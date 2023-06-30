Тарасова о травме Акатьевой: «Не только в группе Тутберидзе случаются стрессовые переломы»

Татьяна Тарасова высказалась о травме Софьи Акатьевой.

Сообщалось, что чемпионка России по фигурному катанию получила стрессовый перелом стопы.

«Не только в группе случаются стрессовые переломы, у нас бывает такое. Бывает такое в спорте и у других.

Стрессовый перелом популярен у фигуристов, потому что работа у нас такая, и работы очень много», – сказала заслуженный тренер СССР.

Акатьева – минимум 4-я ученица Тутберидзе со стрессовым переломом. Из-за чего возникает эта травма?