травме Софьи Акатьевой.

Сообщалось, что чемпионка России по фигурному катанию получила стрессовый перелом стопы.

«Не только в группе Этери Тутберидзе случаются стрессовые переломы, у нас бывает такое. Бывает такое в спорте и у других.

Стрессовый перелом популярен у фигуристов, потому что работа у нас такая, и работы очень много», – сказала заслуженный тренер СССР.

Акатьева – минимум 4-я ученица Тутберидзе со стрессовым переломом. Из-за чего возникает эта травма?

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3 комментария

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Евгения Гринева
Третий день мусолится одно и то же? Написали бы хоть новость о травмах Рики или Ëн Ю
"Раньше Ён Ю лечилась от проблем с бедром и лодыжкой, но в этом сезоне пожаловалась на боль в спине. Это связано с накопленными нагрузками после тысяч приземлений и падений."
+7
-4
+3
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Дмитрий Пузырёв
Здоровья девочке.
+2
0
+2
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